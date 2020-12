Horóscopo do Dia: previsões de hoje (21/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (21/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor é, em essência, o que o manterá forte neste período. Nada pode ser mais romântico do que estar sozinho com a pessoa amada falando apenas de vocês. Vai ver que o que…

Dinheiro & Trabalho: Se deixar um pouco desse negativismo de lado, verá que é um bom período para desenvolver projetos e trabalhar duro, com benefícios imediatos. Seja paciente e você verá resultados ainda maiores. A sua… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está amando alguém com todo o seu coração, algo que até agora nunca tinha lhe acontecido. Se realmente ama essa pessoa é um bom momento para falar. Existem alguns sinais…

Dinheiro & Trabalho: São dias de excelentes perspectivas para tudo o relacionado ao dinheiro que deve aproveitar ao máximo. Você perceberá melhorias que darão um impulso ao seu esforço diário em atrair a prosperidade para… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Está em um momento em que a pessoa na qual você está interessado precisa que seja honesto e diga o que realmente sente por ela e como concebe o futuro juntos. É uma circunstância…

Dinheiro & Trabalho: Você deve estar preparado para grandes mudanças em todas as áreas, principalmente quando se trata de dinheiro e finanças. Sua áurea o levará a superar obstáculos que pareciam intransponíveis, você crescerá… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você tem que dizer o que realmente sente a essa pessoa que conquistou seu coração. Se possível hoje mesmo, não perca mais tempo. Tem que se armar de coragem e tirar da sua cabeça…

Dinheiro & Trabalho: Uma atividade na qual deve começar a trabalhar nos próximos dias lhe trará um bom resultado financeiro que melhorará sua qualidade de vida mais do que o esperado. Você experimentará um avanço em… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você estará mais focado com seus sentimentos e saberá como distinguir melhor o tipo de pessoa com a qual deseja se relacionar intimamente. Não se trata mais de sentir apenas atração…

Dinheiro & Trabalho: É um período de grandes decisões no seu local de trabalho, embora você possa ter problemas em não aceitar o controle de suas atividades, com o passar dos dias perceberá que tudo faz parte de algo maior. Um… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu charme terá efeito na pessoa que está gostando, ela começará a olhá-lo de outra maneira. Você deseja estabilidade e não mais algo passageiro, além disso, seu lado mais romântico…

Dinheiro & Trabalho: Você tem agora todas as condições para fazer planos, criar estratégias e projetos para aumentar suas condições financeiras e, assim, ser capaz de acabar com as dificuldades que o atrapalham na hora de… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Deve abandonar os medos que o fazem pensar que nunca encontrará sua cara-metade. Aposte firme em você mesmo e abra sua mente, a pessoa que já moldou como parceiro está mais…

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho existem mudanças que atingirão você de maneira muito favorável. Agora terá todas as condições para realizar com sucesso todos seus planos profissionais e financeiros há muito tempo… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está pronto para viver uma nova aventura no campo do amor e será por meio dessa pessoa que o atrai muito. Vai perceber que existe uma conexão especial entre vocês e sentirá…

Dinheiro & Trabalho: Com a chegada de mais um ano, é bem provável que venham a lhe apresentar uma boa oportunidade de trabalho e ganho financeiro que você não deve perder. Uma oferta que o fará pensar, mas… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Neste dia estará determinado a conquistar aquela pessoa que roubou seu coração. Você será muito teimoso com este assunto, mas ao mesmo tempo terá uma mente criativa que…

Dinheiro & Trabalho: Coloque para funcionar uma de suas ideias ou projeto há tempo esperando por uma oportunidade para mostrar que são muito viáveis. Então você poderá ver um crescimento em sua conta bancária, que… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Há uma excelente energia no que se refere a sua vida amorosa. Este dia pode ser preenchido com flores e o canto de pássaros se você estiver conversando com alguém que gosta…

Dinheiro & Trabalho: Embora as notícias que chegam não parem de falar de crises de todo tipo, não se deixe levar pelas circunstâncias e não espere por uma mudança mágica, senão ficará aí esperando por uma fortuna que… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Este período será marcado por alguns ingredientes decisivos a nível sentimental. Essa centelha que você mantém ativa por essa pessoa pode acabar sendo a que realmente fará a diferença…

Dinheiro & Trabalho: Não desperdice sua rede de conhecidos, você precisa manter um contato mais próximo com pessoas influentes, porque elas lhe darão acesso à prosperidade e dinheiro. Use sua habilidade para estabelecer… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se está amando alguém e percebeu que não consegue mais esconder os sentimentos, é hora de mergulhar no que você sente e dar rédea solta aos assuntos do coração. Deixe a paixão…