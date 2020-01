Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (21/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (21/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje é previsto um dia praticamente perfeito no campo do amor. Seu relacionamento deslizará suavemente, como uma balsa sobre um rio de águas doces. Perceberá como seu parceiro está mais consciente de você. Será um dia muito equilibrado e cheio de amor verdadeiro.

Dinheiro & Trabalho:

Em relação às suas finanças, provavelmente precise da ajuda de um consultor para resolver um certo inconveniente que possa surgir. Quanto ao aspecto profissional, os astros preveem que hoje será um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Com seu parceiro estarão concentrados em alcançar satisfação e, acima de tudo, em definir a natureza de seu amor. Com isso em mente, é mais provável que seu relacionamento dê frutos. Se for solteiro, sabe que, se quiser algo, precisa tentar para conseguir o amor.

Dinheiro & Trabalho:

Com relação ao campo financeiro, os astros preveem sucesso e prosperidade. Certamente uma parte importante dos lucros virá do trabalho, mas também de alguns investimentos especulativos. Por outro lado, no… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

É um bom dia para conversar sobre o relacionamento. Ninguém duvida do amor mútuo, mas você quer saber se são um casal de amantes ou se o conforto fez de você dois bons amigos que compartilham o mesmo teto. Faça o que estiver à mão para manter a chama acesa.

Dinheiro & Trabalho:

Você pode melhorar sua qualidade de vida, uma forte necessidade de liberdade o leva a tomar decisões claras e concisas, e isso só deixará impactos positivos em sua economia. As relações profissionais abrem muitas… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Áries

Horoscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

As estrelas o protegem no amor e, se colocar o melhor de você, nada perturbará sua paz nem do casal. É um bom momento para conversar e acabar com o atrito existente. Serão favorecidos o entendimento e a visão de ambos no relacionamento. Chegam tempos de paz.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá que tomar boas decisões no aspecto financeiro. Tome, na medida do possível, uma atitude passiva, um papel secundário. Isso permitirá que veja mais claramente seus planos futuros e descubra os pontos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

De todos os signos, você será quem viverá o maior estímulo sexual neste dia. Estará pegando fogo e a Lua estimulará e fortalecerá seus laços e vínculos com seu parceiro. Poderão ser envoltos em um encontro muito apaixonante podendo chegar até o céu.

Dinheiro & Trabalho:

Mal começa o dia e você já quer fazer tudo. Depende do seu bom gerenciamento de tempo que atinja seus objetivos do dia. Pode tirar proveito da energia de Vênus que, o incentiva a obter melhores resultados em… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Gêmeos

Horoscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Com seu parceiro estão passando por uma fase de bons e lindos momentos. Se você é solteiro, não se apresse com aquela pessoa, as coisas vão acontecer naturalmente. Conhecer um ao outro leva tempo; de fato, vai chegar a hora em que se comuniquem apenas com o olhar.

Dinheiro & Trabalho:

No nível material, a situação muda a seu favor. Você desfrutará de um benefício atraente para obter uma boa pitada de dinheiro. Se a perspectiva de uma mudança de vida o atrai e o motiva, vá em frente, basta começar! No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Seu relacionamento está bem. De fato, dá a sensação de que realmente se encontra favorecido. Você terá a oportunidade de avançar em um projeto pessoal importante e que terá o apoio total do seu cônjuge. Suas condições serão respeitadas e as coisas sairão muito bem.

Dinheiro & Trabalho:

Sua seriedade e bom senso estarão presentes neste dia em que muitas despesas imprevistas podem ocorrer, se você ceder à tentação. É melhor distribuir seu dinheiro em todas as obrigações pendentes e, com… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horoscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Este dia será marcado pela aprendizagem no campo sentimental. Você saberá como ouvir mais a pessoa amada, entenderá o porquê de algumas atitudes que o intrigavam e, em geral, sua empatia aumentará. Você sentirá que o seu parceiro passa pelo mesmo.

Dinheiro & Trabalho:

Você sente uma grande necessidade de evoluir, fazer coisas maiores ou talvez ir mais longe. No entanto, uma ambição excessiva jogaria contra você. Deve tomar cuidado para não jogar todas as suas economias em… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

A Lua faz com que você queira mimar-se com seu parceiro, desfrutando de um ambiente com muito amor e carinho. Você provavelmente quer experimentar com o prazer, abrir portas para novas sensações. Viverá seu relacionamento como pensa que deve viver.

Dinheiro & Trabalho:

Será invadido por uma sensação de urgência para atualizar suas contas. Planilha e caneta na mão, você contará o orçamento que possui até o final do mês. Você não vai querer falar sobre trabalho, mas lembre-se de que… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Poderá desfrutar de encontros chamativos e gratificantes com seu parceiro. É um dia bonito para os nativos que querem avançar no relacionamento. Seu amor está nas nuvens, você ama muito e apaixonadamente, e o objeto de seu amor ficará encantado com toda a sua atenção.

Dinheiro & Trabalho:

Vai lhe custar manter sua economia parada. Você vai se deleitar com qualquer oferta ou desconto. A publicidade será muito persuasiva e o levará a pensar que precisa de uma série de artigos. Preste mais atenção… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horoscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Com seu parceiro experimentará momentos de intensa paixão. O campo sentimental lhe dá muitas satisfações e vocês aproveitarão ao máximo cada hora juntos. Um clima feliz e próspero facilita a comunicação e, se houver discussões, elas serão engraçadas, cheias de ironia e sarcasmo.

Dinheiro & Trabalho:

Você sente que a sorte está ao seu lado, sua visão é clara, tem sentimentos muito bons e saberá como agir para ganhar um pouco mais de dinheiro do que o esperado. As pessoas ao seu redor confiam em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

As estrelas proporcionam estabilidade ao seu relacionamento e preveem que tudo o que você fizer por amor, lhe trará grandes benefícios, especialmente se o fizer com o coração. Certamente receberá algo que não esperava por parte do seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje, sua economia permanecerá equilibrada, no entanto, é muito provável que lhe ofereçam um negócio que, a longo prazo, poderá ser benéfico. No local de trabalho, estará muito motivado, porque você tem… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Capricórnio

