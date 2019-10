Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (20/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (20/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

É impossível estar sempre certo, pense que a opinião do seu parceiro também é válida. Em muitos casos, você se comporta de uma maneira muito infantil, reconheça seus erros. Se você não fizer isso, você será deixado sozinho em um breve espaço de tempo.

Dinheiro & Trabalho:

Prepare-se para mudanças profundas no trabalho. Você poderia ser considerado por algo importante. Em breve, você terá a oportunidade de participar de um encontro ou negócio que lhe atrairá o dinheiro necessário… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

É possível que em um encontro casual hoje você comece a definir um relacionamento sentimental estável. Use sua criatividade e faça o que essa pessoa espera de você nesse primeiro momento. Se abrem as portas do amor que permaneceram fechadas para você.

Dinheiro & Trabalho:

É hora de organizar mais seus horários se você perceber que está apenas se dedicando ao trabalho e não tem espaço para sua vida pessoal. Nesse caso, pode ser uma agenda ruim que, uma vez corrigida, ajudará você a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Defina bem a sua situação no relacionamento, porque uma coisa é ser solícito, complacente e amoroso e a outra é não dar a si mesmo o devido valor na relação. Muitas vezes você confundiu as duas coisas e então se arrependeu, o que não resolve nada se o mesmo erro for cometido em seus relacionamentos amorosos.

Dinheiro & Trabalho:

Não se perca em discussões absurdas no trabalho. O importante é produzir e exercer sua autoridade. Você se esforçou ao máximo na profissão e sabe disso, mas é necessário um último impulso para ter sucesso. Não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

O que acontecer hoje fará a diferença entre amor e emoção, sentimento e aventura, você perceberá o que realmente sente por essa pessoa e poderá se expressar abertamente com ela. A energia presente é o melhor que poderia ter para encorajá-lo a dar esse passo ousado e cheio de satisfações.

Dinheiro & Trabalho:

Muito em breve você terá em suas mãos um dinheiro que você pensou que tinha fugido para sempre, felizmente, a qualidade salvadora e diligente do seu signo dará frutos e, quando menos pensar, você estará no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Mantenha a ilusão de que o amor renasça em sua vida. Nada será impossível se a esperança permanecer de pé, mais ainda porque você vai ter notícias de uma pessoa sobre a qual você não sabe nada, mas que conhece você, gosta de você e fica próxima de você.

Dinheiro & Trabalho:

Não se preocupe com o que você não tem, pois em breve o terá e poderá até se dar algo que, para você, foi um tipo de sonho que você não conseguiu realizar. O dinheiro esperado chega! Se você estava preocupado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Dias emocionantes estão chegando e, no caso dos ainda solteiros, não haverá sentimento de solidão ou desânimo, mas sim de realização sentimental, porque em breve terão ao seu lado a pessoa que se afastou temporariamente por um motivo irrelevante.

Dinheiro & Trabalho:

Certas preocupações econômicas que o preocupavam agora serão resolvidas com alegria e o que você precisa virá. Estes últimos meses do ano serão renovadores dentro de sua realidade financeira. Uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Os problemas devem ser enfrentados juntos, um relacionamento amoroso é forte quando ambos são capazes de compartilhar tudo. Fugir nunca é a resposta, seja a força do outro, é em tempos difíceis que o temperamento do casal fique comprovado.

Dinheiro & Trabalho:

Com o trânsito direto de seu governante, você é muito claro mentalmente para bons negócios e em pouco tempo estará colhendo os frutos de seus esforços, por isso, não se preocupe, porque o que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Controle suas atitudes e reações no amor. Pequenas faltas de jeito, escorregões mínimos, tudo o que escapa de suas mãos no momento menos apropriado, pode acabar afastando a pessoa em quem você está tão interessado. Baixe a ansiedade.

Dinheiro & Trabalho:

Nos próximos dias, você ficará agradavelmente surpreso com o que está alcançando no plano financeiro, pois a economia começará a fluir e você verá mais uma vez que aos nativos do seu signo nunca lhes falta… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Se o seu relacionamento amoroso vive momentos de crise, chegou a hora de uma mudança profunda. Concentre-se no novo, em tudo o que você pode alcançar, e comece a realizar seus sonhos esquecidos. Vida e amor têm surpresas para você, há a possibilidade de conhecer uma pessoa que o faça feliz.

Dinheiro & Trabalho:

Planejamento correto de uma viagem de trabalho. As melhores decisões serão tomadas, mas o resultado bem acima do esperado o surpreenderá. Você terá a colaboração de alguém importante no trabalho, por… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

A chegada de um novo amor pode mudar completamente tudo o que você sente neste instante. Em alguns momentos deste dia vai receber uma série de mensagens motivadoras que serão destinadas a convencê-lo de que a pessoa certa para você não está longe.

Dinheiro & Trabalho:

Começam a se resolver os problemas financeiros em sua vida. Este ciclo astral atua sobre sua vida econômica de maneira direta e positiva. Prepare-se para um convite surpresa que você não deve recusar, porque muitas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

A influência dos últimos acontecimentos atrai para você o romance, a aventura e a possibilidade de um encontro com alguém que antes não lhe interessava muito, mas que agora o deixará em êxtase. Deixe as desconfianças de lado e aproveite mais a sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

O seu governante chega hoje como um arauto que anuncia a prosperidade. Há indicações de que um dinheiro estava girando sem nunca chegar ao seu bolso, mas que agora está energicamente voltado para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Deixe o amor entrar na sua vida, seja mais receptivo, mostre seu brilho, sua natural alegria e o destino trará mais de uma surpresa. Não pense que as coisas sempre serão desfavoráveis. No seu caminho aparecerá alguém que traz muita felicidade e amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você está muito bem conectado com as tendências inovadoras da profissão. Seus horizontes agora se expandem, eles mostram outras realidades que só o fazem crescer profissionalmente. Você deve se preparar para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

