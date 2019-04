Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (22/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira, 22 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua autoestima aumenta e não são apenas suas conquistas. O jogo da paixão tem poucos segredos que você não conhece. Tudo o que você planeja fazer com o seu parceiro resultará em um bom momento, tanto em realizações materiais quanto emocionais.

Dinheiro & Trabalho: Você está em excelente forma para se encher de dinheiro, coloque toda a sua energia nisso e os resultados positivos estarão assegurados. Felizmente, tudo está indo bem até agora. Você se sente muito instável…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não inicie um caso de amor manifestando intenções além do suposto encontro. Você deve agir com clareza e honestidade, não gerar esperanças vãs, não faça com o sentimento do outro o que você não quer para você.

Dinheiro & Trabalho: Evite conflitos desnecessários em suas atividades financeiras. Resolva tudo da maneira mais fácil, não perca dinheiro. Sua grande sensibilidade e sua capacidade de estimular os outros serão excelentes durante…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você tem algo a dizer hoje para seu parceiro, por favor diga! Mantê-lo apenas para você tornará a situação difícil, aja honestamente e tudo começará a fazer sentido. O seu parceiro também quer isso de você. Diálogo e confiança.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma ótima proposta em finanças. Você vai conseguir algo grande e benéfico para seus interesses. O dia se torna intenso durante a manhã, mas no final da tarde você estará no seu auge. Tudo o que…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu romantismo continua a surpreender o sexo oposto. Você terá compromissos para escolher nestes dias, mas não jogue em duas extremidades. Ouça a voz interior que lhe diz que caminho escolher no amor.

Dinheiro & Trabalho: Não se desaponte se as coisas não correrem na velocidade que gostaria nas finanças. Há espaço para manobrar e obter ganhos que serão inicialmente inesperados, mas que se tornarão sustentáveis ​​ao longo…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Os solteiros do signo terão hoje a vida social mais do que ativa e encontrarão muitas pessoas dispostas a compartilhar bons momentos. Surge então uma relação de amor, desfrute do amor e não se preocupe com o que virá.

Dinheiro & Trabalho: Mudança inesperada nas finanças. Você terá que saber administrar novas fontes de dinheiro e para isso precisa da ajuda de um especialista. No trabalho, mesmo que você se sinta sozinho, você deve se…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você sente que ultimamente você tem estado em uma montanha russa emocional, especialmente em relação à uma pessoa especial. Apesar do que você pensa, essa pessoa também sente o mesmo. Hoje é dia de abrir seu coração para ela.

Dinheiro & Trabalho: Cuide bem das suas ações em finanças, aprimore a inteligência e tome as melhores decisões. As consequências serão vistas a curto prazo. Suas expectativas de reconhecimento profissional e melhoria…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Bons momentos estão chegando e um melhor panorama no amor e no relacionamento com o sexo oposto. Se você não tem um parceiro, hoje você pode encontrar alguém que está disposto a fazer tudo pela sua felicidade.

Dinheiro & Trabalho: Escolher a melhor opção para ter uma nova fonte de renda é sempre algo delicado, porque pode atrapalhar o que você já conquistou. Faça da informação de fontes confiáveis, sua principal companheira…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu relacionamento de amor precisa de renovação, caso contrário, vocês não serão capazes de retornar ao que eram. Tentem reacender a chama do amor, o fator surpresa e situações fora da rotina são importantes nesse momento.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, tudo conspira para que você consiga o dinheiro desejado. Seus projetos e conhecimento geram confiança, fazendo alguém acreditar em você, aproveite seu triunfo. Aproveite ao máximo este…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Mudanças profundas e positivas em sua situação amorosa. A vida tem surpresas para você, é apenas uma questão de manter o entusiasmo alto. A posição das estrelas fortalece suas decisões, que serão precisas e certamente terão mais valor para um novo parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Você se move com grande força e tenacidade, mas sabe para onde está indo? Você tem um objetivo claro e bem definido em mente? Se você não tem certeza de qual caminho escolher, procure especialistas. A pior…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você precisa atuar com inteligência e com uma boa estratégia no amor. A pessoa que você gosta já mostra interesse por você, mas cairá a seus pés se o mistério for mais evidente que o desejo. Romance e sexualidade estarão no auge.

Dinheiro & Trabalho: Você tem que mostrar mais vontade de ter sucesso em finanças. A falta de ambição e conformismo não vai fazer você ganhar dinheiro, chegou a hora de deixar sua marca estampada. Para você que está desempregado…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Começam a aparecer notícias que vêm de alguém que você não vê há muito tempo. Reviver momentos de paixão alertará sua sexualidade adormecida. É um momento auspicioso para planejar dias românticos.

Dinheiro & Trabalho: Somente com persistência e energia você terá sucesso nos negócios. Uma situação complexa não pode ser tratada como uma perda irrecuperável, veja o lado bom das coisas. Pense positivo, avalie bem…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As amargas experiências que você passou deixaram você desconfiado de se entregar completamente. Abra seu coração hoje porque assim tudo começa a tomar forma no amor, finalmente você vai vislumbrar a felicidade.

Dinheiro & Trabalho: A angústia faz com que você tome decisões erradas sobre dinheiro. O que você faz é alimentar o fogo, é melhor se acalmar e esperar que as coisas se ajeitem antes de agir. Você tem a capacidade de discernir entre…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes