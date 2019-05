Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (21/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira, 21 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É importante que você confie muito mais no seu parceiro, não pode deixar de lhe contar as coisas boas ou seus problemas, faça com que ele se sinta parte de seus projetos pessoais. Afinal, são um casal.

Dinheiro & Trabalho: Você não está vivendo a transformação que precisa com relação à sua vida profissional, já passou por diferentes momentos em relação a esta questão, provavelmente não está fazendo o que tanto deseja. Está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você compartilha bons momentos no relacionamento e sente que a simplicidade é necessária para aproveitar o que o coração oferece. Vai se sentir contente e protegido pelo seu parceiro. Isso lhe dará a segurança que tanto precisa.

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá reconhecido no trabalho e muito amado pelos seus colegas. Vai brilhar mais do que nunca. Seu grande esforço deu os frutos que tanto esperava, mas tenha cuidado: pode estar despertando alguma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um pouco de ação no quarto do casal pode ser o que seu parceiro e você precisam. Não tenha medo de fazer algo diferente, pode ser o que vocês necessitam para potencializar o seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: A vida é muitas vezes difícil para aqueles que se esforçam. Mas você nem sempre deve pensar dessa maneira, já que todo esforço tem sua recompensa no final e se nesse período trabalhou duro, vai chegar o momento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Algumas fofocas vão chegar aos seus ouvidos pelas quais você pode começar a ter problemas com o seu parceiro. Vocês conseguiram construir um relacionamento tão bonito, que causou o ciúme e a inveja em algumas pessoas do seu círculo de amigos. Não dê ouvidos a esse tipo de comentário. O amor é mais forte.

Dinheiro & Trabalho: Vai se livrar de certos sentimentos ruins que podem ser especialmente perturbadores para você. Há momentos no trabalho que parece que não é capaz de superar tudo o que tem pendente. Naquele momento acontece… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É necessário que você expresse com gestos e com palavras tudo o que sente pelo seu parceiro, deve valorizá-lo mais. A entrega por parte dele será muito intensa, não perca esta oportunidade de ser feliz e passar momentos de grande paixão.

Dinheiro & Trabalho: Não deixe o nervosismo e a ansiedade tomar conta de você, está a um passo de entrar em uma excelente etapa de sua vida, o sucesso está logo ali, mas está com medo de dar o salto necessário para entrar nesse… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O fato de você não querer lembrar-se do passado ou retornar ao que aconteceu antes em sua vida lhe trouxe grandes benefícios, não apenas para você, mas também para o seu parceiro. Isso faz com que o relacionamento do casal fique mais forte.

Dinheiro & Trabalho: Você não conhece a sorte de uma determinada maneira. Tudo o que tem conseguido profissionalmente foi feito depois de muito esforço e trabalho que tem sido quase sempre bem reconhecido e recompensado. Certamente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor precisa de apoio e compreensão, por isso é necessário conversar mais com seu parceiro, compartilhar mais momentos juntos, isso lhes fará muito bem. Faça-lhe algumas surpresas de vez em quando.

Dinheiro & Trabalho: Terá a opção de mudar de emprego, mas você está em dúvida se isso é o que é melhor para você neste momento, deve meditar a situação. Não deixe de lado seus sonhos, comece a escrever em um caderno tudo o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No seu dia a dia há sempre um pequeno espaço para os relacionamentos passados, procurando por eles em redes sociais. Esqueça tudo isto e se dedique ao seu parceiro atual, respeitando-o e lhe entregando o mesmo amor que ele lhe dá. Se é feliz com ele, esqueça o resto.

Dinheiro & Trabalho: É provável que seja um dia muito cansativo, embora estivesse esperando por isso há algum tempo, enquanto vislumbrava as obrigações que estavam por vir. Está chegando a hora de pedir um aumento salarial ou uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você precisa começar a colocar mais paixão em seu relacionamento, fica tão absorto com outros assuntos que está deixando de lado a pessoa que o ama. Mude sua forma de agir, seja mais romântico e atencioso com o seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa muito importante e influente está à procura de alguém com suas características para oferecer-lhe um projeto importante. Vai ficar sabendo disso por um colega, encontre uma maneira de contatar essa… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma verdadeira onda de romantismo e paixão irá invadir você quase completamente e vai querer estar todos os minutos com seu parceiro. De noite leve-o para um jantar romântico para terminarem a noite como um filme de amor.

Dinheiro & Trabalho: Você tem um fardo pesado a cada dia que passa no seu lugar de trabalho e que, em maior ou menor grau, geram um certo nível de estresse. Tenha muito cuidado com o que você faz, muitas vezes deve enfrentar alguns… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Seu parceiro pode entender e apoiar você desde que fale com ele sobre suas preocupações e se deixe ajudar. O relacionamento pode ficar muito forte, depende apenas de você.

Dinheiro & Trabalho: Você ganha muito bem e isso será percebido com o passar do tempo. Certamente vai ter que procurar uma maneira mais ou menos concreta de salvar ou garantir seu futuro. Com um suporte financeiro, você… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Os problemas que pensou que havia entre você e seu parceiro terminarão rapidamente e voltarão a viver uma lua de mel. As coisas podem continuar assim, desde que você mostre sempre sua melhor versão.

Dinheiro & Trabalho: Você sente que está um pouco preso ao seu trabalho, mas não está colocando os meios para progredir mais rápido. Se quiser dar um salto importante em sua empresa, terá que dar o seu melhor a cada dia, sem… Continue lendo o signo Áries