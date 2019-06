Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (22/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado, 22 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O que foi alcançado é bom, mas não é suficiente, o amor sempre exige mais. Seu relacionamento precisa de fundamentos que não sejam apenas racionais, mas também exige afeto, renovação e interesse constante nos assuntos do outro.

Dinheiro & Trabalho: Você está ciente do que precisa ser feito em finanças, você já esteve lá antes. Só resta tomar decisões firmes sem olhar para trás. Uma promoção no trabalho é mais do que possível. Não pare de dar o melhor de você…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seja mais racional do que emocional no amor, mesmo que pareça contraditório. O coração poderia querer vencer uma batalha que está perdida antecipadamente, pelo que a razão deve controlar e dirigir para você não se ferir.

Dinheiro & Trabalho: Se você se sente inspirado a participar de um jogo de azar, participe porque um dinheiro extra pode chegar até você através desse canal. Siga um palpite ou impulso porque seu signo está muito preciso em sonhos e…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Só haverá amor em sua vida quando a ansiedade e a preocupação deixarem de dominá-lo. Se você não se sente em posição de causar uma impressão adequada e real, é melhor se abster por agora de abordar essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Há bons presságios, especialmente se você recentemente perdeu algum dinheiro como resultado de um mau negócio ou um erro, não se preocupe, tudo será resolvido. Nos próximos dias haverá um aumento em…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Juntos, vocês podem realizar grandes coisas como um casal, mas antes de terem superado certas armadilhas. Uma verdadeira maturidade, que conheça os planos e respeite os compromissos assumidos, será a base de qualquer futura intenção no amor dos dois.

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias para quem está desempregado e que está à espera de uma resposta. Não desista dessa primeira recusa, insista, continue batendo nessa porta e você verá o que de bom acontece nos próximos dias. A partir deste…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu relacionamento amoroso precisa ser alimentado e cultivado com conquistas concretas e reais. Entre vocês há muita promessa que ficou em isso, em apenas uma promessa e isso é um perigo para qualquer união amorosa.

Dinheiro & Trabalho: O acaso e os sonhos estão gravitando no seu horizonte. Há um toque de inspiração no seu horóscopo. Um negócio que você tinha planejado durante esses meses passados ​​será positivo e lhe dará o dinheiro necessário para…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Ouça seu coração e faça o que ele pede. O amor pede mais impulsos e sentimentos do que racionalidade. Ser tão racional não lhe trouxe as vantagens que você imaginou, então é hora de mudar de tática e, pelo menos, de se apaixonar, permitir-se ser mais impulsivo e espontâneo.

Dinheiro & Trabalho: Hoje pegue lápis e papel e faça contas. Separe tempo para considerar adequadamente o que você quer da vida e como você está gastando seu dinheiro. Você descobrirá onde economizar, será capaz de pagar suas…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você pode não ter pensado muito bem. Ter um relacionamento com seu melhor amigo pode ser um desafio, mas se ambos quiserem, por que não se aventurar? Mas tenha muito cuidado porque, se não der certo, você poderá perder uma boa relação de amizade.

Dinheiro & Trabalho: Tome o dia de hoje para finalizar esse projeto econômico que lhe interessa tanto. Você se sentirá satisfeito, porque assim que você o colocar em ação em pouco tempo você estará enxergando os lucros. A prosperidade…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seja cauteloso no amor, para evitar possíveis arrependimentos. Cuidado e sutileza devem acompanhá-lo nesse primeiro encontro. Causar uma boa impressão é importante, mas que você precisa agir de forma espontânea e não como alguém que você idealiza.

Dinheiro & Trabalho: Trabalhe seu dinheiro de maneira discreta e inteligente. Uma proposta de negócio recebida, que aparentemente parece muito boa, de fato não é, mas sim é uma ilusão de alguém em desespero que a fez para você. Hoje…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje aparece uma interessante oportunidade de conhecer alguém que vai tirar você desse estado de solteirice. Pense bem o que você vai fazer e dizer, porque não haverá espaço para erros. Olhe para seu passado e você entenderá o recado.

Dinheiro & Trabalho: Certos assuntos financeiros estão um pouco presos, mas não se preocupe porque é algo transitório que logo será resolvido. Não há nada impossível para você se você realmente quer mover sua economia ou situação…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, todo o esforço que você faz deve se concentrar em salvar seu relacionamento. Lembre-se de todas as coisas boas que vocês viveram juntas, reacenda o fogo da paixão, faça isso antes que seja tarde demais.

Dinheiro & Trabalho: Não perca a paciência, nos negócios você deve ser paciente, porque se você deixar os impulsos tão seus sair de uma forma descontrolada, você pode cometer erros. Se você não tem um emprego, é provável que você consiga…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A ameaça de ruptura é real e não uma mera suposição, vocês têm que fazer algo para proteger seu relacionamento. Os sentimentos sofreram um declínio, é verdade, mas nem tudo está perdido se vocês ainda precisam um do outro. Se ainda se gostam, se ainda se amam.

Dinheiro & Trabalho: Gerencie bem seu dinheiro. Aplique a sua prudência econômica em todos os momentos, porque você terá a oportunidade de fazer um bom investimento, mas você deve ter fundos suficientes para alcançá-lo. Devido…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor espera por você, mas sempre que você olhar na direção certa. Deixe de lado seus fantasmas do passado, no futuro, o vivido será apenas uma grata lembrança. Essa pessoa gosta muito de você, você sente o mesmo, mas seus fantasmas atrapalham.

Dinheiro & Trabalho: Você estará compartilhando seu tempo com um amigo que lhe dará idéias originais para ajudá-lo a prosperar em seu negócio. Muitas vezes a única coisa que você precisa para chegar à frente é esse toque, aquele pequeno…

