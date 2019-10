Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (21/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (21/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você receberá um presente especial daquela pessoa apaixonante e que mora no seu coração. Nada lhe faz mais feliz do que receber essas surpresas por parte do seu parceiro. Ficará demonstrado que você está nos pensamentos dele a todo momento. Graças à emoção que essa certeza produz, fará de hoje um dia inesquecível para os dois.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Está havendo uma melhoria no campo econômico, há coisas muito boas, tanto nos negócios quanto nas empresas que você deseja criar. Dúvidas serão resolvidas, analisando suas emoções é muito importante para atingir… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Sua cara-metade é um tesouro muito mais valioso do que você possa imaginar. Seu relacionamento é uma verdadeira alegria e, portanto, terá que se esforçar um pouco mais para iluminar este dia. Nunca esqueça que a vida é cheia de reviravoltas deliciosas e, se você tirar proveito da sinergia que as estrelas proporcionam, poderão cuidar um do outro. Será um dia bom para planejar uma viagem e que se torne uma segunda lua de mel.

Dinheiro & Trabalho: No plano econômico, é recomendado que você tenha mais confiança no futuro, mas mantenha o controle para estar preparado quando a prosperidade entrar em sua vida. Não é que não desfrute de abundância agora, mas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Neste dia, terá a oportunidade de experimentar momentos de emoções românticas dos mais intensos. Seu espírito estará leve e, graças a ele, você desfrutará de momentos alegres e únicos com seu parceiro. Você não vai se preocupar muito com o resto, já que está com a sua mente calma.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Sua vida financeira continuará sendo bastante positiva hoje. Por um longo tempo você tem tido uma vida confortável, com os recursos necessários para se sentir satisfeito e seguro, não deixe que a ganância estrague… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje, e especialmente depois do meio da tarde, sentirá vontade de chegar cedo em casa e curtir àqueles que fazem parte da sua vida. Você vai querer dar e receber mimos. Um impulso o invadirá para surpreender seu parceiro e filhos, se tiver, com um jantar que você mesmo vai preparar. Além disso, sentirá que deseja expressar suas emoções, iniciar uma conversa profunda com a pessoa amada sobre a vida e o futuro de vocês.

Dinheiro & Trabalho: Depois de se concentrar em sua situação financeira e avaliar suas despesas para o mês, você estará pronto para procurar esse novo bem material. Seja um aparelho, um móvel ou uma ferramenta doméstica, é… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicidade

Amor: Seu poder de sedução estará fortalecido, e você poderá até dizer que está em um de seus melhores dias, pelo menos, dos últimos tempos. Não hesite em aproveitar ao máximo este dia incandescente com seu parceiro que lhes permitirá esquecer os pequenos inconvenientes que tiveram recentemente.

Dinheiro & Trabalho: Você está passando por um período que mostra novos começos e, portanto, possui uma energia mental dinâmica e otimista. Pode imaginar a forma como deseja que todos os seus sonhos se tornem realidade. Hoje… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: No plano sentimental, notará que seu parceiro está ansioso para trazer um pouco de novidade ao seu relacionamento, especialmente se estão juntos há um bom tempo. Poderá dizer que outubro ainda é o mês da felicidade no casal. Vão viver momentos amorosos muito românticos.

Dinheiro & Trabalho: Em relação ao dinheiro hoje em dia, você pode gastar algo mais do que o habitual por capricho. Sabe que pode pagar, portanto não há motivo para se arrepender mais tarde. Sua vida financeira agora está de boa saúde. No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você merece uma noite de diversão com seus entes queridos depois de um dia agitado. Aproveite ao máximo, dê risadas, pule e esqueça todas as suas preocupações por um tempo. Com seu parceiro, também é importante que você se divirta e passe bons momentos com ele.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho está tudo bem, continue melhorando seu desempenho profissional. Tenha cuidado com alguns colegas, evite comentários ruins que não levam a nada de bom. A notícia que está esperando, com o resultado da… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Os planetas instigam hoje a se comprometer mais no relacionamento amoroso. Se ultimamente com seu parceiro, tem tido altos e baixos, é hora de se sentar e fazer um esforço de ambos os lados para dar o melhor de cada um. Deixar as críticas de lado e sair adiante com o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Seu potencial criativo está em alerta, você está procurando estímulos ao seu redor que anotará em sua mente, ou em sua agenda, para ver como eles podem ser úteis no futuro. Seu espírito de família permite que proponha… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Publicidade

Amor: As mudanças que sua vida está passando neste momento terão um efeito muito importante no casal. A boa notícia é que as mudanças serão positivas. Não importa qual seja o estado do relacionamento com seu parceiro, você verá como ele progride em direção a algo mais profundo e significativo.

Dinheiro & Trabalho: Os assuntos econômicos encontram nesta temporada saídas simples e rápidas. Talvez você precise comprar ou vender um item que seja anunciado e promovido nas redes sociais. Existem muitos grupos ou páginas na internet… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Publicidade

Amor: Você pode começar a viver uma fase da vida em que o amor seja pleno e motive seu crescimento pessoal. Uma maneira diferente de se relacionar com seu parceiro mostrará sinais claros de sucesso. Você mudou sua maneira de expressar o que sente e é por isso que obtém resultados diferentes. A sensualidade se torna um elemento importante durante esse dia e descobrirá que reprimiu os desejos que seu corpo expressa.

Dinheiro & Trabalho: Sua audácia valerá muito a pena e causará momentos de sorte neste dia, o que permitirá que você plante bem seus projetos que darão frutos suculentos mais cedo ou mais tarde. Coloque em ordem, sempre que puder, todas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje, o Sol traz notícias melhores do que nos dias passados. Você sentirá novamente que a chama do amor brilha sobre seu relacionamento e apaga todas as dúvidas que o mantiveram longe de seus verdadeiros sentimentos. Seu parceiro será muito compreensivo e amoroso neste dia. É um bom momento para esclarecer as coisas que estavam escondidas ou ter conversas que estavam pendentes.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você está sempre procurando novas oportunidades de negócios para ser seu próprio chefe, pois receber ordens não gosta muito. Você saberá por um amigo que um conhecido de infância se mudou e criou uma empresa de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Vai sentir que estará à mercê das circunstâncias. Embora elas possam ser favoráveis ou desfavoráveis, no final, é você quem decide o que fazer com elas, mais ainda no amor. Alguns casais nativos, partirão para uma nova lua de mel sem pegar um avião para viajar. Sua casa pode ser um enclave paradisíaco se vocês assim o quiserem.

Dinheiro & Trabalho: Sua visão de gerenciamento financeiro está mudando e você desenvolve uma boa capacidade de entender quais itens retardam sua carreira. Você os detectará e poderá ir além deles. Revise seu calendário e destaque quais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

…

Leia também: