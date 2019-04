Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (23/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira, 23 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Hoje vai estar interessado em conversar com seu parceiro sobre tudo o que farão juntos e o que seria mais divertido para vocês dois. O mais provável é que seu relacionamento neste dia esteja mais agitado do que o habitual em termos de coisas para fazer e desfrutar, da sua parte estará que o dia acabe mais íntimo e especial.

Dinheiro & Trabalho:

Você sabia que este dia ia chegar e agora que está na sua frente não sabe o que fazer, só tem que tomar a decisão certa e se lançar neste novo desafio da sua carreira. Está recolhendo os frutos de…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

É possível que tenha uma pequena discussão com seu parceiro, devido à falta de atenção, porque anda um pouco distraído pensando em alguns problemas no trabalho. Fale com ele e explique como se sente para evitar qualquer mal-entendido.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho às vezes é bom viver apenas o momento, especialmente quando se trata de um impulso interno, tente não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por querer fazer mais pode acabar se atrapalhando tendo…Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Não se envolva hoje em assuntos do coração, se tiver dúvidas, esclareça-as o quanto antes, mas não as deixe terminar com a sua tranquilidade. É importante que você fale sem medo para que o seu parceiro possa entender muito bem o seu ponto de vista.

Dinheiro & Trabalho:

O trabalho está indo muito bem, você só precisa prestar mais atenção para as coisas que tem que fazer, estar focado garante que cometa menos erros. Um caminho muito bom está se abrindo diante de seus olhos, só…Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Este dia lhe dará algum tempo livre para analisar o relacionamento que acabou e que o está afetando. Terá a capacidade de ver as coisas de outro ângulo, e isso o ajudará a sair disso de uma maneira mais equilibrada.

Dinheiro & Trabalho:

Você deve começar a se mover um pouco mais rápido, está ficando para trás e isso está sendo notado em seu desempenho no trabalho. Lembre-se sempre de que precisa estar ciente de todas as novas tecnologias e…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Enquanto você se sentir bem emocionalmente o resto fluirá tranquilamente, é um ótimo dia para compartilhar alguns bons momentos com seu parceiro. Tente garantir sua felicidade e faça o melhor para se manter firme no relacionamento que você tem.

Dinheiro & Trabalho:

Não perca a perspectiva das coisas, dedique-se a executar o que você já tinha pendente e queria organizar. Faça isso agora para não ser pego de surpresa. O melhor é que deixe tudo pronto antes de sair, para…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Se você sente que as coisas não estão indo bem ou que não se sente à vontade, lide com a situação de frente, fale abertamente com seu parceiro sobre a situação, mas não continue assim apenas pelo compromisso que não lhe trará nenhum benefício no futuro.

Dinheiro & Trabalho:

Se um convite for apresentado a você neste dia para assumir um novo cargo, será melhor aceitá-lo e aproveitá-lo, embarque nessa nova aventura. Conheça novos horizontes, será melhor porque vai sair…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Hoje é um dia excelente para você curtir bons momentos com seu parceiro, não esqueça que a melhor coisa para manter um bom relacionamento é a comunicação em todos os momentos. Se vai tomar uma decisão em que seu parceiro pode ser afetado, é melhor falar com ele para evitar alguma discussão.

Dinheiro & Trabalho:

Sabe muito bem que tem que se esforçar uma e outra vez para ser cada vez melhor. Não jogue a toalha quando as coisas não saem do jeito que você quer, muitas vezes pode sentir que está nadando…Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Se é sobre dar mimos, você será escolhido como o número um. Seu parceiro se sente sortudo por estar com alguém tão amoroso. Tentem tomar um tempo para ficar longe do cotidiano e viver uma experiência diferente da que estão acostumados.

Dinheiro & Trabalho:

Na vida sempre enfrentaremos novos desafios, por isso é importante que se hoje alguém lhe oferecer um novo emprego que envolva mais horas de trabalho e que você tenha que se preparar de uma maneira…Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Sua natureza impulsiva pode jogar contra você e hoje é possível que possa ferir os sentimentos de alguém que ama muito. Tente controlar suas emoções e, se errar, peça perdão rapidamente, não deixe que o orgulho tome conta de você.

Dinheiro & Trabalho:

Se você trabalha com ventas, será um dia em que vai ter que se mover rapidamente, já que há uma grande oportunidade de fechar um acordo comercial, mas você não será a única pessoa interessada em fechar…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Se você gosta de encher o seu parceiro com alegrias e surpresas, não espere mais e faça isso logo. Não vai se arrepender, talvez ele esteja esperando que você dê o primeiro passo para, então, começar a surpreendê-lo nos momentos mais inesperados.

Dinheiro & Trabalho:

Se você acha que perder tempo no trabalho é ruim, pode estar errado, nem sempre é, às vezes é necessário não fazer absolutamente nada muito exigido e simplesmente deixar-se levar pelo dia e…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Compartilhe com seu parceiro o máximo de tempo possível. Mas também é preciso que cada um tenha o seu espaço para fazer outro tipo de atividade individualmente. Sair com os amigos ou praticar algum esporte é bom para mudar um pouco de ares.

Dinheiro & Trabalho:

Você está levando as coisas muito na brincadeira em uma questão muito importante que diz respeito à sua profissão e seu trabalho, não deixe isso continuar. É hora de começar a se comportar como um verdadeiro…Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você conta com seu parceiro para fazer tudo e às vezes não deixa espaço para ele fazer suas coisas. O melhor é que tenham uma comunicação fluida para expor seus pontos de vista, não vai prejudicar o relacionamento, ao contrário, é só uma questão de tempo para que cada um faça o que mais gosta, podendo também compartilhar coisas juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Para você é possível que este dia seja muito movimentado no qual desfrutará tanto que acabará exausto, será um dia para conectar-se com todas as coisas boas que tanto deseja. Quanto à sua economia, estará…Continue lendo o signo Áries