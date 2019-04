Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (21/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo, 21 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você tem que agir rápido com relação aos sentimentos que está criando para uma nova pessoa que entrou em sua vida, é provável que ela também esteja interessada, tome coragem e fale com ela, vai receber uma boa resposta por parte dela.

Dinheiro & Trabalho: Às vezes é difícil para você tomar a decisão sobre o que fazer primeiro, pode passar o dia inteiro pensando sobre isso, apenas comece com o que você acha mais fácil e faça-o. Economicamente está bastante…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje você e seu parceiro vão querer passar o dia bem juntinhos. O amor entre vocês é algo mágico e espontâneo, você não precisa fazer muito para que seu parceiro esteja sempre lhe dando carinho, responda da mesma maneira.

Dinheiro & Trabalho: Há dias em que você simplesmente não sente vontade de mexer um dedo e, aparentemente, hoje é um deles, apenas certifique-se de não parar de fazer algo importante que possa…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Está vivendo uma aventura com uma pessoa que não está lhe dando o que você precisa, talvez não seja apenas divertido o que está procurando, precisa de algo mais estável, deve priorizar o que você quer e não o que a outra pessoa deseja.

Dinheiro & Trabalho: Você está deixando de trabalhar bem, e tudo por causa de problemas que tem em mente neste momento, concentrar-se mais no que deve fazer e assim ficará mais tranquilo. Quanto à sua economia, você…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje você vai querer ficar um pouco isolado de todos. Para não criar nenhum conflito com o seu parceiro, é melhor conversar com ele e para não ter qualquer mal-entendido. Cada um pode fazer suas coisas sem necessidade de ter o parceiro junto, tomando o tempo dele em coisas pessoais.

Dinheiro & Trabalho: Fora seus superiores, você não pode tolerar ninguém lhe dizendo o que deve fazer e como tem que agir, agora precisa de espaço para fazer as coisas do seu jeito. Economicamente, está muito bem equilibrado, mas…Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se o seu parceiro pede um pouco mais de tempo, pense muito bem no que está fazendo de errado. Fale o quanto antes com para entender o que ele quer e exige de você, para não se entregar a confusões futuras.

Dinheiro & Trabalho: A boa sorte é algo que acontece e o marcou no trabalho. É um bom momento para fechar acordos comerciais ou receber uma promoção. Sua empresa vê você como alguém que traz paz e…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Embora se sinta um pouco confuso, sabe muito bem que seu parceiro está sempre disponível para você e que ele quase sempre concorda com as decisões que toma. É possível que receba o convite de alguns parentes para aproveitar o dia em família e relembrar momentos passados, se aceitar vai se divertir muito.

Dinheiro & Trabalho: Poderá ter algumas complicações no trabalho, terá que enfrentar alguns problemas difíceis de resolver, não demore muito para fazer algo a respeito, lembre-se de que você está sempre em constante avaliação por…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A melhor coisa para você neste dia será ficar em casa com seu parceiro e família para recarregar suas energias, vai querer compartilhar bons momentos com eles e aproveitar ao máximo os mimos que vão lhe dar.

Dinheiro & Trabalho: Não inicie muitas tarefas ao mesmo tempo, avalie-as e organize-se. Saiba como valorizar seus colegas de trabalho. A opinião de um deles lhe trará grandes lucros. Controle e aprenda a administrar seu…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você não tem que ter medo de amar novamente, mesmo que o relacionamento que teve no passado acabasse mal, é provável que a nova pessoa que chegue à sua vida fique para sempre, e isso vai acontecer muito em breve.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho é uma atividade que você adora especialmente quando há muitas pessoas à sua volta que conseguem fazer o impossível para agradá-lo. Nada é melhor para você do que ver as pessoas se…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A intensidade sexual de seu relacionamento caiu muito ultimamente. A rotina e os vários problemas afetaram negativamente a vida íntima do casal. No entanto, durante os próximos dias, a paixão ocupará novamente um lugar importante durante as noites.

Dinheiro & Trabalho: Não espere muito tempo antes de dar aquele salto para um novo trabalho, é provável que você esteja com uma sensação desagradável e desmotivado no que está atualmente, dê uma guinada nisso e…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não queira que o seu parceiro faça tudo o que você quer, todas as pessoas têm personalidade própria e fazem coisas totalmente diferentes das suas. Dê-lhe a liberdade que precisa ou o relacionamento pode começar a se deteriorar.

Dinheiro & Trabalho: No campo do trabalho, um de seus superiores lhe oferecerá um cargo que, embora seja interessante, você hesitará em aceitar. A empresa em que trabalha está passando por uma crise e a posição que…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje será um ótimo dia para o casal. Estão em uma etapa positiva, tanto para fortalecer um relacionamento, declarar o amor ou recompor um vínculo de anos. Uma saída romântica proporcionará o sucesso total.

Dinheiro & Trabalho: Tente ficar firme sem ser agressivo. A partir dos próximos dias, abre-se o caminho dos negócios, sobretudo para investimentos de longo prazo. Se você precisar de uma mudança de ar, faça-a acontecer, as portas…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As uniões matrimoniais serão beneficiadas, assim como as relações amorosas que estão apenas começando. O ideal para manter esta situação por um longo tempo será não ouvir os comentários feitos por terceiras pessoas.

Dinheiro & Trabalho: Durante muito tempo você se sentiu um pouco perdido e sem saber onde focar sua carreira. No entanto, durante os próximos dias, vai descobrir acidentalmente uma área em que vai crescer e se…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes