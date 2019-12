Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (18/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (18/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Será um dia muito tranquilo no amor. Com seu parceiro conversará sobre suas dificuldades para se sentir seguro em seus sentimentos e não será uma questão de mostrar quem é o mais forte, mas de seguir em frente e juntos com a força do amor e da paixão.

Dinheiro & Trabalho:

Suas ideias no setor empresarial estão atingindo a velocidade da luz. Você é apaixonado por criar uma empresa do zero que pode se tornar poderosa e cheia de graça. Sempre que decidir oferecer seus serviços a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Com seu parceiro verão como seu relacionamento é renovado e recuperarão a centelha e a alegria dos primeiros meses. A magia também é possível mesmo que o tempo passe, confie no amor. Se você é solteiro, abra bem os olhos, há uma pessoa que está muito atenta a todos os seus movimentos e gostaria de se aproximar, mas não o faz por timidez.

Dinheiro & Trabalho:

Sempre há um pequeno capricho que você não pode deixar escapar. Em matéria de dinheiro, está especialmente preocupado com o investimento que fará nessas festas de fim de ano. É hora de tomar algumas ações… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

As estrelas preveem no campo do amor um dia bastante positivo. Uma nova abertura da mente e do coração marca a direção da sua vida amorosa a partir deste momento. Vai se sentir disposto a agradar a pessoa amada. Também é provável que juntos vocês planifiquem um futuro mais confortável e seguro.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho tudo está indo conforme seu planejamento. Continue assim. Saber sempre que seu dinheiro obtém rentabilidade máxima é algo pelo qual você ficará apaixonado. Pode pesquisar bancos online, se tiver… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Durante esse dia, você estará mais disposto a entender as necessidades do seu parceiro. Para fazer isso, fará o necessário para estar ao lado dele. Se você é solteiro, neste dia, a Lua pode influenciar positivamente a vida emocional. Seu desejo de construir um relacionamento duradouro atinge sua mente e poderá finalmente conhecer a pessoa que se encaixe no seu mundo.

Dinheiro & Trabalho:

Se você se separar de seus colegas de trabalho por alguns dias, tudo ficará melhor. Você não terá que se sentir especialmente sobrecarregado por alguns comentários, nem sentirá a pressão da vida cotidiana… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Um clima sentimental de grande estabilidade é percebido neste dia na sua vida amorosa. No casal surgem energias suaves e benevolentes, que o incentivam a compartilhar tudo com seu parceiro, mesmo os segredos que você nunca pensou em confessar.

Dinheiro & Trabalho:

Nas relações de trabalho, sempre existem pequenos atritos. Quando você tem um tratamento diferente do resto de seus colegas, o desastre é mais do que iminente. É possível que nem todos cobrem o mesmo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

A energia de hoje o convida a se conectar com a sua sensibilidade mais instintiva. Com seu parceiro o fator surpresa será apreciado. Vá buscar a sua cara-metade quando sair do trabalho para ir ao cinema ou apresente-se sem aviso prévio para almoçar juntos. Às vezes, se abusa da rotina quanto mais estreitos são os laços do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem em suas próprias mãos a capacidade de ganhar mais ou menos dinheiro. É importante que a utilize. Estará esperando que os outros o ajudem, mas neste mundo é sempre melhor fazer as coisas por si mesmo e não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Ao longo deste dia, você terá mais facilidade para conectar com orgulho e alegria às emoções que fluem do seu coração. É possível que se sinta muito feliz e precisar dar ao seu parceiro uma dose desse carinho. Pode contar com os benefícios das estrelas em tudo relacionado à vida sexual e romântica.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, você terá reforços. Pode comprovar que está fazendo mais que o dobro do que fazia, deixando tudo sob controle. Está esperando e desejando que este ciclo termine. Está enfrentando um ano muito produtivo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

É óbvio que os jogos de fantasia são uma maneira de abrir sua vida íntima enquanto se diverte com seu parceiro. Liberte seus desejos, proponha realizar práticas um pouco mais apimentadas, experimente e descubra por si mesmo o que você gosta e o que não gosta. Escreva suas próprias regras.

Dinheiro & Trabalho:

Você está fazendo o impossível para deixar tudo pronto antes de viajar e isso é algo que lhe convém muito. Pode recorrer a algumas pessoas ao seu redor para obtê-lo. Seja um pouco paciente e aguarde sempre que a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Com seu parceiro, devem saber que hoje haverá muita energia benéfica para a imaginação. Assim, você pode fazer e receber pequenos detalhes românticos que surpreendam. É um bom dia para visitar o local onde vocês se conheceram ou onde tiveram o primeiro encontro e lembrar daquele momento especial.

Dinheiro & Trabalho:

Você deseja obter melhores investimentos e isso é algo que terá ao longo das horas. Encontrar uma pessoa que tenha ajudado várias empresas e que consegue fazer crescer aquelas pessoas que precisam, será de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

É hora de mostrar ao seu parceiro do que você é capaz. Não tenha medo de nada, o caminho sentimental deste dia está cheio de flores, e a motivação o ajuda a planejar projetos conjuntos. Ouça seu parceiro e ceda aos desejos dele, você nem sempre deve levar a voz de comando.

Dinheiro & Trabalho:

Cuidado para não gerar muitas expectativas na frente de pessoas que não as merecem. Você está trabalhando em um pequeno problema em casa e agora deve começar a crescer em outros aspectos. Superadas as… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Se você está em um relacionamento, é certamente porque conseguiu enxergar além dos conflitos e alcançar um entendimento mútuo. O amor só está presente quando somos capazes de aceitar completamente a outra pessoa, desde que isso não envolva dor ou submissão.

Dinheiro & Trabalho:

Os problemas financeiros desaparecerão e você pode até receber um pequeno bônus para enfrentar o Natal. Tudo que você tem é porque merece, aceite-o e faça-o crescer. Você está em um momento perfeito para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Sua vida amorosa para hoje, exige que você seja mais atento e cuidadoso se quiser que as coisas permaneçam estáveis. Mal-entendidos e disputas de dias anteriores ainda estão no ar. É conveniente fortalecer o relacionamento com seu parceiro. Um almoço ou jantar juntos pode ajudar a fortalecer os laços do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Você sabe que o dinheiro não compra tudo, mas é uma das maneiras possíveis de continuar desfrutando de uma vida de lazer e conforto. Pode fazer milhares de coisas para mudar de lugar, mas em nenhum caso… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

