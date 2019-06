Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (23/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo, 23 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje você vai viver alguns momentos de grande paixão ou romantismo. Talvez tenha um encontro com alguém de quem gosta muito ou com seu parceiro e ficará surpreso com a reciprocidade.

Dinheiro & Trabalho: Vai receber boas notícias no trabalho. Aquele projeto ou trabalho extra que você estava esperando finalmente se tornará real, o que fará com que se sinta aliviado pelo significado econômico que isso significa. Apenas…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não deixe que lhe digam como viver o amor, certamente não será tão idílico quanto eles dizem ser. Existem pessoas que tendem a idealizar e esses momentos não são benéficos para ninguém, começando com você. Transmita esta ideia ao seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho não pode ser uma prioridade. Há momentos em que você deve colocá-lo de lado e procurar outros sistemas para obter recursos. Pode revender algumas coisas que não usa mais ou até mesmo fazer do seu…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor tem que ter momentos de descanso e também de lazer, já que estar juntos nem sempre significa estar deitado em uma cama ou em uma poltrona abraçados, vocês também têm que dar rédea solta à imaginação e à aventura.

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho será recompensado de alguma forma. E é que você está indo muito bem ultimamente, está tendo muitas ideias criativas que conseguiram melhorar situações complicadas e isso é muito valioso. Continue…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você está cuidando dos detalhes que a vida está lhe mostrando, então é provável que tenha um excelente dia com seu parceiro, onde haverá muitos pequenos gestos, e são eles que valorizam o amor, muito mais que ótimos presentes ou investimentos em dinheiro.

Dinheiro & Trabalho: Você está indo tão bem, que é muito provável que termine todos os trabalhos da semana antes do tempo. No entanto, não confie em si mesmo, porque novas responsabilidades podem aparecer, um trabalho extra que…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor do casal está consolidado e forte, mas você tem que ficar mais atento nos objetivos de quem está ao seu lado, pode estar precisando de seu apoio para alcançá-los.

Dinheiro & Trabalho: Você esqueceu o gerente do banco, é uma situação que pode realmente lhe causar mais danos do que imaginava. Se não estiver ciente de certas indicações e recibos que vão chegar, poderá ter que arcar com alguma…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É preferível que você não fique obcecado com a busca por um parceiro, porque então ele não chegará. Por outro lado, se relaxar e se abrir para o amor, ele aparecerá na sua frente, de forma casual, uma pessoa em que os dois se atrairão mutuamente.

Dinheiro & Trabalho: Será uma semana tranquila no trabalho. Na verdade, você pode não ter que esforçar muito tendo momentos de muita tranquilidade. Tire proveito disso para ter aquele espaço de reflexão que você tanto precisa…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O momento de ter aquela conversa sincera com o seu parceiro chegou e não pode mais ser adiada, certas situações os estão distanciando e vocês precisam falar muito sobre isso, não deixem passar mais tempo sem resolver esse problema que pode estar afetando o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Sua capacidade de trabalho e perseverança será recompensada em breve, para que você não tenha que se preocupar no nível laboral. Simplesmente, mantenha o foco em seus objetivos e na maneira como os…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai conhecer uma pessoa e gostará dela instantaneamente. Pode não ser um amor duradouro, mas mesmo assim terá um ótimo momento ao seu lado. Aproveite o presente sem pensar muito sobre o futuro. Deixe-se levar pelo que acontece e não se faça muitas perguntas.

Dinheiro & Trabalho: Você é uma daquelas pessoas que não têm problemas em deixar as preocupações do trabalho para trás durante o fim de semana, então certamente sua empresa não será uma prioridade neste dia. No nível econômico…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Um momento particular entre você e seu parceiro será o ponto mais alto do dia e vai ensiná-lo a sempre querer estar bem com a pessoa que tem ao seu lado. Será ótimo para lembrar os velhos tempos e se apaixonarem novamente.

Dinheiro & Trabalho: Hoje será um dia em que a criatividade vai fluir em suas veias. Talvez você comece a pensar em um novo projeto ou tire um momento para potencializar suas qualidades artísticas. Aproveite essa energia não…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O que você tem em suas mãos é muito mais que um relacionamento. Deseja encontrar alguém que possa segui-lo imediatamente. Vai querer que o compromisso venha da noite para o dia e é difícil que isso aconteça. Deixe-se levar pela vida.

Dinheiro & Trabalho: Se a sua intensa vida social não permitiu que você coloque seus assuntos pendentes em ordem neste fim de semana, talvez seja hora de fazê-lo. As tardes de domingo, são ideais para resolver ou programar tudo o que…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se tem um parceiro, sente que tudo vai correr bem, embora possa ter que comprovar por si mesmo, não pense que porque para você está tudo bem, para o seu parceiro também está. De qualquer forma, não fique obcecado, as estrelas auguram um bom dia no campo do amor.

Dinheiro & Trabalho: Você tem que aumentar o ritmo de trabalho, se quer ter tudo fique pronto antes do prazo da entrega. É melhor não perder seu tempo e começar a gerar alguns pequenos benefícios que possam vir de uma maneira…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Quando você não gosta de um relacionamento, simplesmente começa a procurar maneiras de boicotá-lo. Às vezes é muito mais maduro e sensato dizer a verdade. Caso contrário, ganhará algumas inimizades que podem ser realmente difíceis de se encaixar em sua ampla vida social. Um amor sincero sempre merece uma explicação.

Dinheiro & Trabalho: É muito provável que você se sinta um pouco exausto e esgotado da intensa semana de trabalho que teve. Precisa se desconectar, não pensar em mais nada sobre o trabalho, nem sobre preocupações financeiras. A melhor…

