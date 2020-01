Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (23/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (23/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

No casal o dia é bom para passar agarradinho com seu parceiro. Se você está solteiro, é melhor deixar as coisas assim por um tempo, não deve apressar o amor porque pode tomar decisões ruins que não se sentirá orgulhoso depois.

Dinheiro & Trabalho:

Terá a oportunidade que procurava para trazer à luz o seu profissionalismo, ganhando credibilidade e estima com seus superiores. Se desenvolve atividades arriscadas, seja cauteloso. Seja mais cauteloso… Continue lendo o signo Áries

Publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

O carinho do seu parceiro será intenso e carinhoso. Qualquer problema que surja em seu caminho, terá o seu cuidado como uma primeira aproximação, o amor fará o resto. Será uma noite perfeita para fazer algo diferente ou algo que faziam no início do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Depois de tantos esforços, finalmente conseguirá as confirmações que estava procurando, seu campo visual será expandido e você terá a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se está procurando uma… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

O amor está estável, mas você deve aprender a enxergar além das aparências, seu parceiro pode estar escondendo algum desconforto para não lhe causar problemas, não deixe isso acontecer. Vocês podem lutar contra qualquer coisa juntos, deixe-o saber disso.

Dinheiro & Trabalho:

Sua rotina de trabalho pode ser ameaçada por alguém que tentará passar por cima de você. Com a sua serenidade, será capaz de se defender contra suas insinuações. Poderá ter grandes lucros e excelentes… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Sua paixão amorosa permanecerá inalterada graças à influência enviada pelas estrelas. Você experimentará muitas mudanças na intimidade com seu parceiro, deixará de lado os medos e dará todo o amor que tem por dentro e será retribuído com a mesma intensidade.

Dinheiro & Trabalho:

As estrelas lhe trazem sorte e injetam uma dose de entusiasmo em suas metas, mas elas não mostram suas cartas vencedoras e o convidam a expandir sua gama de ações, mantendo a prudência. Se você é independente… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Seu parceiro vai finalmente entender que você tem certas necessidades em relação ao relacionamento e vai começar a procurar soluções viáveis para que tudo seja melhor. Então pare de reclamar e ajude-o nesta nova etapa, que tornará seu relacionamento muito mais rico.

Dinheiro & Trabalho:

A paciência e a prudência permitirão que você atinja os objetivos que tanto deseja, apesar de sua impulsividade e sua ansiedade o empurrem a querer fazer tudo agora. Com o apoio da vontade e da paciência, poderá… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Pode ser que cometa um pequeno erro com o seu parceiro, seja honesto consigo mesmo e reconheça que falhou, embora, terá que deixar de lado seu orgulho que tanto o machuca. A reconciliação valerá a pena, mas lhe convém que aprenda a lição.

Dinheiro & Trabalho: Simplesmente aja com muita discrição e prudência e você verá soluções onde antes via problemas. As oportunidades estarão abertas e ainda será capaz de fazer um novo trabalho para o qual está se preparando há… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

O amor está muito forte no casal, existe muita compreensão entre vocês, sentindo cada um as necessidades do outro. Agora você terá a colaboração de seu parceiro para pôr em prática suas ideias porque a energia positiva está em alta na união sentimental.

Dinheiro & Trabalho:

Gaste estritamente o necessário para não afetar sua economia. Tenha cuidado com a gestão do seu dinheiro, caso contrário vai chegar apertado até o final do mês. Em seu trabalho, se apresentará uma nova… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Aproveite o dia para olhar para o seu parceiro como a primeira vez que você percebeu que estava apaixonado. Lembre-se do que costumavam fazer no momento da conquista e tente repeti-lo novamente, será uma experiência linda e inesquecível que os unirá ainda mais.

Dinheiro & Trabalho:

Uma espécie de presente inesperado e agradável prevê a chegada de melhores tempos financeiros. Sua atitude criativa diante das circunstâncias mudará tudo a seu favor, aplique o seu costumeiro otimismo. Sua integração… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Um sentimento de alegria e felicidade invadirá seu mundo íntimo hoje, seu relacionamento com seu parceiro será inundado por novas energias amorosas. Você pode ter encontros sexuais mais apaixonados e se conectar mais profundamente com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, saberá ouvir conselhos valiosos e colocá-los em prática, e também poderá explorar sua própria história para aprender com os erros cometidos no passado. Poderá até mesmo conseguir uma… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

No sentimental, aprenda a perdoar, não importa quão grande seja o dano que lhe fizeram, pense primeiro em você, como é maravilhoso viver sem ressentimento. As oportunidades que surgem no campo sentimental devem ser analisadas para não cometer os mesmos erros.

Dinheiro & Trabalho:

Se aproximam gastos inesperados, é aconselhável administrar o dinheiro com cuidado. Quebras potenciais de contratos também são previstas. Não tome qualquer decisão de forma prematura, pense bem e analise… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Sua exaltada comunicação o levara a ter momentos felizes com seu parceiro. Vocês estarão em grande sintonia. Seus sentimentos estarão ardentes, entusiastas e impulsivos sendo propícios para os jogos de sedução.

Dinheiro & Trabalho:

Começará a ver incríveis movimentos financeiros. As horas da manhã serão propícias para comunicar seus projetos e trabalhar com outros na resolução de problemas econômicos que lhe trarão prosperidade. A… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Prepare e tenha tudo pronto no amor. Um primeiro encontro sentimental será dado, e nessa primeira data você deve mostrar o melhor de si mesmo, deixar uma marca indelével no espírito da outra parte. Não queira ser outra pessoa, seja você mesmo.

Dinheiro & Trabalho:

Existe a real possibilidade de um trabalho extra ou uma renda que o ajudará a resolver uma questão de dinheiro que o preocupa, já que você ainda não tinha encontrado a solução. Você vai agir com grande… Continue lendo o signo Peixes

…

Leia também: