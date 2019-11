Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (18/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (18/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

A Lua adoça seus sentimentos e leva você a ter noção de suas necessidades emocionais. Você compreenderá durante esse dia a importância de estar em casa. Reconhecerá o valor de estar na companhia do seu parceiro que lhe dá muito amor e carinho.

Dinheiro & Trabalho:

Talvez você precise reconsiderar quais são os próximos passos a serem seguidos para alcançar seus objetivos profissionais, econômicos e profissionais. Você pode aproveitar o tempo livre para dedicar alguns minutos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

As estrelas preveem um dia muito satisfatório. Seu relacionamento será tranquilo, carinhoso e muito harmonioso. Poderá ter momentos muito bons onde o romantismo e a paixão serão os protagonistas desta noite.

Dinheiro & Trabalho:

Não deve se desculpar pelo seu sucesso. Muitas pessoas não entendem o que significa estar sempre disposto e responder às pessoas que precisam de qualquer coisa de você. No nível profissional, ninguém pode censurá-lo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você sentirá fortes desejos de fortalecer ainda mais seu relacionamento. Vai querer fazer mudanças que serão benéficas para vocês dois. Entenderá que, se quiser atingir os objetivos, não poderá negligenciar seu relacionamento. Deve dar-lhe a importância que merece.

Dinheiro & Trabalho:

Será um daqueles dias em que tudo correrá como você pensava, nada dará errado. Será capaz de corrigir todos e cada um dos problemas que possam surgir no seu caminho. Quando você consegue se concentrar no que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

O alinhamento das estrelas o favorece em tudo relacionado à vida romântica e ao amor do casal. Você estará vivendo um dia muito intenso com seu parceiro e que precisará o controle dos seus sentimentos. Juntos, terão um dia muito lindo.

Dinheiro & Trabalho:

Você está em um período de crescimento lento, mas seguro. Ao aumentar sua confiança, aceitará os desafios que estão chegando. Existem grandes possibilidades de receber um pequeno incentivo em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Vai notar efeitos maravilhosos em sua vida de casal, porque poderá se conectar com mais intensidade com seu parceiro, desfrutando mais cada momento. Mostre toda a sua paixão para que tudo realmente funcione melhor.

Dinheiro & Trabalho:

Trabalhar muitas horas é algo que você está acostumado, embora nem sempre esteja preparado para fazê-lo, hoje vai lhe custar um pouco. Poderá ter perto uma pessoa que possa ajudá-lo nas tarefas. Se sua situação… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Sua sensibilidade permitirá que você conecte seu coração ao da sua cara-metade, sem usar muitas palavras. Aproveite com seu parceiro para assistir ao pôr do sol, assistir um filme ou sair para jantar fora. Comece a semana com algo diferente.

Dinheiro & Trabalho:

Ninguém mais poderia fazer o seu trabalho. Às vezes, você começa a ensinar certas coisas para algumas pessoas em seu ambiente que podem perfeitamente ser seus aprendizes. Talvez esse gesto valha um pouco mais… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Seus esforços no plano sentimental terão o conforto como resposta, tudo ficará melhor a partir de agora. É importante que você acredite no seu relacionamento e que o que tem agora pode ser mais emocionante e apaixonante amanhã. Tome boas decisões.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem um dinheiro extra e não consegue evitar dar pulos de alegria. A possibilidade de se dar um capricho com a família será a primeira coisa que lhe vem à mente, embora você saiba que também deve fazer um pequeno… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Hoje, os assuntos românticos serão de características imbatíveis. Haverá mais união no casal, palavras doces e prazer da vida física. Vai se sentir amado e cuidado pelo seu parceiro, ele o compensará até pelos erros do passado e você sentirá que a vida é gentil com você.

Dinheiro & Trabalho:

Todos devemos nos esforçar para cumprir nossas obrigações, mesmo com as tarefas profissionais que não gostamos muito, mas que são necessárias para continuar crescendo no trabalho. Pense que o que você está fazendo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Tudo indica que chegou o momento de fazer mudanças na maneira de se relacionar com seu parceiro. O relacionamento pede que se inclua mais liberdade pessoal e maior respeito pela individualidade de cada um de vocês.

Dinheiro & Trabalho:

Você descobrirá novas maneiras de fazer seu trabalho que o ajudarão a ser mais eficiente. Muitas vezes para desempenhar nossas tarefas, nos acostumamos a seguir uma série de diretrizes que às vezes não são das mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Com seu parceiro, você ficará enjoativo, o abraçará cada vez que se cruzar com ele no corredor e o encherá de beijos. Outro dia pode sobrecarregá-lo, mas hoje corresponderá da mesma maneira.

Dinheiro & Trabalho:

Prepare-se para enfrentar uma grande despesa, mas será para seu bem. É um gasto que você já havia planejado com antecedência e que tem a ver com sua carreira profissional, será um curso para se atualizar. Este é mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Para sair adiante com seu parceiro, enfrentando adversidades, devem permanecer unidos sabendo como superar os maus momentos. Pode chegar um desses momentos e o principal apoio que terão será o amor entre vocês. Juntos, podem enfrentar o mundo.

Dinheiro & Trabalho:

A vida profissional não é apenas composta de coincidências, mas também de casualidades. Esforce-se em uma direção, defina seu objetivo e lute por ele, com unhas e dentes. Se tem alguma dívida pendente para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Será um dia em que seus desejos serão realizados. Você está em um momento imbatível para fortalecer seu relacionamento amoroso e abrir seu coração aos sentimentos mais puros. Tente fazer algo diferente hoje para seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Olhe bem para suas mãos: elas estão carregadas de força e energia. Aja, mova, quebre com a rotina e a monotonia no trabalho. Não fique parado. O sucesso é garantido, com pouco que faça da sua parte vai poder… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

