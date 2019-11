Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (23/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (23/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

É possível que neste fim de semana você se encontre no meio de um dilema emocional que o força a tomar decisões drásticas na sua vida amorosa, não se preocupe, isso faz parte dessa nova vida com um novo amor que agora começa para você.

Dinheiro & Trabalho:

Com organização e eficiência, você obterá mais do que o esperado e poderá recuperar um dinheiro ou receber um determinado pagamento que já considerava perdido. Por sua vez, começa um crescimento…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Expresse seu desejo de amar e ser amado de maneiras diferentes. Você pode conquistar com atitudes que revelam suas emoções mais do que expondo certas aquisições materiais. Você quer uma pessoa que ame você e não alguém que goste de seus bens.

Dinheiro & Trabalho:

No atual ciclo planetário, serão apresentadas oportunidades de desenvolvimento com soluções concretas e dinheiro a caminho, você receberá uma oferta importante e os ganhos podem ser substanciais, já…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

É hora de aprender a não se sentir culpado por deixar para trás alguém que não lhe faz bem, mas não desanime porque sua visão de mundo mudará, graças a um novo amor. Tudo foi arranjado, a felicidade já tem nome e sobrenome em sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

Nem tudo é como você supõe sobre dinheiro, nem tudo está perdido. Há razões para continuar lutando, uma oportunidade oculta, algo que passou despercebido pode fazer a diferença nos próximos dias. Você precisa…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você não tem interesse em manter seu relacionamento amoroso e seu parceiro já percebe mudanças em você. Se você acha que nada é viável, se acha que tudo o que sonhou nunca se tornará realidade, ambos perdem tempo juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Nos últimos dias de novembro acontecem eventos imprevistos que colocam você em uma situação de vantagem e possibilidade de ganhar um bom dinheiro extra. Há um resultado favorável ao seu esforço na profissão…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Vocês devem descartar toda atitude egoísta se pretendem continuar sendo um casal. Estão repetindo erros do passado e isso é imperdoável, o amor deve sempre ser a prioridade para os dois. Pensar como um só mas mantendo a individualidade.

Dinheiro & Trabalho:

As decisões, quando se trata de dinheiro e negócios, devem ser tomadas com a cabeça fria, mas hoje uma oportunidade cruzará seu caminho e você não deve perder muito tempo analisando minuciosamente todos…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Há falta de motivação sentimental no seu relacionamento amoroso, inconsistência nos afetos. Vocês estão em um caminho que pode levá-los a se separar como um casal, pense se estão juntos pelas razões certas ou apenas por hábito.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem muitos interesses em jogo quando se trata de dinheiro. Você não é de correr certos riscos; portanto, não deve haver dúvida, escolha uma opção de negócios na qual esteja totalmente informado sobre…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A compreensão é possível, as atitudes de ambos facilitam a convivência, mas certas prioridades devem mudar no seu relacionamento amoroso. Não se concentre no meramente material, existem outros fatores que enriquecem mais do que o dinheiro.

Dinheiro & Trabalho:

Novos relacionamentos profissionais com pessoas que compartilham muitos gostos e interesses comuns estão entrando em sua vida e com quem seria interessante estabelecer laços financeiros, talvez alguns negócios…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você está sem um objetivo claro no amor. Você deve começar definindo suas prioridades, o que espera da vida e das pessoas ao seu redor, algo que o ajudará a definir um curso. Se você gosta dessa pessoa, abra o jogo, o pior que pode receber é um não.

Dinheiro & Trabalho:

Um colega de trabalho sugerirá ideias que, se bem aplicadas, podem representar um aumento no seu status, por isso, não pare diante dos obstáculos que surgem, porque se você insistir, recuperará o terreno perdido e…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Evite confusão em tudo que tem a ver com amor. Antes de pensar em refazer sua vida sentimental, você precisa se concentrar, recuperar sua paz de espírito e se perguntar sinceramente o que espera do amor.

Dinheiro & Trabalho:

Não deixe nenhum aspecto fora de sua análise profissional. Alguém que acredita em você lhe dará total apoio no trabalho. Você tem uma vasta experiência que reafirma sua presença na organização. Com relação…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Seus desejos serão atendidos, o amor para você está em sua hora mais feliz. Todo o seu sentimento acumulado encontrará o destino certo em alguém que por esses dias vai cruzar seu caminho, aproveite seu bom momento e preste atenção aos sinais, mas sem forçar nada.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro chegará até você graças aos resultados de sua criatividade explosiva. Não tenha medo de expressar suas idéias, porque, apesar das críticas, um setor importante do mercado onde pretende atuar o…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você pode se sentir um pouco desconcertado ou perdido em uma situação sentimental que não aconteceu como você pensava. Para que não se repita, precisa se estabilizar emocionalmente antes de pensar em um novo relacionamento amoroso. O passado deixou uma marca profunda em você.

Dinheiro & Trabalho:

As influências planetárias de hoje inspiram você a refletir, Libra. Separe um tempo para aprender mais sobre os detalhes técnicos do seu trabalho, porque em breve estará em uma nova posição que exigirá mais…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você ficará surpreso que as coisas com aquela pessoa desapareçam de um momento para outro no amor. Mas foi realmente algo que foi previsto, isso acontece quando você tenta forçar situações que não foram feitas para prosperar.

Dinheiro & Trabalho:

Você recebe dinheiro depois de assinar determinados documentos e resolver problemas legais pendentes. Você deve aplicar sua força de vontade e energia criativa para neutralizar a negatividade de certos colegas…

