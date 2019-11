Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (21/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (21/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Diante daquela pessoa que mexe muito com você, suas emoções serão altas, mas talvez você chegue a conclusões precipitadas. Vá com calma, esperando que as coisas aconteçam por conta própria, sem forçar nada. O amor está presente em sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

Em finanças e negócios como renda extra, suas escolhas foram sábias. O resultado será satisfatório e bem-sucedido, mas você pode ter que esperar apenas um pouco mais para começar a receber o dinheiro derivado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Se seu relacionamento amoroso não o satisfaz e insistir em algo que não funciona, além de ser um erro, seria motivo de arrependimentos futuros; é melhor que você tome decisões agora que ainda está em tempo para ninguém sair magoado.

Dinheiro & Trabalho:

Seu bom nome criará uma trilha de sucesso e confiança no nível profissional. Você soube como construir paredes de proteção ao seu redor, tudo está claro, tudo está como deveria ser, mas compartilhe… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

As estrelas e o trânsito lunar atraem para você romance, aventura e a possibilidade de um encontro com alguém que não lhe interessava muito antes, mas que agora o deixará louco. Mesmo assim, analise sua atitude e alcance o equilíbrio entre desejar e obter.

Dinheiro & Trabalho:

Com sua vontade e agindo de uma certa maneira, você pode terminar a tempo a grande carga de trabalho que pesa sobre seus ombros no dia de hoje. Não entre em pânico com a perspectiva de uma viagem inesperada… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Uma questão sentimental que está começando a tomar forma em sua vida se traduz em um relacionamento muito mais sério do que parecia para você e o que inicialmente começou como um jogo está se tornando outra coisa. O importante é que você cuide dos detalhes e não perca nenhuma oportunidade de ser mais feliz.

Dinheiro & Trabalho:

Você está perfeitamente conectado à realidade das suas finanças. Serão tomadas decisões racionais em relação ao dinheiro, para que você possa entrar num ciclo de prosperidade e crescimento financeiro. No seu local de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Em breve você terá surpresas agradáveis ​​relacionadas àquela pessoa que não vê e na qual continua pensando, portanto, aproxime-se da fonte original, da pessoa pela qual você se encantou, onde tudo começou, onde surgiram seus primeiros sentimentos e declare-se. Crie coragem que tudo dará certo para você.

Dinheiro & Trabalho:

Tente mais para alcançar o sucesso profissional que você deseja. Muitos sonhos podem permanecer em nada se você não se esforçar para atingir seus objetivos profissionais. Se surgirem rumores de um novo negócio… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você pode recuperar um amor perdido e viver um belo romance e as coisas podem funcionar com essa pessoa mais uma vez, o amor não será esquivo. É apenas uma questão de não complicar sua vida com assuntos que importam muito pouco.

Dinheiro & Trabalho:

Você é capaz de atingir a cúspide mais alta no local de trabalho. Aproveite todas as oportunidades que se apresentam, mesmo aquelas que parecem ter expirado, vale a pena ter certas conversas para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

É hora de inovar no amor, o tédio não deve vencer. Rotina e desesperança esgotaram seu relacionamento, é necessário usar da sua inesgotável criatividade para recuperar o entusiasmo de antes e desconectar-se do tédio e da mesmice.

Dinheiro & Trabalho:

Há boas notícias para você se estiver passando por uma situação econômica difícil. Com o trânsito direto de Mercúrio a partir de hoje começa um ciclo formidável em sua recuperação econômica que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você deve ter mais ambição em relação à vida e ao amor. Você está agindo sem cuidado e sem um objetivo claro, que é percebido a todo instante pelo seu parceiro e que os outros notam, embora você não esteja ciente do que faz, embora queira ter amor.

Dinheiro & Trabalho:

Uma questão de dinheiro tem sido estressante e tem sido como ter um espinho ao seu lado. Você sabe exatamente como se libertar disso. Se há outra pessoa que tem acesso às suas finanças, você terá que tomar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

No amor, tenha cuidado com uma pessoa que você conheceu recentemente e da qual sabe pouco ou nada. Não é uma má pessoa, mas não é o que você precisa, portanto, não espere que o vínculo seja mais difícil de romper. Siga seu coração.

Dinheiro & Trabalho:

Várias mudanças em seus planos e projetos financeiros surgem porque tudo é possível os próximos dias. O importante não serão esses movimentos, mas a maneira como você os assimila. No trabalho concentre-se em… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Vocês devem construir um relacionamento baseado na confiança e não na recriminação constante de problemas passados. Ninguém é livre de cometer erros, e você não é exceção, mais tolerância o tornará mais forte e ao mesmo tempo mais leve.

Dinheiro & Trabalho:

Não espere mais e comece a agir de forma independente com o seu dinheiro, com a confiança que caracteriza o seu signo. Uma ideia só é boa quando começa a funcionar e você não deve esperar até que haja… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Ultimamente, seu parceiro parece muito interessado em entender problemas passados; é um sinal de alarme que você não pode ignorar. Mesmo assim, não desista, é possível recuperar o relacionamento, basta ser transparente e não cometer os mesmos erros.

Dinheiro & Trabalho:

Seu futuro trabalho parece ser muito promissor. Seus superiores começam a confiar mais, seus bons resultados falam por você. A partir de agora tudo será novo profissionalmente, intensamente e com muitas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Para que o amor triunfe em seu relacionamento, ambos terão que dar espaço ao diálogo e ao respeito, a saber ceder e colaborar. Você não pode esperar que a vida seja generosa com você, se você não é generoso com ela.

Dinheiro & Trabalho:

O trânsito direto de Mercúrio envolve seu cenário econômico com um tom muito positivo e em breve você experimentará um aumento notável em sua renda. Uma proposta de trabalho fora do local onde você mora pode… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

