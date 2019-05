Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (18/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado, 18 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua vida amorosa será como você quer construir, mas muitas coisas terão que mudar. Livre-se das pesadas correntes emocionais que o prendem ao passado, deixe essa pessoa sair da sua mente e do seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Você alcançará as metas que você definiu no campo profissional. Excelentes perspectivas futuras. Sucessão rápida e extremamente positivas de eventos em finanças. Tudo vai acontecer mais rápido do que…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sinceridade, força de sentimentos, todo o bem que a vida pode dar, chega ao seu relacionamento amoroso. Ambos mostrarão grande entusiasmo por algo que começa, por tudo de novo que ilumina o caminho dos dois.

Dinheiro & Trabalho: A proteção de seus recursos financeiros deve ser sua principal prioridade. Não se trata de apenas não gastar, mas também de saber fazer bom uso dele. Preocupando-se com o sucesso do trabalho dos…Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu relacionamento amoroso passa por um momento de estagnação. Chegou a hora de tentar uma mudança radical, algo que vem pensando há muito tempo. A primeira coisa que você deve fazer é recuperar o controle de suas emoções, não se deixar vencer pela situação no amor. Então, as coisas vão se resolver rapidamente entre vocês.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode passar por algumas dificuldades em seu trabalho, mas isso não o irá prejudicar, mas, pelo contrário, seus chefes vão perceber que você não tem nada a ver com o problema e reforçar a sua posição dentro…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você conhecerá uma pessoa que mudará sua visão de amor. Você deve prestar atenção aos sinais, porque essa pessoa que irá surpreendê-lo está dentro do seu círculo de amizades. Abra bem o seu coração e seja receptivo.

Dinheiro & Trabalho: Não espere que as oportunidades cheguem até você, é necessário que você vá procurá-las por conta própria, você deve trabalhar para alcançar seus objetivos, tome a decisão imediatamente. O dinheiro resolverá alguns…Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As estrelas te levam a situações na área do amor, onde você não terá que trabalhar duro. Este é o momento ideal para empreender o desafio de dar mais um passo em seu relacionamento. Seja corajoso porque a partir de hoje seu relacionamento será reforçado e um futuro esplêndido espera por você.

Dinheiro & Trabalho: Aprenda a administrar sua economia de maneira responsável e crie uma reserva de dinheiro para investir, viajar ou fazer frente à alguma dificuldade que possa surgir. Você deve começar a estudar ofertas de emprego para…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor está esperando por você para ter um lugar em sua vida. Nem tudo tem que ser trabalho e família, saia e se divirta, para que você encontre a oportunidade de encontrar alguém diferente que lhe proporcione um futuro cheio de amor e felicidade.

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe com o dia de hoje, trabalhe todos os dias com amor e paixão pelo que você faz e a vida irá recompensá-los como você merece. Não caia em desânimo e siga seu caminho profissional como você…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Tenha cuidado se você for se encontrar com alguém, porque hoje não é um dia auspicioso e você pode ficar desapontado. Seu momento de ser feliz no amor chegará em breve, não desista ou pare de acreditar no amor, porque, apesar desse fracasso, você está muito perto de alcançar seu objetivo.

Dinheiro & Trabalho: Não faça nenhuma nova proposta hoje em dia. Tente passar despercebido e deixe esse ambiente pesado que você vive no trabalho se dissolver. Caso contrário, seus colegas podem começar a vê-lo como…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você deixou as coisas claras desde o início, antes de ceder você tem que deixar claro quais são suas prioridades dentro de um relacionamento. É importante falar e estabelecer uma base no relacionamento e que ambos respeitem igualmente.

Dinheiro & Trabalho: Você deve ajustar sua agenda entre o trabalho e viagens de negócios para encontrar o equilíbrio. Neste momento grandes acordos devem ser fechados, mas eles precisarão de você sempre presente no local. Não se…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você tem algo a dizer para seu parceiro, é seu dever comunicá-lo, mas nunca o levar a uma discussão, pois você perderia o ponto de equilíbrio e só geraria mais conflitos. Aprenda a ouvir e a responder com calma para que você exponha seus argumentos muito melhor.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá boas notícias do seu banco. Parabéns! Logo você pode consolidar seu negócio com a ajuda financeira que está prestes a receber. Agora é a sua vez de aprender a gerenciá-lo e tornar esse crédito a…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você precisa ter um tempo sozinho apenas para si mesmo, para se conhecer e ser capaz de encarar relacionamentos futuros com uma visão mais madura que lhe permita saber que é realmente o que você está procurando em uma pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Sua empresa passará por alguns ajustes, mas não se preocupe, hoje você pode visualizar tudo com calma, no momento em que descansa para organizar suas idéias tranquilamente com seu travesseiro. Porque agora…Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não se deixe obscurecer no amor, as coisas são o que são. Não deixe que suas emoções e sua necessidade de deixar para trás a solidão, façam você ver a felicidade numa pessoa onde talvez você só encontre incertezas.

Dinheiro & Trabalho: Seja pontual no trabalho, tanto na entrada como na saída, dessa maneira concilie o tempo com sua vida familiar. Você tem que aprender a se organizar para alcançar o equilíbrio em sua vida. Aplique seu…Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não se desespere se em sua tentativa de encontrar o amor ele ainda não dá as caras em sua vida. Hoje é um dia auspicioso para você se levantar e sair para o mundo para encontrar aquela pessoa que está lá fora esperando por você.

Dinheiro & Trabalho: Você notou que ultimamente sua renda sobe e desce o tempo todo. Você deve reorganizar sua estratégia entre o ganhar e gastar. Pare um momento e verifique suas contas para descobrir onde todo o dinheiro…Continue lendo o signo Áries

***

