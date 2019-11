Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (22/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (22/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

É hora de você ter uma melhor comunicação com a pessoa amada. As mudanças que ambos experimentaram ao longo dos anos podem ter desequilibrado o diálogo ou a compreensão que têm um pelo outro, hoje é um bom dia para começar a reparar essa distância através de palavras sinceras e mostras de carinho.

Dinheiro & Trabalho:

Vai ser um bom dia no nível laboral, sem muitas complicações. Em geral, tudo correrá como deveria, você terá um bom ambiente de trabalho e isso fará com que se sinta em harmonia e ansioso para continuar no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Os astros preveem um dia muito especial. Com seu parceiro poderá se divertir e desfrutar da intimidade e conexão ao máximo. Você sentirá grande força sexual e desejará expressar o amor que sente através de encontros íntimos. Será o renascimento do relacionamento que estava no meio de um processo de mudança.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho é o que permite que você fique em forma. Parece ser uma das causas motivacionais que usa para sair feliz da cama todas as manhãs. Hoje, continuará na mesma linha, buscando o sucesso que só pode… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

A posição das estrelas mostra um momento de encerramento de conflitos muito agradável para vocês dois. Não esqueçam as conversas que terão hoje. Servirá para definir um precedente exclusivo para o futuro. O relacionamento será melhor a cada dia.

Dinheiro & Trabalho:

Você é uma pessoa perfeitamente organizada, mas isso não significa que em algum momento se distraia. Chegou o momento em que ter tudo anotado pode salvá-lo de mais de um problema. Se você puder justificar o erro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Possivelmente seu parceiro vai lhe brindar com um tratamento muito especial, talvez à noite tenha uma agradável surpresa esperando por você em casa, será algo muito bom para ambos, não pare de expressar seu amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem muitas oportunidades na sua vida, mas apenas uma servirá como porta para um novo mundo de bonança. Você precisa ganhar mais dinheiro se quiser desfrutar de maior estabilidade. Até o momento, gerencia… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Alguns esforços adicionais terão que ser feitos para conciliar o amor, o trabalho e a família. Você vive mais ciente das necessidades de seu chefe do que as da sua cara metade ou de seus filhos. Às vezes, você perde grandes momentos, que não voltarão, a vida é apenas uma, aproveite mais.

Dinheiro & Trabalho:

Sua paixão será seu trabalho hoje. Quando tudo corre bem, você não pode fazer nada além de se sentir bem. Vai se lembrar por que está nesse setor e que um dia se propôs a se uma das melhores opções para seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

A felicidade o está envolvendo totalmente e você decidirá jogar suas cartas de amor dando um toque de frivolidade. Quer que o dia lhe ofereça momentos maliciosos e alegres. Suas boas energias serão capturadas por seu parceiro, que concordará com alguns dos seus desejos.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro que você ganha todos os meses, sempre guardará um pouco para tentar aumentar suas economias. Embora essas datas sejam difíceis, é hora de enfrentar diretamente tudo aquilo que o afeta. Não sucumba… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você estará mais previsível do que o normal, e sua cara-metade usará isso para torná-lo mais feliz, com muitos detalhes em todos os lugares desenhando um sorriso lindo nos lábios. Não fique admirando o gesto recebido recebe e retorne-o da mesma maneira. Será um lindo dia.

Dinheiro & Trabalho:

Não há ninguém no mundo tão trabalhador quanto você, quando realmente quer algo, não há nada nem ninguém que possa impedi-lo. Nos outros dias, você vai querer que o tempo apenas passe, mas hoje, estará… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

O seu relacionamento está muito bem. Apenas aproveite o carinho e o amor do momento. Lembre-se de que a felicidade reside em viver agora. À noite, a sua sensualidade e sexualidade aparecem. Que melhor maneira de terminar a semana do que desfrutar do prazer em casal antes de ir dormir.

Dinheiro & Trabalho:

Se você se sentir frustrado hoje, não será por não ter tentado. No plano laboral, às vezes tudo corre bem e outras vezes é preciso ter um pouco de paciência. Espere o inesperado na próxima semana, pois agora feche esta… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

A comunicação com seu parceiro começará a se tornar mais fluida novamente. Haverá mais entendimento de ambos os lados e poderão resolver os conflitos que vem tendo estes dias. É um bom momento para viajarem juntos por alguns dias para se reconectarem.

Dinheiro & Trabalho:

Você é alguém que conseguiu realizar um projeto importante do nada. Começará a visualizá-lo agora mais do que nunca, quando perceber até onde chegou. Do alto da montanha, a estrada parece muito agradável, mas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Este é um dia auspicioso para o surgimento de uma fantasia de amor em qualquer nível que você possa imaginar. Seja criativo, porque terá o desejo de vibrar mais intimamente com a pessoa a quem você dá seu amor todos os dias. Com seu parceiro, sua imaginação será multiplicada por dez.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro que você ganha merece sua atenção e esforços, mas em nenhum caso deve lhe causar problemas de saúde. Hoje chegará um momento em que vai se sentir totalmente sobrecarregado, há muito o que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

As estrelas preveem que você vai aprender uma lição importante. Vai ver em primeira mão como sua atitude inflexível apenas lhes traz complicações. Somente uma mudança pessoal pode facilitar uma mudança positiva no casal. Ser claro sobre o que você quer será a chave para avançar com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho terá um protagonismo maior a partir de hoje. Você pode ter que enfrentar algumas alterações necessárias que se destinam a oferecer maior responsabilidade. Você está na hora certa de dar mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Hoje poderá recuperar a boa harmonia do relacionamento se puder mostrar ao seu parceiro que está ao lado dele. São necessárias duas pessoas para que um relacionamento se desenvolva, faça sua parte. Para que o amor cresça, deve estar disposto a se adaptar ao outro.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, há um espaço que é apenas para você. Uma maneira de relaxar e ficar bem. As pausas são suas grandes aliadas, e não apenas para permitir recuperar a força, mas também para clarear a mente. Vai se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

…

Leia também: