Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (20/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira, 20 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sempre é possível conseguir algo importante em termos de amor. Desistir nunca deve ser uma opção, visualize-se numa situação feliz, com alguém que de fato goste de você, esse é o primeiro passo para atrair o amor, estar bem consigo mesmo, emanar amor e alegria.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Tudo o que você fez no passado começará a voltar na forma compensadora de dinheiro. Você foi paciente, você foi exaustivo em suas investigações mesmo contra o suposto bom conselho de certas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Publicidade

Amor: Qualquer preconceito em relação à vida e ao amor impedirá que você desfrute da realidade. Livre-se de idéias absurdas e impostas por terceiros, a felicidade é sua, desde que você procure ser fiel às suas próprias vontades, aos seus próprios sonhos.

Dinheiro & Trabalho: O que financeiramente o preocupa agora será resolvido de forma eficaz e com boas perspectivas de renda extra nos próximos dias. Pode ser como um trabalho autônomo ou como sócio num novo negócios. No campo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor é uma realidade tangível em sua vida e o que você pensava que era uma utopia se torna um fato. Você experimentará uma atração muito diferente por uma pessoa recentemente conhecida e que tem as qualidades que você sempre procurou em alguém.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Vá com os tempos atuais da economia, a austeridade será a nota característica no trabalho. Seus superiores esperam de você não apenas economias imediatas, mas também propostas criativas que permitam descartar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje seu poder de avaliação está no seu nível mais alto. Veja por si mesmo e aproveite o que lhe foi concedido. Devido a isso, vocês vão superar todas as coisas ruins que afetam seu relacionamento amoroso. Agora você tem que se esforçar para não cometer os mesmos erros novamente, aprenda com o passado.

Dinheiro & Trabalho: Não dê ouvidos àqueles que lhe dizem que o que você pretende fazer em finanças não é possível. Tome as precauções que a situação exige, e seus passos serão firmes, é possível traçar um rumo tranquilo e preciso. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Você exige muita da vida e do amor, mas você não dá o mesmo em troca. Você tem que modificar completamente suas ações, você arrasta muitas lembranças do passado que você deve banir para ser uma opção real para potenciais parceiros.

Dinheiro & Trabalho: Não resista a desenvolver um projeto que deve ser bem-sucedido em finanças. Não prejulgue, primeiro analise, colete informações de todos os lados, é o que você deve fazer antes de começar, o resto é trabalho e fé. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seja eterno senhor de seus domínios no amor. Não deixe que terceiros marquem o padrão, porque o coração não engana seu dono. Se você gosta de pessoa, se sente bem com ela, não lhe faz mal, então? Continue em frente e viva o amor.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Se você não entende que você deve formar um núcleo sólido com certas pessoas, você não vai chegar longe nas finanças. A realidade lhe mostrou mais de uma vez que a união será sempre mais forte, não continue desafiando o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não há nada que você possa fazer para controlar o amor, ele virá quando você menos pensar sobre isso. Apenas faça sua parte e deixe-se levar pela vida. Alguém com uma visão das coisas muito diferente da sua, virá à sua vida amorosa.

Dinheiro & Trabalho: Este é um dia do despertar interno para você. Siga esse sonho ou intuição que o levará ao lugar onde há riqueza e abundância. Não se preocupe se agora você não tiver o que precisa, pois em breve terá e melhor… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

Amor: Este é um período de consolidação sentimental em que compromissos sérios serão feitos, embora deva ter muita atenção porque há uma tendência da sua parte em confundir atração física ou emoção com sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: Você adota boas decisões financeiras. Você vai agir com segurança para fazer seu dinheiro crescer, porque você sabe bem o que o sustenta e o que o mercado espera. Você está analisando bem as coisas na profissão, mas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicidade

Amor: No amor viva com tranquilidade os eventos por vir, observe e perceba, sua própria serenidade será a chave para a felicidade. Você tem a luz verde para continuar no caminho que empreendeu em sua vida amorosa e, embora existam obstáculos, você saberá como superá-los.

Dinheiro & Trabalho: Uma ideia que ainda não tomou forma provavelmente está girando em sua cabeça, mas em poucos dias ela começará a lhe dar resultados produtivos. É a sua visão de negócios, resultado de sua atividade de pensamento e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Perceba com bastante clareza as pequenas coisas que o afastam do amor. É possível alcançar a felicidade, mas para isso, você terá que dar uma oportunidade a certas pessoas que parecem não ter lugar em sua vida.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Siga suas intuições e palpites. Se uma empresa não parece boa, não assine ou se comprometa com nada no momento. Espere um pouco até sentir-se intuitivamente mais seguro e confiante e depois faça… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você pode estar um pouco confuso sobre os sentimentos que uma certa pessoa está tendo em relação a você. No entanto, a melhor notícia é que você descobrirá o amor onde menos pensava e com isso a solidão começará a ficar para trás.

Dinheiro & Trabalho: Você ficou um pouco desconfortável devido a dificuldades econômicas recentemente surgidas, no entanto, a boa notícia é que você está indo na direção certa e em poucos dias você recuperará aquele dinheiro que você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

Amor: Alguém está prestes a aparecer em sua vida amorosa. Surpreendentemente, você receberá uma proposta de alguém que você jamais imaginou, mas que sempre sonhou. Vocês terão todo o tempo do mundo para amar, viver e lembrar das constantes troca de olhares.

Dinheiro & Trabalho: Você sempre está inspirado e tem ideias muito boas, mas que você deve colocá-las para trabalhar o mais rápido possível para dar resultados. Faça algo que você não tenha feito por não ter os recursos suficientes, dê-se a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

…..

Leia também:

Publicidade

“Grande desafio”, diz atriz que vai interpretar Suzane Von Richthofen no cinema

Xuxa sobre filme erótico: “odiei fazer, me enganaram”

Tênis encontrado em cova seria de Amanda: “tenho certeza”, diz parente da mulher desaparecida há 7 meses