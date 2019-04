Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (20/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia deste sábado, 20 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você está apaixonado e ainda não disse nada a essa pessoa, hoje é o dia perfeito para fazê-lo. Chegou a hora que você tanto esperou, então esteja preparado, porque é hora de consolidar esse amor que brota de dentro de você.

Dinheiro & Trabalho: Embora você tenha a cabeça cheia de idéias fantásticas e inovadoras, há algo que impede você de colocá-las em prática. Talvez seja a voz da consciência aconselhando-o a levar as coisas devagar, e a não…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Chegou o dia de deixar a timidez de lado e abrir seu coração para a pessoa que causa um formigamento em você. Proíba-se de deixá-lo ir e, para isso, você terá que virar as costas para qualquer indício de timidez, medo ou dúvida de ser correspondido.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai ficar chateado com o mundo, é melhor dedicar algum tempo para analisar a fonte de sua raiva. Você vai perceber que está apenas com raiva de si mesmo, com mais ninguém. Talvez você não…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje não é um bom dia para encontrar amor, mas esteja atenta aos sinais porque essa pessoa está muito perto de você. O seu futuro imediato revela que aquele outro coração compatível com você está mais perto do que nunca, então é hora de se preparar totalmente para recebê-lo.

Dinheiro & Trabalho: O fato de você não expressar suas opiniões é indicativo de que algo mudou em seu universo profissional. Você pode pensar que as coisas ficarão melhores se você deixar as decisões nas mãos dos outros. Infelizmente…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje é um bom dia para encontrar uma pessoa com quem compartilhar sua vida inteira. Saia de casa convencido de quem você é e capacite-se para dar o primeiro passo e provocar conversas, talvez seus nervos lhe façam duvidar, mas algo muito bom sairá de uma versão mais segura e determinada.

Dinheiro & Trabalho: Conheça sua posição e segure-a. Reúna todos os dados, sente-se sozinho com as informações em mãos e crie um plano de trabalho. Fique firme e defenda sua teoria de maneira consistente. Você…Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não se desespere em sua tentativa de encontrar o amor. Se você se sentir bem e feliz consigo mesmo, atrairá pessoas com características semelhantes e isso é precisamente algo ideal para qualquer projeto de vida a dois.

Dinheiro & Trabalho: Nas suas finanças se você olhar apenas para o lado negativo, continuará girando em círculos. Talvez a sua falta de perspectiva não lhe permita ver que você tem a resposta diante de seus olhos. Sua mente é…Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Explique ao seu parceiro as dúvidas que o assombram na cabeça, só então você pode resolvê-los. Às vezes, as incertezas podem ser plantadas no coração e começar a incomodar, não deixe que isso aconteça, em vez disso, com coragem e incentive uma conversa honesta o suficiente em que ambos abertos e livres de todos esses medos superem isso.

Dinheiro & Trabalho: A energia do dia irá inspirá-lo a se levantar em uma reunião de negócios e apresentar suas idéias. Não tenha medo de se expressar. O que você tem guardado sobre o lado financeiro de um novo…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Promessas não cumpridas são um gatilho para começar a fraturar o relacionamento, se você não consegue manter sua palavra não se comprometa, pois acaba prejudicando seu relacionamento, pode chegar um momento em que o seu parceiro irá não acreditar no que você prometer que vai fazer, sentindo-se enganado. Ele vai perder a fé colocada em você.

Dinheiro & Trabalho: Infelizmente, um colega de trabalho inveja seu talento para os negócios e sua eficiência. Tome cuidado, porque ele pode conspirar contra você. Ao mesmo tempo não se sinta o dono da verdade. Errar é humano, mas…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Do jeito que você menos imagina, vai entrar em sua vida alguém que estará disposto a entender você e colocar todo o seu esforço em fazer você feliz. Você deve dar a si mesmo a oportunidade de conhecer essa pessoa pouco a pouco, para que possa decidir se vale a pena começar um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: As circunstâncias da sua vida podem ter mudado tanto nos últimos meses que você poderia estar em uma realidade completamente diferente da atual. Sucesso e boa fortuna aumentarão sua autoestima, e você…Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Este é o momento ideal para empreender o desafio de dar outro passo, comprometendo-se com aquela pessoa que o ama e apoia tanto. Embora não estava em seus planos a curto prazo, não há dúvida de que tomar esse grande salto mostra seu amor por essa pessoa que o tem feito feliz em todos os momentos de sua vida.

Dinheiro & Trabalho: À medida que seu futuro vai ficando cada vez mais claro, você será presenteado com novas possibilidades no campo de trabalho. Hoje você terá mais de uma ocasião para aumentar sua renda. O problema é que…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Faça o seu melhor para evitar esse obstáculo momentâneo no relacionamento. Use todos os meios à sua disposição para desfazê-lo. Você não poderá adiar mais a decisão que é a chave para o futuro do casal. Resolva suas inseguranças.

Dinheiro & Trabalho: Você pode receber visitas hoje que lhe darão informações interessantes para modernizar sua rotina de trabalho. Talvez você não goste de algumas, mas talvez outras captem sua imaginação e faça planos para…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seja corajoso e enfrente problemas de cara, assim que acontecem. Essa é a única maneira de resolver seus problemas de relacionamento. Pare de evitar enfrentar situações complexas, porque nos relacionamentos isso só traz mais e mais inconveniências.

Dinheiro & Trabalho: Seu problema é que todos os dias você vive uma tragédia grega. Você pode não perceber as limitações que impõe a si mesmo exagerando todos os aspectos de sua vida profissional. Uma nova função com ganhos…Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje é o dia para passar com seu parceiro e dizer o quanto você a ama. Do calor e afeição, proclamar seu amor e deixar a outra pessoa receber à rédea solta tudo o que você tem a dar, será mais do que suficiente para você receber até mesmo o dobro do que você dá.

Dinheiro & Trabalho: Embora você não acredite, hoje é um ótimo dia para encontrar um emprego, receber uma dica, uma indicação ou mudar de empresa porque todos esses setores se beneficiam de seu astral. No campo financeiro…Continue lendo o signo Peixes