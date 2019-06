Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (19/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira, 19 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A pessoa que você quer neste momento está demorando muito para decidir se quer iniciar um relacionamento, não deixe isso continuar acontecendo, você vale muito para estar eternamente esperando por alguém, lembre-se que não merece ninguém que o trate dessa maneira.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Reconheça com alguma facilidade o erro que você pode cometer hoje. Essa sinceridade e capacidade de reação valerão mais do que uma salva de palmas, certamente não teve a chance de corrigi-lo no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Publicidade

Amor: Não seja tão afobado, não precisa dizer à pessoa que gosta tudo o que sente por ela, apenas o geral, deve ver primeiro como ela responderá ao que lhe contará.

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento muito lento para o trabalho, pode estar um pouco cansado com tudo que teve que fazer ultimamente. É bom que descanse um pouco mais, assim poderá exercer suas funções sem se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Ultimamente você não deixa de pensar em formalizar seu relacionamento amoroso ou dar outro passo. Mas tem algumas resistências internas que deve polir primeiro. Elas são medos escondidos que são motivados por uma história do passado que ainda não superou completamente. Proponha-se a fazer isso.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: As estrelas estão alinhadas para que você não tenha muitos problemas no trabalho e no nível econômico. Possíveis mudanças dentro do local de trabalho o farão crescer e avançar. Mesmo pensando em fazer um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você tem que começar a pensar melhor sobre as coisas que dirá para a pessoa que quer conquistar, a estratégia que está usando no momento não está funcionando, se depois de várias tentativas nada acontecer, é melhor colocar os olhos em outro objetivo.

Dinheiro & Trabalho: Você tem no seu bolso uma boa soma de dinheiro para gastar hoje. Vai se divertir em grande tendo ao seu alcance pequenos prazeres que podem fazê-lo feliz desembolsando um pouco do que tem. No trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Com seu parceiro poderá ter um bom dia, desde que possam concordar sobre um assunto que lhes causará um pouco de problema, não deixem nada externo ao amor de vocês separá-los, é apenas sobre assuntos que devem falar e pensar bem.

Dinheiro & Trabalho: Você pode pensar que um trabalho temporário ou de meio expediente é dar um passo para trás, mas se alguma outra coisa sair disso, não hesite em tomá-lo. Embora o salário não seja o esperado, pode ter uma certa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Se está tendo problemas com o seu parceiro, pense cuidadosamente antes de agir. As estrelas não são favoráveis para você tomar decisões nessa área neste momento, das quais possa se arrepender. Basta deixar um pouco de espaço e tempo para que, pouco a pouco, tudo volte ao seu curso.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa começar a pensar em adquirir um imóvel, se decidiu investir nele e está tomando todas as providências para consegui-lo, então está de parabéns porque hoje é um dia excelente para esse assunto, não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você tem um parceiro, cuide dele, aproveite para ser mais carinhoso do que o habitual, oferecendo-lhe uma massagem ou apenas algumas boas carícias e abraços. Ele vai agradecer e ficará nas nuvens.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Talvez no plano econômico você não esteja tendo o melhor momento, é melhor não desperdiçar dinheiro em coisas sem importância. Tente ser cauteloso a esse respeito. Confiar em suas habilidades é o melhor que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: As estrelas apresentam um dia tranquilo, no qual você desfrutará de uma maneira pacífica de seu parceiro e de seus relacionamentos emocionais. É um bom momento para ir ao cinema com ele. Simplesmente aproveite os pequenos prazeres da vida com a pessoa que você ama.

Dinheiro & Trabalho: Sua boa sorte nos negócios está lhe trazendo muitos benefícios tanto no trabalho, como na vida pessoal. Invista bem o dinheiro. Um colega de trabalho irá colocá-lo à prova, será sua chance de mostrar a ele quem você é e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicidade

Amor: Não seja tão exagerado. Se você discutiu com o seu parceiro, não é o fim do mundo e nem necessariamente tem que ser o fim do relacionamento. Simplesmente precisam trabalhar em sua comunicação e se entenderem melhor, mas primeiro deve se compreender a si mesmo.

Dinheiro & Trabalho: Você deve se concentrar o máximo possível em sua lista de tarefas, pois haverá alguns eventos imprevistos com os quais terá que lidar criativamente e fazer boas escolhas. Sua força de vontade será decisiva para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: Certamente teve uma noite maravilhosa com seu parceiro, por isso não deixe que suas inseguranças a estraguem. Se a pessoa amada se sente bem ao seu lado, é por algo, você irradia uma energia fabulosa, não duvide de si mesmo.

Dinheiro & Trabalho: Embora você tenha muito trabalho, se não é necessário fazer uma tarefa hoje, deixe-a para amanhã, desde que esteja bem organizado e tenha certeza de que não vai lhe dar problemas. Receberá boas notícias muito boas na… Continue lendo o horóscopo do da do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Uma onda de amor está esperando em sua janela. Se você tem um parceiro, vai se sentir como se estivesse em uma segunda, terceira ou quarta lua de mel. Vai ter um dia romântico e apaixonado, aproveite esses momentos junto dele.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Está tendo boa sorte no trabalho, então você não precisa se preocupar muito com o seu desempenho. Quanto à sua economia, se puder se permitir, dê a si mesmo um bom presente. Ou melhor ainda, leve seu parceiro a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As estrelas estão alinhadas para que esteja em uma espécie de nuvem na qual se sentirá amado e valorizado. Além disso, algo em você renascerá das profundezas, permitindo que seja mais espontâneo do que o normal. Talvez explore novos caminhos no que se refere ao sexo, prepare-se!

Dinheiro & Trabalho: Deverá gastar um pouco de tempo neste dia para revisar seus projetos, principalmente se você já iniciou ou está prestes a iniciar um novo. Tem que ter muita mais confiança em seu talento e nas coisas que pode conseguir se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Publicidade

…..

Leia também:

Mãe e filhas são executadas após briga com vizinho em Itapevi

Feriadão altera funcionamento das unidades do Detran

7 meses depois, buscas pelo corpo de Amanda continuam