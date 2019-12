Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (21/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (21/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Será um dia muito favorável para os assuntos do coração. Hoje, com seu parceiro, podem fechar um estágio e começar outro muito mais positivo no amor. Pare de pensar no que fez de errado e concentre-se em fazer as coisas melhor a partir deste momento.

Dinheiro & Trabalho:

O sucesso financeiro, tudo o que você definir, se tornará realidade. Este dia é ideal para revisar seus extratos de conta atual e definir metas. Você aproveitou as oportunidades que surgiram de uma maneira muito… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

O amor está girando e, se você insistir, derreterá os corações mais difíceis e trará paixão à sua vida, entrando em uma verdadeira primavera de alegria e romance. Daí que alguém atravessa seu coração, que não é feito de pedra como alguns proclamam.

Dinheiro & Trabalho:

A grandeza de um capricorniano passa por ter um emprego que lhe permita se mostrar na frente dos outros, tanto entre seus colegas de trabalho quanto entre familiares e amigos. Por esse motivo, desfrutar de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Os astros lhe trazem boas notícias neste dia, pois o amor brilha novamente em sua vida. Os possíveis conflitos ou problemas que enfrentou com seu parceiro ficaram para trás. Só precisa aproveitar e se deixar levar. Vai se sentir cuidado, amado e até mimado. Não pense em outra coisa que não seja desfrutar do seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Use da sua criatividade, engenhosidade e o pleno uso de suas habilidades para alcançar seus objetivos financeiros. Você é capaz de crescer bem mais do que imagina possível. Não tome decisões precipitadas, mesmo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

O amor já está a caminho, mas você pode não perceber. Você é intuitivo e empático o suficiente para perceber imediatamente os sentimentos que a pessoa experimenta em relação a você; no entanto, você intencionalmente coloca uma venda nos olhos para não os ver; é hora de remover esse obstáculo e se abrir para o amor.

Dinheiro & Trabalho:

As decisões que tome hoje com relação ao trabalho serão muito determinantes para o futuro. Tem que se adaptar aos novos horizontes, o mercado de trabalho é algo que muda regularmente. Vai poder se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Sua vida amorosa precisa de uma renovação. Procure novos incentivos em seu relacionamento, para que tudo seja mais autêntico. Você percebe que a comodidade diária está manchada com uma camada superficial que vai tentar eliminar.

Dinheiro & Trabalho:

Envolver-se em um projeto ou negócio sem a garantia mínima de sucesso abalaria um pouco sua situação financeira. Agradeça e decline do convite. Afaste-se de qualquer conflito no trabalho, de problemas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

O amor está tocando seu coração na pessoa que realmente sabe como responder às suas expectativas. Sua vida amorosa está destinada a ser melhor com ela, mais completa, mais brilhante. Você só precisa se sentir calmo e confiante, o destino fará o resto.

Dinheiro & Trabalho:

Manterá conversas construtivas com outras pessoas em uma posição semelhante à sua e, graças a elas, superará alguns medos. Não verá as pessoas como concorrentes, mas aliados com os quais criar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Hoje você pode se sentir um pouco ousado ao expressar seus sentimentos ao seu parceiro. A energia do dia pode levá-lo a fazer uma proposta melhorando um pouco mais seu relacionamento de casal. Deixe-se levar pelos seus sentimentos e você provocará uma energia positiva em seu mundo romântico.

Dinheiro & Trabalho:

Este é um ciclo de surpresas econômicas, porque a energia está ativando sua intuição e dizendo o que é certo, para onde ir e como fazer o que é necessário para aumentar suas finanças, que começam a se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Hoje há energias que causarão um grande impacto dentro de sua realidade afetiva. Um dia ideal para solteiros. Se você estiver comprometido, terá a oportunidade de planejar uma noite muito divertida com seu parceiro e, se não tiver um relacionamento, estará no momento certo de começar um.

Dinheiro & Trabalho:

Uma série de eventos imprevistos podem aparecer, afetando suas responsabilidades profissionais. Você precisará pedir ajuda a um colega para alterar sua programação ou qualquer outro tipo de ajuda. Além… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Um momento muito bom para o casal poderia ocorrer hoje, poderá desfrutar de toda a entrega que o seu parceiro pode lhe dar, sempre esteja presente na vida dele como ele está na sua. Compartilhar um momento a sós, sem terceiros, com seu parceiro é o que você mais deseja neste dia.

Dinheiro & Trabalho:

Perseverança e paciência serão recompensadas em finanças. Você encontrará a chave para crescer, e com ela sua prosperidade estará sob controle. No trabalho, diante de uma nova situação, você sabe que está… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

A vida ainda tem uma surpresa para você, não pare de sonhar porque uma amizade pode se tornar um grande amor. Esse novo relacionamento se fortalece com o passar do tempo e as experiências positivas e felizes se seguem com o passar dos dias.

Dinheiro & Trabalho:

No seu trabalho, não há tempo para se lamentar. Se você perdeu um cliente importante, não deve pensar nisso. Olhe para a frente, novos clientes e pessoas chegarão, o que facilitará o seu caminho. É essencial… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você tem a possibilidade de ser muito feliz ao lado da pessoa que ama, só precisa começar a tomar decisões importantes sobre o relacionamento e os passos que vocês tomarão para obter tudo o que sonham e que se propuseram a alcançar juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Durante este mês que iniciou agora para você, estará cercado por uma onda de sorte relacionada a atividades sociais. Uma reunião produz resultados positivos em sua vida financeiras e o inspira a realizar um projeto… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No amor, você precisa mudar sua atitude. Não se deixe dominar pela inércia e pelo marasmo, seja proativo na busca da felicidade. Dessa maneira você verá tudo com mais objetividade, sem paixão ao decidir algo, mas mantendo esse fogo e dando aquele toque vibrante à sua vida íntima.

Dinheiro & Trabalho:

O Universo indica que o sucesso de sua carreira futura, sem mencionar seu sucesso financeiro, depende da sua capacidade de aprender mais sobre o assunto. No trabalho você se deixa guiar por uma simples suposição… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

