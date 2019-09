Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (23/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (23/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Um evento inesperado fará você pular de alegria e não é para menos, uma nova etapa das mais emocionantes no nível do amor chega à sua vida e em tudo de sua parte para passar para a ação e se deixar levar. Vai viver uma espécie de lua de mel com seu parceiro desfrutando dessas sensações, desde que faça todo o possível hoje para surpreender essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

De uma maneira completamente surpreendente, você receberá uma proposta de trabalho muito interessante. Já lhe acontece que, quando menos espera, descobre que alguém pensa em você. No seu setor, tem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Há um assunto que você quer comunicar ao seu parceiro, mas ainda não se atreveu a fazê-lo. Um jantar romântico pode ser o cenário ideal para você de uma vez por todas falar tudo o que está em sua cabeça e fazer aquele pedido. A reação dele será boa, não perca mais tempo.

Dinheiro & Trabalho:

Nos negócios você não pode evitar de ser irresistível, mas deve usar essa energia do Universo também para reforçar vínculos profissionais que o permitam se projetar ainda mais. Sua atenção maior agora deve estar na… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

A sedução não é necessária que ocorra com o corpo, hoje você terá facilidade especial para fazê-lo com palavras. Sabe como usá-las para produzir efeitos surpreendentes no seu parceiro. Há momentos em que você pode fazer algo pelo que ele é apaixonado ou simplesmente fazer com que se encaixem alguns elementos significativos no casal.

Dinheiro & Trabalho:

Passos cuidadosos em direção a um objetivo profissional específico proporcionarão os melhores resultados e a máxima lucratividade. Hoje no trabalho a tensão pode aumentar e você se sentirá preso no meio. Lembre-se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Seus gestos de afeto são sempre bem-vindos, em suas mãos está a possibilidade de fazer seu parceiro feliz. Carícias que são absolutamente necessárias podem se tornar uma fonte de boas vibrações para o sucesso. Não espere que o universo lhe recompense por esta ação, simplesmente desfrute de uma mudança de energia que lhe deixa muito bem.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho às vezes é bom viver apenas o momento, especialmente quando se trata de um impulso interno, tente não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por querer fazer mais pode acabar se atrapalhando tendo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você é uma pessoa que gera sorrisos por onde passa quando está de bom humor. Se hoje se sentir um pouco desanimado, seu parceiro será responsável por lhe fornecer esse sentimento à medida que o dia passa. Ter alguém que faz você sorrir ao seu lado é absolutamente necessário para manter uma série de bons estímulos em um casal seguro.

Dinheiro & Trabalho:

Você realiza um trabalho que também é muito importante para a sua empresa. Nenhuma tarefa deve ser menor que a outra, deve reivindicar seu lugar antes que seja tarde demais. Se não impuser esses critérios… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Neste dia você se sentirá em sintonia com o ritmo do universo e isso será refletido em seu relacionamento, especialmente se decidir aquecer um pouco as coisas. Hoje à noite prepare uma agradável surpresa para seu parceiro, seja criativo, tudo sairá bem, vão ter uma noite fora do comum.

Dinheiro & Trabalho:

O trabalho que você faz na sua empresa é algo que poucas pessoas sabem fazer. Nem todo mundo tem essas habilidades, especialmente em questões manuais, é essencial ter essa capacidade. Se você quiser mudar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

O amor é algo que estará latente em sua vida. Você notará que, com o passar do tempo, deseja mais seu parceiro e não concebe uma vida sem ele. Aproveite para lhe fazer uma surpresa como um jantar romântico e fale tudo o que está sentindo.

Dinheiro & Trabalho:

Será um dia muito bom para cortar tensões no trabalho, não pense no que os demais fazem, concentre-se em seu trabalho e, se alguém está retardando o progresso dos outros, deverá ajudá-lo a progredir. Tem muitas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A felicidade está batendo forte na sua porta. Você a deixa entrar? Às vezes esquece que a felicidade está ao seu redor por mera teimosia. No entanto, hoje será feliz com seu parceiro e de uma maneira que você nunca imaginou. Planos conjuntos são vislumbrados no horizonte.

Dinheiro & Trabalho:

Se relacione o máximo que puder no trabalho, especialmente se você tiver que defender projetos de grupo. Fale com o maior número de pessoas possíveis de diferentes áreas. Toda vez que o criticam, parece que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você descobre dia após dia os limites de um relacionamento que pode acabar sendo duradouro. Terá que fazer algo se quiser manter essa pessoa por um longo tempo. Realize uma série de ações que permitam que tenha tudo sob controle. Faça sua parte e ouça atentamente, o que ela tem para lhe dizer e não economize em gastos ou presentes.

Dinheiro & Trabalho:

Existem rumores muito otimistas para sua economia, relacionados à oportunidade de crescer dentro da sua empresa. Não hesite em propor perspectivas inovadoras, além de ter reuniões com seus chefes para ver… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

No campo do amor no casal é previsto um dia calmo e sem imprevistos. Haverá boas notícias, daquelas que fazem sorrir, e em geral haverá muita paz entre os corações de vocês dois. Ser romântico terá um prêmio e respeite a vontade da sua cara-metade de querer participar do bem-estar do casal.

Dinheiro & Trabalho:

Não existe trabalho que você não possa fazer. Hoje começará a trabalhar com um projeto que pode economizar muito dinheiro, fazer as coisas por si mesmo é uma maneira de saber quanto custa. Se parar para contar todas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Se você recentemente começou a conhecer uma pessoa e quer encontrar a estabilidade sentimental, é um dia perfeito para conversar com ela e dar um passo adiante. As estrelas permitirão que você seja feliz no amor. Tem a sensação de que esta é a pessoa certa e não deixe ninguém tirar essa ideia da sua cabeça.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho faz parte de um todo muito maior. Você deve aprender a coordenar-se com o restante da equipe se realmente quiser que tudo funcione. Não é hora de perder de vista o que realmente pode funcionar. Uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Dinheiro & Trabalho:

