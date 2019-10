Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (19/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (19/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Estará recebendo luz verde em assuntos do plano afetivo. Vai se destacar uma grande liberdade de ação, especialmente para os nativos que sintam que seu relacionamento está um tanto enferrujado. Assim, está prevista a vida de um casal harmonioso e equilibrado, impregnado de ternura e doçura. No entanto, ao anoitecer, tudo isso pode mudar e se tornar em uma paixão sem freio.

Dinheiro & Trabalho:

Manter a calma em situações complicadas é algo que apenas grandes líderes são capazes de fazer. Se você deseja comandar bem a sua equipe, aprenda a lidar perfeitamente com todas as dificuldades que cruzem…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Hoje você poderá se sentir um pouco ousado ao expressar seus sentimentos ao seu parceiro. A energia do dia pode levá-lo a fazer uma proposta, convidá-lo para um jantar fora ou se reunir com casais amigos. Deixe-se levar pelos seus sentimentos hoje e você provocará uma energia positiva em seu mundo romântico.

Dinheiro & Trabalho:

Você nasceu para ter sucesso, está determinado nesse esse aspecto e, portanto, vai obter excelentes resultados em seu trabalho. Será genial em desbloquear situações complicadas, trazendo à tona o navio que…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Hoje é dia de emoções intensas e, como todos sabemos, essa energia é perfeita para você. Dê a si mesmo o prazer de dizer o que pensa. Você tem um grande apetite pela verdade, então procure-a. Seu coração pode querer voar pelas nuvens enquanto sua intuição o chama de volta à realidade. Tente equilibrar as duas energias e use-as para inspirar momentos criativos com seu parceiro em seu relacionamento hoje à noite.

Dinheiro & Trabalho:

Você merece os parabéns, até hoje é cauteloso com suas economias. Não se comprometerá com projetos nos quais não possa embarcar. Se seus amigos pretendem passar o fim de semana em um hotel com a família e você…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você irá desfrutar de um dia especial com seu parceiro. Vai querer estar perto da sua paixão. Tem estado muito ocupado ultimamente e talvez o relacionamento precise dessa atenção extra. Planeje algo divertido. Não fique fechado em casa. Se reúnam com casais amigos para ir a um restaurante e poder desfrutar de uma conversa interessante e uma boa comida. Se anime a quebrar a rotina diária.

Dinheiro & Trabalho:

Um contratempo temporário em relação à sua carreira o desorientará um pouco. Pode ter a ver com algum tipo de equipamento moderno. Não enlouqueça, é apenas temporário e será resolvido. Com sua própria…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

A sua vida agitada e cheia de compromissos impede que você resolva problemas pessoais com seu parceiro e que precisam ser explorados. Pode ser muito revigorante e conciliador conversar abertamente com sua paixão sobre questões que os preocupam. Hoje é um ótimo dia para esclarecer as coisas com ele e deixar espaço para uma vida mais feliz juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Nesse momento, você pode estar examinando seu orçamento. Teve recentemente algumas despesas extras. Tal vez o preocupe o fluxo em efetivo. Tente não se preocupar muito. Hoje você verá como aumentar sua…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Hoje você pode querer ter uma longa conversa com seu parceiro. Ultimamente tem estado muito ocupado e também preocupado. É hora de prestar atenção à pessoa amada. Não fale apenas sobre questões superficiais. Descubra como ela se sente. Falem sobre as esperanças do casal, medos e sonhos para o futuro. Ofereça sua ajuda e suporte, que são necessários.

Dinheiro & Trabalho:

Você está prestando muita atenção aos novos nichos de mercado e às necessidades à sua volta, para ver se assim se acende uma lâmpada para iniciar seu próprio negócio e fazer muita fortuna. As estrelas dizem que…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

O amor é algo inato em você, não concebe um futuro sem estar com a pessoa que sempre desejou. Seu parceiro se converterá uma peça chave para uma série de performances que você está prestes a começar. Reconhecerá que o mundo é muito melhor quando está ao lado de uma pessoa que o entende e o apoia em tudo.

Dinheiro & Trabalho:

Você será um pouco rebelde em seu ambiente de trabalho, não receberá as ordens muito bem, muito menos críticas, mesmo que sejam construtivas. Essa atitude pode gerar muitas tensões e, se você não ceder e se acalmar…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

O respeito, o amor e a harmonia em relação ao seu parceiro, será muito importante para você, as bases do relacionamento serão as protagonistas de hoje. Sua vida começará a se mover muito mais estável, os caminhos para um bom futuro estão abertos ao amor e terão a possibilidade de fortalecer mais ainda a união entre vocês. Estão no caminho certo.

Dinheiro & Trabalho:

No campo financeiro, é provável que você feche um contrato importante, pode ser um investimento que lhe trará grandes benefícios ou pode ser que decida participar de um negócio de alguém de…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

A Lua mostra uma disposição positiva para encontros íntimos. É preciso que faça contato com seu mundo interior e com a capacidade que você e seu parceiro têm para conectar a energia de vocês. Está começando a descobrir que existem várias maneiras de se aproximar, compartilhar a intimidade também permite que os medos ou sonhos mais profundos sejam expostos, assim, neste dia podem conversar muito sobre os segredos mais íntimos que vocês têm.

Dinheiro & Trabalho:

Há uma recuperação econômica e decisões muito arriscadas, tenha muito cuidado com pessoas que lhe pedem dinheiro ou o incentivam a investir em negócios, o que pode se tornar uma armadilha no futuro. Coloque…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Hoje, acordará querendo fazer mil coisas pelos seus entes queridos, especialmente pelo seu parceiro. Há uma energia em você que está crescendo e o empurra para a atividade, especialmente para melhorar seu relacionamento de casal. Vai se sentir compelido a prestar mais atenção à pessoa amada. Sua atitude será muito bem recebida, por isso não se estranhe se hoje for um dia cheio de romantismo e paixão.

Dinheiro & Trabalho:

Seus assuntos econômicos serão muito fluidos, podendo fazer um investimento importante que trará resultados muito bons para sua vida. Haverá uma resolução a seu favor no nível legal, e isso permitirá que você…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

A tranquilidade no terreno sentimental pode ser algo que chegue até vocês. Não esperava que isso ocorresse antes de uma grande mudança em suas mãos, mas, de qualquer forma, você a verá perfeitamente refletida em cada uma de suas apresentações. Separar-se de todos os medos que possam aparecer será algo que ajudará seu parceiro e você a seguir em frente com confiança.

Dinheiro & Trabalho:

O estresse causado pela pressão de algum trabalho pelo qual está passando fará com que você se sinta um pouco deprimido. Ainda assim, poderá não querer fazer uma pausa, porque está preocupado demais…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

A previsão no plano sentimental é que seu parceiro e você, olhem para o futuro e parem de manter a atenção no que aconteceu no passado, nem o relacionamento é o mesmo, nem as circunstâncias, a menos que queiram repeti-los. Permaneçam firmes e vão em direção a um caminho comum, onde ambos possam viajar livremente com suas diferenças. Isso irá complementá-los e encher sua vida de paixão.

Dinheiro & Trabalho:

Dinheiro não é a coisa mais importante para você. Existem algumas áreas que são tão ou mais necessárias em sua vida do que qualquer fonte monetária, mas sem ela, nunca poderá abordá-las como gostaria. Sempre…

