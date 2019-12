Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (20/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (20/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

A chegada de uma nova etapa em seu relacionamento é uma oportunidade que você não deve perder. Aproveite cada um dos seus passos e tente não ter mais nada por fazer. Suas maneiras de entender o futuro com seu parceiro mudarão, hoje verá isso como algo essencialmente benéfico para vocês.

Dinheiro & Trabalho:

As estrelas guiarão você para que possa alcançar quase sem esforço a melhoria no trabalho que tanto espera. Um evento inesperado fará com que tenha que assumir uma grande responsabilidade e, graças a isso… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você valorizará mais do que nunca a importância de ter esse alguém especial ao seu lado e ter uma família com a qual sempre pode contar. Vai querer mostrar a eles que é digno de tudo que eles lhe dão e para isso você começará a pensar em preparar uma surpresa para eles.

Dinheiro & Trabalho:

Como vai lhe sobrar tempo, hoje pode começar a planejar e organizar tudo o que tem que fazer nos próximos dias. Vai custar-lhe encontrar um buraco na agenda vendo tudo o que tem pela frente. Tente ficar bem com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Com a posição das estrelas em relação ao seu signo, vem estabilidade para a sua vida sentimental. Iniciando um ciclo dos mais positivos, em que junto com seu parceiro viverão momentos inesquecíveis. Seu relacionamento com ele evoluiu para um nível importante de comprometimento e estabilidade.

Dinheiro & Trabalho:

Este pode ser um bom dia para fazer as coisas. Sua mente é treinada para se concentrar e você tem muita energia física. Deve acordar cedo para começar o dia rapidamente. Tire vantagem dessa energia, vai se sentir… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você vai desfrutar de um dia bastante ativa no plano sexual e mostrará o seu lado mais selvagem na cama. Essa cumplicidade com seu parceiro não lhes servirá apenas no sexo, mas os ajudará a fortalecer a base do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Você provavelmente pensa na possibilidade de realizar um novo projeto de trabalho e se dedicar profissionalmente ao que sempre quis, mas nunca ousou dar o passo. Nesta situação, é normal que se encontre um pouco… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Seu coração é puro e grande, assim você pode se definir antes de tudo para empreender uma série de ações sentimentais importantes. Vista-se com sinceridade e diga ao seu parceiro todas as coisas boas que pode lhe oferecer. Só então será capaz de ganhar o jogo entre o que você precisa e o que a pessoa amada quer

Dinheiro & Trabalho:

No local de trabalho, tem que tentar separar e discernir o bom das más influências. No círculo de pessoas mais próximas a você, há pessoas muito influentes e com uma longa jornada de conhecimento extensivo que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Hoje sua paixão e seu desejo pelo seu parceiro estarão muito intensos, quase extremos. Sua vida amorosa melhora e você pode mostrar que é capaz de demonstrar afeição e carinho. Sua sexualidade e criatividade estão muito altas, e você vai querer estar perto da pessoa amada rapidamente.

Dinheiro & Trabalho:

A energia do dia se apresentará algo louca e frenética. Talvez sua agenda mude de repente. Pode ser um compromisso que você falte ou esquecerá de trabalhar em um projeto importante. Tente prestar atenção às suas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Possivelmente seu parceiro vai lhe brindar com um tratamento muito especial, talvez à noite tenha uma agradável surpresa esperando por você em casa, será algo muito bom para ambos, não pare de expressar seu amor. Estão passando por um ótimo período no plano sentimental.

Dinheiro & Trabalho:

As coisas não estão indo como deveriam, mas por isso você não deve deixar de lado seus sonhos. Obter a estabilidade financeira que sempre quis não é fácil. Verá que existem algumas mudanças essenciais que deve… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Os dois estão começando a sentir que algo está faltando no seu relacionamento. Saiam da rotina o mais rápido possível. Hoje você terá a oportunidade de mostrar à sua cara metade tudo o que sente por ela, deixe-se levar pelos sentimentos e garanta que as preocupações não ocorram entre vocês.

Dinheiro & Trabalho:

Na empresa, você percebeu que adquiriu uma experiência incalculável em seu trabalho. Embora seja o mais capacitado para fazer o que faz, não acredita que seu salário esteja de acordo com o reflexo de seu valor. Não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

O amor preenche cada poro da sua pele e você o espalha onde quer que vá, seu charme pessoal está em seu grau máximo. Aproveite toda essa corrente de energia amorosa que está se desdobrando em sua vida para alimentar seu relacionamento. Cada gesto que tenha com seu parceiro e a família lhe trará de volta a alegria de viver.

Dinheiro & Trabalho:

Tomar decisões erradas no que se refere ao trabalho pode ser algo que acontece sem querer. Você verá que cada um desses passos que tem pela frente é uma consequência por ter decidido precipitadamente. Não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Seus medos em assuntos do coração são especialmente intensos. Eles fazem você pensar que algo pode dar errado e pode revelar algum ciúme que mantém dentro. Você tem que estar um pouco mais consciente do que o afeta e menos do que pode atrapalhar o seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Embora esteja em um bom momento profissional, é possível que a nova função que tem que desempenhar mostre todas as diferenças que você tem com seus superiores, portanto preste atenção e não se deixe… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você está em um momento de sua vida em que seu parceiro é um fator a considerar, uma fonte de recursos que pode lhe proporcionar a alegria que merece. Tudo o que pensava de um relacionamento mudará a partir de hoje. Não é perda de tempo, é um investimento em conjunto a longo prazo.

Dinheiro & Trabalho:

Aproveite para organizar sua agenda da maneira mais produtiva para a próxima semana, definindo prioridades e colocando suas obrigações em três categorias: tarefas urgentes, tarefas importantes e outras. A gestão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Hoje vai estar interessado em conversar com seu parceiro sobre tudo o que farão juntos e o que seria mais divertido para vocês dois. O mais provável é que seu relacionamento neste dia esteja mais agitado do que o habitual em termos de coisas para fazer e desfrutar, da sua parte estará que o dia acabe mais íntimo e especial.

Dinheiro & Trabalho:

Não há ninguém no universo mais dedicado ao trabalho do que você. Se lhe pedirem que volte para verificar se há algum erro, não hesitará em procurar o que lhe interessa. Sua tabela de prioridades pode acabar sendo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

