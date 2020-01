Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (20/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (20/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Algo o separa dessa pessoa, pensando bem, talvez vocês não sejam um para o outro, por isso, não se envolva em romances que não têm o necessário para serem considerados duráveis. O desespero não deve guiar seus passos no amor.

Dinheiro & Trabalho: Aproveite esse dia para fazer algum tipo de visita que permita reativar uma poderosa amizade dentro do setor financeiro e conectar-se melhor com as oportunidades de negócios que você tem relaxado ultimamente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Suas opções permanecem firmes no amor. Essa pessoa que você recentemente conheceu, mas que não se mostrou atraída, está interessada em você mais do que você imagina, o próximo passo pode ser dado sem medo.

Dinheiro & Trabalho: Você será considerado uma importante oportunidade de crescimento profissional. Aceite o que eles oferecem, vale a pena porque você está no limiar de um evento importante que pode transformar sua vida. Portanto… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Ansiedade excessiva domina tudo relacionado ao amor em sua vida. Confie que o amor é possível, você tem grandes qualidades a oferecer. Sua autoestima está ferida, recupere as forças, esqueça o passado e saia para conquistar.

Dinheiro & Trabalho: Novos investimentos, novas possibilidades de ganhar dinheiro. Seu desejo de empreender outras aventuras além das anteriores será o principal incentivo neste momento. Sua situação de trabalho está prestes a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As surpresas que a vida dá serão tudo o que você precisa para ser feliz no amor. Para não estragar o momento, para que a mágica aconteça, há coisas que não podem e não devem ser planejadas, apenas deixar que aconteçam espontaneamente.

Dinheiro & Trabalho: Felizmente há uma boa evolução econômica ao seu redor que permitirá que você saia de situações complicadas e liquide seus pagamentos e obrigações. Dentro de alguns dias, a deusa da fortuna trará surpresas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sem realmente querer amar e ser amado, nada acontecerá em sua vida amorosa. Desencanto pelos últimos relacionamentos e falta de esforço são mais do que óbvios, isso tem que mudar. Não continue construindo o futuro com fantasias.

Dinheiro & Trabalho: Se sua situação financeira enfraquecer, chegou a hora de modificar certas práticas. Tudo o que parecia necessário, não é mais, tudo o que você considerava essencial, se torna supérfluo. No decorrer dos próximos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Há um desejo em seu parceiro de trazer à tona certos problemas do passado. O mais preocupante para você é que talvez tudo isso tenha a ver com uma necessidade de mais liberdade no relacionamento, de ser merecedor da sua confiança.

Dinheiro & Trabalho: Analise nos mínimos detalhes essa proposta financeira que lhe será feita. A ideia é boa, mas você deve sempre ter cuidado. Com pequenas modificações ou acordos em seu orçamento, você economizará dinheiro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Paciência pode lhe dar uma agradável surpresa no amor. Tudo virá na hora certa, nem antes nem depois. Você tem provas suficientes de amor e interesse dessa pessoa. Você deve decidir dar o próximo passo, as dúvidas não fazem sentido.

Dinheiro & Trabalho: Você espera dinheiro que, devido a certos documentos ou processos legais está demorando mais que o previsto? Há boas notícias, porque com o fim desse estágio astral, surgem fontes econômicas positivas que atraem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Vocês precisam ser práticos e realistas para ter sucesso como casal. Amor é ilusão, é verdade, mas o momento que vocês vivem exige uma atitude mais objetiva para resolver diferenças e problemas. Um relacionamento sincero e puro é possível.

Dinheiro & Trabalho: Existem boas oportunidades de negócios e desenvolvimento econômico em seu horizonte astrológico, mas para tirar proveito delas adequadamente, você deve repensar seus horários de trabalho, agir de forma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Um período de solidão, que para você parece uma eternidade, sempre é ruim para definir sua vida amorosa. Não se apegue a alguém que não oferece nada, o que você precisa é amor, carinho e atenção e não apenas aventura e sexo.

Dinheiro & Trabalho: Por causa dos últimos acontecimentos na sua área, você não se desenvolve em um ambiente motivador no trabalho, mas há uma solução. Apesar de tudo o que acontece, seja mais proativo para si e para si mesmo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Situações que você nunca pensou que enfrentaria farão a diferença no amor, como se preservar e se distanciar um pouco. Não é um bom momento forçar algo com essa pessoa porque você pode se magoar. Espere que as coisas aconteçam sozinhas.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma notícia totalmente inesperada que o forçará a alterar os planos ou as estratégias de trabalho no último minuto, mas ao mesmo tempo será muito produtivo do ponto de vista econômico, porque implica… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Nervosismo e ansiedade podem pregar peças no amor. Não passe a imagem de uma pessoa carente de amor. Você pode nem perceber, mas certas atitudes provam isso, mantenha sua discrição com elegância e dignidade, por mais que a pessoa pareça escapar.

Dinheiro & Trabalho: Aprenda com seus erros na profissão. Cada experiência, por mais ingrata que pareça, sempre será uma tremenda fonte de conhecimento e experiência. Vá se preparando, porque em alguns dias você terá notícias… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você não tem controle sobre o amor, eventos indesejados o frustram. Relaxe, não tensione a situação, apenas deixe fluir e tudo mudará a seu favor. Você deve acalmar sua ansiedade, que nada de bom traz para você se sentir tranquilo ao falar com essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Certamente há uma onda de abundância e prosperidade se agitando em seu ambiente astral e, se você continuar o bom caminho adotado em seus negócios e atividades econômicas recentes, aumentará sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

