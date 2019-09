Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (21/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (21/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Neste dia, tudo pode ser perfeito. Se você planejar bem tudo o que está pensando, estará com as baterias carregadas para oferecer ao seu parceiro uma das datas mais românticas que vocês viveram nos últimos tempos. Aproveite esta sensação de estar ao lado de uma pessoa que lhe ama com todo o seu ser, poderá sarar velhas feridas ao seu lado.

Dinheiro & Trabalho:

Você está gerando uma série de bons sentimentos que acabarão sendo bem recebidos pelos seus chefes. Uma mesa organizada e uma pontualidade quase britânica darão a você o que sempre quis ter, um nome próprio… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Terá que procurar fórmulas para separar a vida familiar da vida em casal. Observe que o primeiro assume o segundo e você não tem privacidade. A Lua pede que você encontre uma ilha para fugir, metaforicamente, com seu parceiro. Vocês merecem um refúgio de paz. E se deixarem as crianças com um parente ou levá-las para dormir na casa dos avós? Aproveitem, porque amanhã eles não terão aula!

Dinheiro & Trabalho:

Se, no futuro, você quiser encontrar uma maneira de encontrar novos horizontes profissionais, comece a lançar as bases agora. Não será fácil, mas há uma enorme possibilidade de você conseguir. Só assim verá que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você quer afastar da sua vida amorosa qualquer sensação de estagnação. Quer evoluir com seu parceiro em alguns assuntos de amor. Acha que, devido à sua idade e experiência, há pontos que podem ser melhorados. Sua atitude hoje será a melhor para viver momentos fortes na companhia da sua paixão.

Dinheiro & Trabalho:

O que você tem em suas mãos é uma boa quantia de dinheiro que acabará sendo uma realidade. Verá que algumas pessoas estarão predispostas a ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Tem um novo projeto que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Os astros lhe trazem boas notícias no plano sentimental. Ao longo do dia, você sentirá que o amor está mais do que presente em sua vida. Poderá desfrutar de um dia em que a paixão e a magia estarão firmes no relacionamento. Tudo será cálido e reconfortante.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, entender que o tempo não é eterno é uma boa maneira de começar a jornada. Você terá que organizar muito melhor a agenda que leva para todos os lugares. É uma necessidade essencial que envolverá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Hoje seu coração estará pulando como uma bola de tênis. Você desejará fazer algo totalmente diferente com seu parceiro. Em vez de tentar combater esse sentimento, aproveite-o. Façam algo juntos fora da rotina e tornem este dia especial para vocês dois.

Dinheiro & Trabalho:

A grandeza de um capricorniano passa por ter um emprego que lhe permita se mostrar na frente dos outros, tanto entre seus colegas de trabalho quanto entre familiares e amigos. Por esse motivo, desfrutar de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Ultimamente você tem estado muito ocupado e hoje vai querer ficar perto do seu parceiro para poderem colocar a conversa em dia. É hora de prestar atenção à sua paixão. Não fale apenas sobre questões superficiais. Descubra como ele se sente. Fale sobre suas esperanças, medos e sonhos para o futuro. Ofereça sua ajuda e apoio, que são necessários em um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Você faz seus superiores mudarem de ideia graças aos seus dons naturais. Recebeu o contrato que lhe traz estabilidade econômica. Ainda bem. Não quer admitir, mas estava extremamente preocupado. No… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

As estrelas abençoam você com as melhores maneiras de expressar seus sentimentos. Será muito agradável para o seu parceiro ler ou ouvir suas lindas palavras de amor. Se você tiver tempo suficiente, tente organizar um passeio para este fim de semana. Uma saída para o campo ou uma noite na praia serão momentos mágicos que trarão novos ares ao relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Aproveite as oportunidades de emprego e, antes dessa mudança iminente que você está prestes a fazer, não esqueça de levar tudo o que puder do lugar que vai deixar. Continue mantendo os contatos relevantes e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você pode sentir que precisa tomar uma decisão em sua vida pessoal. Deverá fazer algumas mudanças em seu relacionamento que possam beneficiar a ambos. Apenas seja positivo e dê seu apoio ao expressar seus desejos, para que seu parceiro não o tome como algo errado.

Dinheiro & Trabalho:

Há um projeto no seu horizonte que faz com que seus nervos o traiam, vão se apoderando de você como uma flor que rapidamente se enraíza. Tome como exemplo outros colegas que estão igualmente envolvidos neste… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Hoje é dia de emoções intensas e, como as estrelas sabem, essa energia é perfeita para você. Dê a si mesmo o prazer de falar o que pensa. Seu coração pode querer voar acima das nuvens enquanto a sua intuição o chama de volta à realidade. Tente equilibrar as duas energias e use-as para lhe dar inspiração criativa em seu relacionamento hoje à noite.

Dinheiro & Trabalho:

Você sentirá uma grande liberdade para assumir riscos com suas habilidades de negociação. Como as estrelas estão do seu lado, aproveite isso para solicitar um aumento salarial, fechar um contrato ou uma venda… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Hoje você pode se sentir um pouco ousado ao expressar seus sentimentos ao seu parceiro. A energia do dia pode levá-lo a fazer uma proposta melhorando um pouco mais seu relacionamento de casal. Estará preparado para agir definitivamente na direção que escolher. Deixe-se levar pelos seus sentimentos e você provocará uma energia positiva em seu mundo romântico.

Dinheiro & Trabalho:

Às vezes, seu trabalho faz que você seja a imagem da sua empresa 24 horas por dia. Acima de tudo, se é autônomo, é difícil parar de pensar em clientes em potencial. Se for empregado e neste sábado você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Precisa resolver problemas pessoais com seu parceiro que precisam ser explorados. Pode ser muito revigorante e conciliador conversar abertamente com sua paixão sobre questões que os preocupam. Hoje é um ótimo dia para esclarecer as coisas com seu querido parceiro e deixar espaço para uma vida mais feliz juntos.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, você estreitou laços fortes com alguns colegas, alcançando uma genuína amizade sincera. Essas pessoas responderão por você e mostrarão apoio incondicional, se necessário. Eles o protegerão de uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você irá desfrutar de um dia especial com seu parceiro. Vai querer estar perto de sua paixão o dia inteiro. Não fique em casa. Saiam com os amigos para um restaurante alegre e desfrutem de uma conversa interessante e uma boa comida. Atreva-se a quebrar a rotina diária.

Dinheiro & Trabalho:

Ser capaz de ter um tempo hoje para visualizar os novos projetos que colocaram sobre a mesa e, que levou para a sua casa, fará com que aprecie que de fato eles estão realmente um tanto vazios e desprovidos de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

