Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (18/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (18/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No campo do amor, você se sentirá muito mais apaixonado. Sua parte mais romântica e charmosa virá à luz para compartilhar com seu parceiro momentos muito românticos. Façam algo diferente hoje à noite, isso incentivará muito o relacionamento, fazendo com que vocês se sintam muito sortudos juntos.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à sua economia, os astros preveem que o único fator que dificulta sua prosperidade está nas relações envolvidas na obtenção de renda. Estude bem o que você poderia melhorar a esse respeito. Por outro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As estrelas lhe dão uma auréola muito romântica, sonhadora e emocional no campo do amor. Você quer que seu parceiro sinta o mesmo amor profundo que sente por ele. Fará o possível para mostrar seu amor de maneiras que ninguém imaginaria.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à sua economia, a previsão de hoje diz que chegou a hora de cuidar de sua situação financeira de uma maneira completamente honesta. Concentre-se em pagar dívidas pendentes, se as tiver, e elabore um plano… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Está procurando ideias para fazer seu parceiro feliz, mas nada parece ser um plano perfeito. As estrelas indicam que você está procurando a perfeição de uma maneira um tanto exagerada. Aposte na improvisação em vez da notoriedade, obterá melhores resultados.

Dinheiro & Trabalho: No momento, o dinheiro não é o principal motivo de sua mudança. Não quer admitir, mas deseja mais fama e reconhecimento do que um bom salário. Se você decidir mudar de profissão para encontrar esse reconhecimento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Chegará a hora de unir forças com seu parceiro e gritar aos quatro ventos que sua história é forte, que a passagem do tempo a torna mais sólida e que ninguém poderia entrar nela para prejudicá-los. Na intimidade, decida ser mais ousado, crie a magia que está em sua cabeça, que nem tudo está inventado!

Dinheiro & Trabalho: Estão previstas melhorias nos assuntos econômicos. Não interprete isso como uma carta branca para gastar demais. Economize para comprar esses itens no futuro. Saberá como fazer bom uso de seus contatos e apostar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você ficará muito animado e disposto a compartilhar parte do seu dia com aquela pessoa que lhe faz feliz e faz seus olhos brilharem. Seu parceiro, seus filhos, o ambiente que o leva a melhorar seu humor e ser mais empático serão os protagonistas deste dia. Poderá desfrutar de momentos maravilhosos.

Dinheiro & Trabalho: A comunicação ocupará um espaço especial durante este dia para que você possa mostrar suas melhores habilidades de orador. Seu excelente oratório, associado a uma percepção especial do que os outros precisam ouvir… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Este dia será especial. Você vai querer expor seu romantismo. Mostrar o quanto ama seu parceiro, dizer-lhe palavras doces, expressar seus sentimentos com cada célula do seu corpo. A noite será um espaço de tempo no qual se conectará com a sensibilidade do ser amado que o levará a um estado interno de êxtase.

Dinheiro & Trabalho: Quanto às finanças, deverá ser muito inteligente e cauteloso nesse aspecto. Não confie em si mesmo e sempre salve uma parte de sua renda para ter a possibilidade de usar dinheiro extra quando precisar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está em harmonia com o universo, e é por isso que deseja fazer mudanças na maneira como vive seu relacionamento. Fará tudo o que estiver ao seu alcance para se conectar melhor com seu parceiro, para encher sua casa de paz. Terá especial habilidade em mediar entre seu parceiro e seus filhos, se houver discrepâncias entre eles.

Dinheiro & Trabalho: As ideias comerciais que terá neste dia podem ser brilhantes se você permitir que sua imaginação se conecte às necessidades das pessoas com as quais se relaciona. Hoje estará mais perceptivo, sua mente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Está cheio de planos para surpreender a pessoa que você ama, mas está em dúvida. Seria melhor reservar uma mesa em um restaurante ou alguns ingressos para o teatro? Não fique sobrecarregado e deixe tudo para a improvisação, será mais divertido para vocês dois.

Dinheiro & Trabalho: Economicamente, a previsão dos astros para hoje diz que você está realizando todo o seu trabalho de gestão financeira. Este trabalho fornecerá a base para construir um novo caminho para a prosperidade. No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A previsão do amor hoje fala de excelente compatibilidade com seu parceiro. Você ainda desfruta da influência positiva de Vênus neste aspecto de sua vida. Nada irá alterar seu bom relacionamento com seu parceiro de vida. Por outro lado, manter relacionamentos cordiais entre os membros da família será a principal prioridade.

Dinheiro & Trabalho: Quanto às finanças, sua renda aumentará em breve. Ao mesmo tempo, enquanto trabalha horas extras para ganhar dinheiro, não se esqueça de relaxar o suficiente. Você terá o apoio de seu cônjuge e família para o seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A excelente influência da energia da Lua atrai o amor com letras maiúsculas para a sua vida, um amor de cinema. Se você estiver em um casal há muito tempo, atingirão a profundidade que você procura, enquanto a paixão reverberará sem pausa. Vai viver momentos de grande ternura que não esquecerá facilmente.

Dinheiro & Trabalho: É inevitável que coisas boas entrem em sua vida. Depois de um tempo em que você teve que processar mudanças em sua maneira de ganhar a vida, bem como modificações na maneira como gasta o dinheiro, surgem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A previsão de hoje em matéria de amor fala de um interesse crescente no relacionamento. Vai desejar compartilhar tudo o que acontece com seu parceiro. Trará à tona tópicos de conversa que visam esclarecer sentimentos e procurará projetar-se com seu ente querido no futuro.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à sua economia, os astros preveem que você terá que estar muito atento a cada centavo que entrar e sair da sua conta bancária. Não se trata de ser mesquinho, mas de um controle que você precisava. No… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você conseguiu expressar seus sentimentos, saberá como abraçar o que vem a você em termos de vínculos. Se está em um relacionamento há muito tempo ou se está iniciando um romance que tem apenas alguns dias de vida, saberá como usar a influência da Lua, que lhe dará um caráter misterioso e sensual.

Dinheiro & Trabalho: Seus sonhos não são tão complexos de realizar se você pisar cautelosamente nas estradas que parecem levá-lo até eles. Algumas pessoas que promoverão ações no sentido que mais se assemelham ao ideal de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

