Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (21/02) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta sexta-feira (21/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vocês têm tudo para ser feliz como um casal. Nada pode e não deve arruinar seu amor, lutem para que assim seja, que a vida cuidará do resto. Já passaram por tantas coisas juntos e já venceram tantas dificuldades, que uma a mais não será problema. O universo conspira a favor de vocês, do amor de vocês.

Dinheiro & Trabalho: Sua seriedade em relação ao trabalho não passa despercebida e em breve você receberá notícias muito positivas se estiver aguardando algum tempo pelo resultado de uma certa vaga. Infelizmente no seu local… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, uma pessoa que poderia mudar sua situação entra em sua vida. Os dias de solteirice estão prestes a terminar, mas se você for comprometida, aja com honestidade, não jogue fora tudo que você construiu, seu relacionamento amoroso é mais valioso do que você às vezes pensa.

Dinheiro & Trabalho: À medida que se aprofundar cada vez mais na sua profissão, você se encontrará cada vez mais com oportunidades de adquirir dinheiro e recursos que nem sonhava ter em suas mãos. Se você não exigir a coisa certa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você é ousado, a vida lhe recompensará com um novo amor. O mundo é daqueles que ousam, não dos que permanecem olhando para o tempo passar na esperança de um dia um amor bater à sua porta. A felicidade e o amor se conquistam. Quer um amor? Prepare-se e procure por ele.

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de negócios e dinheiro, você obterá conquistas importantes. Sua astúcia permitirá que você consiga conquistar uma certa tranquilidade financeira. Tudo com o que você se comprometeu no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você quer que seu parceiro o tempo todo preste atenção apenas em você, que viva exclusivamente pendente de você. Mas a vida a dois não é sempre assim. Portanto, controle os ciúmes que podem fazer seu relacionamento sofrer um revés que você não espera.

Dinheiro & Trabalho: A fortuna tem muitas faces e uma delas é o acaso, que será surpreendentemente evidente hoje para você. É muito provável que receba um dinheiro inesperado. Suas pretensões em relação ao seu… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você não tiver paciência suficiente, perderá tudo o que já fez para conquistar essa pessoa. Ela já tem mostrado interesse em você, é apenas uma questão de aumentar gradualmente sua presença na vida dela, mas sem muita pressão. Vá com sutileza.

Dinheiro & Trabalho: Fique atento aos comentários e novas situações que aparecem no seu ambiente. As oportunidades aparecerão rapidamente à sua frente e você deverá agir rapidamente para aproveitá-las e ganhar dinheiro com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Normalmente você tende a ver a vida pela razão e não pelo coração. Deixe o amor levar você para junto dessa pessoa que jamais você pensou em se aproximar. Nem tudo na vida tem uma explicação e algumas situações acontecem da maneira mais incomum possível.

Dinheiro & Trabalho: Seja receptivo às novas idéias apresentadas a você em finanças. Não se sinta confortável com a rotina, inovar é sempre a chave para prosperar. As ideias e conceitos de organizações internacionais de repente parecem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você pensa que a vida está lhe atingindo com a solidão, é hora de saber que tudo está prestes a mudar para o seu bem. Um romance espera por você, talvez em uma viagem de negócios ou lazer e quem sabe, pode representar uma mudança sentimental em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, seu conhecimento e experiência o levarão ao sucesso. Você passará por um longo período de tranquilidade e estabilidade financeira. De repente hoje, você consegue ver a luz e os obstáculos que por… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não há nada impossível quando existe amor e, embora você se sinta entristecido pela distância, pode sempre sonhar e planejar seu futuro. Tudo o que acontece tem uma causa, um efeito, embora neste momento você não a entenda, logo você a verá claramente.

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se e pense sobre uma alternativa de negócios que lhe foi apresentada há algum tempo. Bem, talvez seja a hora de reavivar essa oportunidade e trazê-la de volta à vida. Caso você não saiba, existem vários… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você vai aproveitar este dia para esclarecer alguns problemas pendentes com a pessoa que ama. Não vai discutir, mas conseguirá tocar em assuntos que vêm perturbando o vida de vocês há algum tempo. Essa conversa servirá para fortalecer o vínculo e irá a ajudá-los a consolidar o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Você está criando um caminho de sucesso na profissão que até os outros tentam imitar. A partir de hoje poderá fazer grandes mudanças em seu setor profissional, não se deixe vencer pelo cansaço e tente cumprir seus… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje você vai ter um dia maravilhoso com aquela pessoa que você tanto gosta, mas que não dá sinais de sentir o mesmo por você. O que é falso. Atreva-se e declare seus sentimentos que você não vai se arrepender. Um encontro num lugar casual é o mais indicado.

Dinheiro & Trabalho: Lhe apresentarão uma boa oportunidade de negócios, algo que lhe dará o dinheiro necessário para normalizar sua vida financeira e aumentar sua renda. Não dê as costas às oportunidades que surgem. Aproveite o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não desperdice seu tempo insistindo num relacionamento que você sabe que não lhe traz alegrias. Procure em você a força para se afastar. Portanto, não hesite em dizer tudo o que sente para que a pessoa fique certa dos motivos e não fiquem assim pendencias emocionais.

Dinheiro & Trabalho: O incrível acontece, já que será apresentada uma circunstância que o levará a uma aventura capaz de combinar prazer com trabalho. Sua carreira ou profissão será favorecida em muitos aspectos. Procure entender que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Compromisso e dedicação é o que seu relacionamento precisa. É hora de cruzar a linha e deixar a pessoa amada saber que você quer levar isso para o próximo nível. A certeza de que os dois tentarão entender as necessidades, vontades, desejos e fantasias do outro.

Dinheiro & Trabalho: Em breve, você se encontrará no meio de um momento de decisões importantes em relação ao seu futuro profissional. Chegou a hora de começar a pensar seriamente em um negócio próprio. Enquanto isso,… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

