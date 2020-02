Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (23/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (23/02). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você não está bem focado no amor. Você vai sem rumo, sem um objetivo claro e isso só arruína suas opções, encontre seu equilíbrio, entenda realmente o que você quer e precisa para ser feliz. Não vá atrás apenas da beleza, o amor está acima disso.

Dinheiro & Trabalho: Sua posição no trabalho pode e deve ser afirmada através de atitudes inteligentes e empáticas. Se você souber se conectar com as emoções e interesses de todos, o sucesso será garantido. Você receberá notícias de um… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Há alguém muito especial que logo vai cruzar seu caminho, mas você tem que se atrever a ser feliz, você tem que apostar no amor. Não é o suficiente apenas querer alguém, você tem que lutar, você tem que conseguir com determinação e o coração aberto.

Dinheiro & Trabalho: Tudo vai mudar para muito melhor na sua vida financeira. Longe ficará a falta de recursos e oportunidades, um novo panorama se abre para você. Tudo deverá ser fácil e tranquilo a partir de agora. No trabalho você é a peça… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Mude a maneira como você se relaciona, tente compartilhar com seu parceiro alguns de seus desejos mais ocultos. Se você está solteira, preste atenção porque um antigo amor que você se recusou a dar outra chance irá reaparecer em sua vida e fará você reconsiderar essa decisão.

Dinheiro & Trabalho: Não procure tarefas extras no trabalho, você precisa acumular forças para os desafios que estão por vir. Alguém tentará convencê-lo a participar de um novo plano, mas sua primeira reação será rejeitar a proposta, embora… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não pense no que você poderia ser, deixe-se levar pela situação e declare seus sentimentos para a pessoa que está tirando seu sono ultimamente, porque é hora de tirar seu coração da solidão e dar-lhe uma nova oportunidade de encontrar outro amor.

Dinheiro & Trabalho: Com relação a um novo projeto, talvez você espere uma resposta de uma pessoa que irá ajudá-lo com ideias para aprimorar uma etapa dele, mas lembre-se de que às vezes os outros estão tão submersos com seus… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje é um bom dia para ficar sexy e convidar essa pessoa especial para jantar. Mesmo se você é casada, por que não aproveitar esse clima e planeje um encontro especial com seu marido? com direito a uma noite de fantasias e desejos liberados.

Dinheiro & Trabalho: Um projeto que há alguns meses era apenas uma ideia, começa a tomar forma diante dos seus olhos! Siga seus instintos para onde eles te levarem. Não tenha medo de converter suas idéias em realidade, mesmo que… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É hora de esquecer as brigas que o atormentam e se seu arrependimento é sincero as coisas retornarão ao seu curso normal, por isso pare de exigir do seu parceiro o que você não lhe dá de amor e atenção. Mude sua atitude e você verá que o relacionamento vai melhorar em pouco tempo.

Dinheiro & Trabalho: Devido aos movimentos celestiais, começa um período de prosperidade nas finanças. Valeu a pena ter segurado a barra porque os problemas financeiros começam a se dissipar. No campo profissional, é necessário que você… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Coisas de grande importância estão sendo silenciadas em seu relacionamento amoroso. A pouca comunicação com seu parceiro poderia ser motivo de frustração e problemas, tente se abrir sem reservas, diga como se sente, o que você pensa.

Dinheiro & Trabalho: Na sua vida profissional às vezes você é tão difícil, que nem você mesmo se entende, se une à introspecção até se tornar um funil de críticas. Há momentos em que gasta tanto tempo analisando todas as pessoas em… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Controle suas palavras para não arruinar suas chances de sucesso no amor. Certos excessos verbais podem cobrar seu preço, tome cuidado porque essa pessoa na qual você está interessado pode interpretar de uma maneira bem diferente o que você quer mostrar.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho está um pouco monótono, mas isso não deve desanimar você. Melhores tempos virão. Atualize seus conhecimentos e você verá como você consegue algo muito mais animado. Você tentará traçar uma… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Essa pessoa não é realmente quem você precisa, o amor está num outro lugar com alguém que realmente goste de você. Não espere por algo que nunca acontecerá, apenas deve interpretar corretamente os sinais, tudo já foi dito tudo já foi feito. Não perca mais seu tempo.

Dinheiro & Trabalho: O anseio por um novo emprego se tornará realidade. Você será aceito por uma organização que acredita em você, até crescerá graças ao seu esforço, mas terá que ser sempre inovador, nunca se deixar estar… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não pense mais e entregue-se ao amor dessa pessoa, pois nela você encontrará o afeto e a gratificação de que seu coração tanto necessita. Os dois se gostam, há uma boa sintonia, excelente comunicação, objetivos comuns e desejo de se divertir. O que mais você quer?

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de fortalecer sua vida financeira, deixe de lado tudo o que não é essencial. No trabalho, você precisa atualizar seu conhecimento na profissão. Os novos desafios exigem mais de você, mas você… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Começam a aparecer boas notícias no amor, já que finalmente brilha uma luz de esperança. A pessoa em quem você está interessado começará a mostrar sinais de reciprocidade. Bastou você dar um breve sinal para que a magia comece a acontecer.

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um ciclo de prosperidade financeira com oportunidades vindo de lugares inimagináveis. No trabalho, não importa o quanto você esteja ligado a certos projetos, o que não funciona precisa… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você quer ser bem-sucedido no amor? Envolva pessoa amada com toda a sua ternura e sensualidade, porque o que o seu parceiro mais precisa agora é sentir-se amado e no lugar que lhe corresponde. Faça algo especial porque os resultados serão ardentes e fabulosos.

Dinheiro & Trabalho: Procure sempre evitar de ficar em apuros no trabalho. Qualquer deslize ou falta de atenção exclusivamente por falta de atenção pode lhe complicar a vida. Devido às mudanças recente, não espere tolerância na… Continue lendo o signo Peixes

