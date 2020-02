Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (20/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (20/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você está bem com o seu parceiro, porque às vezes se comporta de uma maneira que prejudica o relacionamento o fazendo se distanciar? Mude sua atitude e fale com ele. Não danifique um relacionamento bonito com atitudes bobas da sua parte.

Dinheiro & Trabalho: Hoje o céu causará algumas distrações no estudo ou falta de concentração no trabalho. Tente adiar compromissos que exigem mais atenção. Se você é um trabalhador independente, se apresentarão negócios… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Às vezes sente que está se perdendo um pouco a paixão entre você e seu parceiro e isso o preocupa. Pode ser que não tenham muito tempo para passarem juntos ou podem existir outros motivos que os distanciem. Reaja e mude esta situação reorganizando seus horários.

Dinheiro & Trabalho: Terá uma grande ajuda do céu, que lhe dará a força mental necessária para encarar tudo. Dinamismo, coragem e porque não, ser atrevido, se usado corretamente pode dar excelentes resultados. As estrelas lhe trazem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você ama muito seu parceiro, mas hoje você poderá ter um conflito com ele, não deixe que isso afete o relacionamento. Se precisar se desculpar, faça isso sem pensar duas vezes, é necessário sempre reconhecer nossos erros para crescermos e fortalecer o vínculo.

Dinheiro & Trabalho: Você ficará satisfeito com o fato de ter completado com sucesso uma tarefa difícil e divergente e isso alimentará sua autoestima e seu desejo de fazer mais. Será capaz de conciliar os diferentes compromissos e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É provável que você tenha que dar mais ênfase ao seu relacionamento, pode ser uma boa ideia oferecer ao seu parceiro um bom momento. Lembre-se que a diversão também é importante no casal, não fiquem sempre em casa para não cair na rotina.

Dinheiro & Trabalho: É possível que, após um longo período de tranquilidade, você tenha muitas responsabilidades e tarefas a cumprir, antes de tudo, mantenha a calma e se organize de acordo com as prioridades que irão lhe exigir. Em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você sempre anda fazendo as mesmas coisas no relacionamento, hoje se esforce um pouco mais. Use da criatividade e tente surpreender seu parceiro com algo mais ousado e vocês terão momentos maravilhosos em privacidade.

Dinheiro & Trabalho: Não tenha medo de demonstrar tudo aquilo que é capaz de fazer em seu trabalho, você precisa mostrar todo o potencial que tem dentro para ser levado em conta em todos os tipos de atividades que o farão crescer… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Neste dia você se sentirá em sintonia com o ritmo do universo e isso será refletido em seu relacionamento, especialmente se decidir aquecer um pouco as coisas. Hoje à noite prepare uma agradável surpresa, seja criativo, tudo sairá bem, vai ter um dia fora do comum.

Dinheiro & Trabalho: O tempo passa e você vai querer que o dia tenha mais de 24 horas, é hora de tomar consciência e entrar na realidade, chegou o momento de começar a organizar todo o seu ambiente de trabalho. Não deixe para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seus gestos de afeto são sempre bem-vindos, em suas mãos está a possibilidade de fazer a outra pessoa feliz. Carícias que são absolutamente necessárias podem se tornar uma fonte de boas vibrações para o relacionamento. Desfrute de uma troca de energia que lhe deixará muito bem.

Dinheiro & Trabalho: Não cometa hoje o erro de se menosprezar por qualquer pequena falha que tenha cometido recentemente no trabalho. Seus talentos estão destinados a serem usados, use sua arte, siga seus instintos, não dê… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Os olhares entre você e seu parceiro são uma fonte de paixão. Às vezes não precisam dizer nada um ao outro, apenas um olhar pode ser uma maneira calorosa de se expressar com ele. Deixe seu corpo falar por si e tudo o mais virá sozinho. Prepare-se para momentos de paixão.

Dinheiro & Trabalho: Hoje é possível que seja difícil para você tomar uma decisão, porque estará constantemente mudando suas opiniões, tentando canalizar toda a sua energia para realizar algumas atividades que tem levado em conta… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Às vezes o amor precisa retornar a um momento no passado, aquele em que vocês decidiram ficar juntos e se engajar em um relacionamento. Se estão tendo problemas e tenham esquecido as promessas que fizeram um ao outro, então é bom trazer essas lindas lembranças ao presente.

Dinheiro & Trabalho: Hoje terá algumas atividades extras que você não esperava, mas que vai gostar porque elas serão enriquecedoras para sua vida profissional, o melhor de tudo é que acabará desfrutando delas sem querer. No nível… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você acha que pode fazer tudo sem pedir ajuda, deixe seu parceiro se integrar nas coisas que devem ser feitas e vai ficar surpreso, não o subestime. Afinal, o relacionamento é de duas pessoas e devem se apoiar mutuamente, por isso estão juntos.

Dinheiro & Trabalho: Talvez você encontre algumas mudanças que não esperava em seu ambiente de trabalho, mas nada que não atrapalhe o desenvolvimento de suas tarefas. Quanto ao plano financeiro, é melhor que seja… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Para você ter a companhia do seu parceiro é a melhor coisa que pode lhe acontecer. É bom ter alguém em quem possa confiar e que lhe dê apoio quando precisar. A reciprocidade em um relacionamento é essencial e o ajuda a manter uma estabilidade emocional para enfrentar o que está por vir.

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, a coisa mais segura que deve fazer é uma chamada importante para se candidatar a um emprego ou pedir um favor que alguém lhe deve, não hesite em fazê-lo, será muito bom se tiver a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Chegou o momento de deixar seus sonhos sozinho para poder seguir em frente com seu parceiro. Esta etapa delicada de sua vida amorosa não se satisfará com decisões incompletas, serão duas cabeças planejando um futuro ideal.

Dinheiro & Trabalho: Há probabilidade de instabilidade, tudo devido ao seu estado psicofísico, as estrelas recomendam que você se regenere e acredite mais em si mesmo, só assim alcançará o sucesso. Aqueles que são profissionais… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

