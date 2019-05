Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (19/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo, 19 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você terá que ser mais moderado emocionalmente ou vai discutir com seu parceiro por qualquer absurdo e ele se sentirá um pouco triste, mas pode ficar tranquilo, essa sensação passará rapidamente e voltarão a ficar bem em pouco tempo. Cuide de suas palavras e não falar a primeira coisa que lhe vem à mente.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Tente provar que é o melhor profissional em sua área, não deixe que ninguém tome o seu lugar, a competição saudável é sempre boa, mas não perderá uma posição importante que você tem e que ganhou…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Publicidade

Amor: Organize melhor seu tempo laboral com o seu pessoal, pode ser que a vida agitada que você leva faz com que crie um vazio com seu parceiro. Passe mais tempo com ele, dando-lhe mais carinho atenção e carinho que vai ser retribuído.

Dinheiro & Trabalho: O início da jornada laboral poderá ser mais devagar e algum contraste criará um incidente no decorrer do dia; talvez você deva revisar alguns dos projetos em andamento. Jovens especialistas devem pedir…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Há um assunto que você quer comunicar ao seu parceiro, mas ainda não se atreveu a fazê-lo. Um jantar romântico pode ser o cenário ideal para você de uma vez por todas falar tudo o que está em sua cabeça e fazer o pedido. A reação dele será boa, não perca mais tempo.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Se dar por vencido não é uma boa opção no trabalho, se as coisas não saírem conforme desejado. Continue dando o seu melhor e trabalhando duro e você vai conseguir sair adiante, mas nunca pare de acreditar em…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Vai viver momentos de muito romantismo com o seu parceiro, a quem ama mais a cada dia. Ele materializou um sonho que teve durante anos: um relacionamento em que pudesse ser realmente você. Agora é sua vez de cultivar o amor todos os dias para mantê-lo vivo.

Dinheiro & Trabalho: Tem que começar a ver opções de trabalho, é provável que uma redução de pessoal chegue na sua área, isso não significa que você corra o risco de demissão, mas é sempre melhor ter uma opção na manga. Não precisa…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Publicidade

Amor: Sentir um ligeiro calafrio no estômago é uma maneira de saber que o amor chegou. Quando você se importa tanto por uma pessoa que lhe causa esse sentimento, é porque realmente está cheio de amor por ela. Tente convidá-la para sair para se conhecerem melhor.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você certamente tem a sensação de que o tempo não passa tão rápido. Tem que fazer todo o possível para poder se concentrar e esquecer tudo o que acontece fora dele. Em certos momentos, pode ficar…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Você será atraído por uma pessoa muito sedutora que lhe permitirá descobrir a parte mais prazerosa do amor e da paixão sensual. Os nascidos no terceiro decanato terão que aprender a se conhecer e só então conseguirão dialogar com sucesso com o próximo. Às vezes parece que você não sabe realmente o que quer.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é aprimorado toda vez que você está de bom humor. Você começa o dia de uma maneira diferente e consegue fazer tudo fluir. De certa forma, você está atraindo sua boa sorte simplesmente pedindo que…Continue lendo o horóscopo do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você passaria todas as horas do dia que ao lado da pessoa que gosta. É uma necessidade real de tê-la perto e isso está se tornando um pequeno vício. Se você realmente ama tanto essa pessoa, porque não se declara logo, não tem nada a perder.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Terá uma grande ajuda do céu, que lhe dará a força mental necessária para encarar tudo. Ser dinâmico, ter coragem e porque não, ser atrevido, se tudo isto for usado corretamente, pode dar excelentes…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Durante o amanhecer é quando seus pensamentos mais românticos geralmente aparecem. Vai se sentir em perfeita conexão com seu parceiro e acreditará firmemente que ele é a pessoa que sempre mereceu. Aproveitem bem o dia.

Dinheiro & Trabalho: Um dos problemas que poderá ter no trabalho, é que provavelmente haja um conflito entre você e um de seus colegas de serviço, tudo por causa de uma troca de ideias que não se conectaram entre si, as tarefas que…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

Amor: Vai querer ficar mais alguns minutos na cama com seu parceiro para começar o dia cheio de amor e carinho. Estes sentimentos são os que vocês precisam para manter seu relacionamento na sua melhor forma.

Dinheiro & Trabalho: No escritório, você tomará decisões discutíveis, mas nem sempre felizes. Às vezes se deixa levar pela teimosia, agindo de forma agitada e individualista. Terá dias cansativos e estressantes, tendo que assumir várias…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicidade

Amor: O amor às vezes pode ser complicado. Tenha cuidado com o que você fala, especialmente se isso afeta o seu parceiro. Seja um pouco mais consciente e aproveite o dia junto dele que pode ser muito promissor.

Dinheiro & Trabalho: Estará ansioso para compartilhar suas ideias com seus colegas ou colaboradores, e tentará fazê-los participar com entusiasmo em novas oportunidades profissionais. Estão vindo dias maravilhosos também no…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A pessoa que você está procurando pode ser alguém realmente especial para seu coração, não vai querer algo passageiro, precisa de uma pessoa que esteja junto, aquele parceiro especial que pode lhe dar tudo o que está procurando.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Chegou o momento de repensar a sua vida laboral e deverá pôr de lado a preguiça e ousar em todos os campos de trabalho para encontrar o que mais lhe corresponde. Você deve parar de procurar coisas que…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Terá que fazer muito esforço para não pensar naquela pessoa que está começando a gostar. Você é fiel demais para dar as costas a alguém que está ao seu lado se entregando com tudo pelo relacionamento. Precisa meditar ou sair daquela nuvem em que vê essa pessoa idealizada demais. O impossível geralmente é atraente.

Dinheiro & Trabalho: Depois de tantos esforços, finalmente conseguirá as confirmações que estava procurando, seu campo visual será expandido e você terá a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para evitar surpresas…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Publicidade

***

Leia também: Thermas da Mata, parque Aquático em Cotia, deve entrar em atividade em junho