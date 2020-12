Horóscopo do Dia: previsões de hoje (20/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (20/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Acima de qualquer coisa, busque sua felicidade, e se a saudade o invadir e você se sentir triste ou sozinho, não permita que essas emoções o impeçam de desfrutar a felicidade, mais…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias terá uma facilidade especial para cumprir seus objetivos profissionais. Colocar suas ideias e projetos em ordem lhe dará a capacidade de montar uma estratégia para alcançar o que deseja… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A influência de uma energia de atração está forte no seu signo e o romance ocorre pode acontecer de inúmeras formas. Dessa maneira, uma pessoa com a qual fica até altas horas da madrugada…

Dinheiro & Trabalho: Conseguirá aprimorar seu status profissional e realizações por meio de uma promoção ou reconhecimento público. Nestes dias você terá oportunidades reais para se destacar, brilhar e ser recompensado ​​por suas… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Lembre-se que o amor só retornará em um ambiente de liberdade, é o momento ideal para mostrar seus sentimentos, mas seja direto e sutil ao mesmo tempo, e não tente manipular…

Dinheiro & Trabalho: Você é uma daquelas pessoas que pode lutar contra as adversidades com todas as suas forças e encontrar seus objetivos. Sua determinação é poderosa e sua força não diminui mesmo quando está exausto ou sem esperança… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Para que o amor retorne, faça algumas mudanças em você. Mas não faça isso como algo apenas para conquistar essa pessoa que lhe interessa, mas como uma transformação para valer…

Dinheiro & Trabalho: Estará sujeito a grandes desafios. Há muitos assuntos externos que afetarão sua realidade material e sua capacidade de produção para melhor. Começará a viver seu trabalho diário com amor e carinho. Vai sentir prazer em… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A espontaneidade, sua natureza jovial e sua atitude positiva em relação à vida cativarão o coração de uma pessoa que está atualmente ao seu redor Depois disso você começará a melhorar…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você ficará satisfeito com todas as suas conquistas profissionais. Vai continuar trabalhando duro e será o mais paciente possível com seus colegas e clientes. Há uma boa chance de começar algo próprio e que… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Embora você conscientemente não o faça, o amor em sua vida simplesmente acontece e não há o que explicar, por isso, se você atrai uma pessoa, não comece a se aprofundar nas razões…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite o bom período pelo qual está passando. Você está na reta final da consolidação de um projeto e isso exige motivação, esforço, planejamento e concentração. Depois disso, não significa que você não terá… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu estilo de despertar a atenção nos outros e a maneira de olhar alguém que gosta darão seus frutos. Os próximos dias serão cheios de expectativas e sentimentos de alegria, você…

Dinheiro & Trabalho: Se você está tentando trabalhar em casa, encontrará um bom suporte. Sem dúvida, poderia fazer grandes coisas, mais do que aquilo que lhe foi dito. Antes de embarcar numa aventura profissional autônoma, faça um… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você se sentirá no meio de algo um pouco confuso, mas excitante. Ao se encontrar com alguém, algo sai de uma maneira totalmente diferente do que você havia planejado e isso o pode…

Dinheiro & Trabalho: Surgirão situações positivas que vão favorecer a resolução imediata de uma tarefa que o estava deixando nervoso. Se você está aguardando alguma resposta sobre uma promoção ou aumento de salário é possível que tenha… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Algo muito interessante começará na sua vida afetiva a partir de agora. Você terá que ficar ligado porque as coisas vão mudar quase que de maneira despercebida, uma nova pessoa cruzará…

Dinheiro & Trabalho: Sua clareza mental será muito rápida e você terá uma luz especial para se orientar, caso se encontre um tanto perdido, muitas vezes, como resultado das circunstâncias externas que o cercam. Você encontrará meios… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Será difícil de você acreditar, mas uma pessoa com a qual se relaciona de maneira despretensiosa, pode se tornar um grande amor. Esse novo relacionamento se fortalecerá com o…

Dinheiro & Trabalho: Há vibrações muito boas em sua atmosfera profissional. A boa comunicação está na ordem do dia, e você poderá transmitir pensamentos e ideias que até agora não se atreveu a expressar porque pensava que… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Por esses dias surge um encontro com alguém que você não vê há muito tempo. Tudo o que parecia impossível agora assume um nuance diferente com essa pessoa, e esse distanciamento…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, você consegue se divertir e trabalhar ao mesmo tempo? Com certeza que sim. Quando você ganha dinheiro com algo que realmente gosta, isso é possível. Por sua vez, uma atividade que esteve em sua vida… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Pare de ficar acanhado, mostre seu estilo, seu temperamento e não fique inibido ou calado quando estiver na frente de quem gosta. Você tem um magnetismo que não explora, por…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito profissional, após um longo período de questionamentos relacionados com o dinheiro, planos e mudanças de opinião, agora existem as melhores condições para rever algumas decisões e agir de forma… Continue lendo o signo Escorpião

