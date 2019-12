Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (23/12/2019) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (23/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Uma notícia que você recebe neste dia o deixará muito feliz, pois nela descobrirá as possibilidades de reiniciar um relacionamento que você pensava ter acabado. Você está entrando em um estágio único em que será capaz de diferenciar sentimentos de emoções, realidades e desejos.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você deve gastar estritamente o necessário para não afetar sua economia. Tenha cuidado com a gestão do seu dinheiro, caso contrário vai chegar apertado até o final do mês. Em seu trabalho, se apresentará… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Publicidade

Neste dia perceberá a necessidade de reorganizar sua vida pessoal, especialmente no campo do amor. Será um dia muito mais harmonioso e tranquilo. Sua disposição de conversar com seu parceiro e resolver os problemas que estão tendo jogará a seu favor. Ele será bastante compreensivo, portanto, vão se reconciliar.

Dinheiro & Trabalho:

Prepare-se para um próximo convite e aproveite ao máximo os contatos pessoais nessas reuniões, porque ideias surgem para melhorar seu nível econômico. Uma pessoa influente busca sua cooperação, com ela… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Prepare-se, pois, essa pretensa insensibilidade afetiva não o beneficiará. Evite esconder seus sentimentos e tente mostrar mais o que você sente por essa pessoa que você gosta. Não há razão para agir assim no amor. Atreva-se e desfrute de um novo amor.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Em um nível econômico, sua situação pessoal melhorou consideravelmente. No local de trabalho, podem surgir pequenos problemas. Você deve estar disposto a contemplar todos os pontos de vista possíveis… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Hoje será uma pessoa mais afetuosa e sensível com seu parceiro. A energia do Sol protege seu relacionamento fazendo com que os dois sintam vontade de passar este dia bem juntinhos. Aproveitem para ter bons momentos.

Dinheiro & Trabalho:

Vá em frente, sem medo, com todos os projetos que você tem em mente, pois serão apresentadas propostas que o levarão a um sucesso retumbante. Você terá que redirecionar seus esforços na profissão porque… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

Amor:

A energia cósmica da Lua compartilhada com seu governante, Vênus, é o que você precisava para dar aquele toque ardente, sensual e amoroso a um relacionamento que, devido a situações inexplicáveis, ficou fora de controle, mas agora você o recupera.

Dinheiro & Trabalho:

Ficará um pouco decepcionado com você mesmo, pois deu sua palavra de honra que terminaria uma série de projetos e tarefas que ainda não conseguiu concluir. Tente não se sobrecarregar, pois existem obras… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Publicidade

Se perceber que a pessoa com quem você está, responde na medida em que esperava, vai se sentir muito feliz. Há uma série de ações e reações que são certas em um casal. Com esta atitude do seu parceiro, é muito fácil se apaixonar ainda mais por ele.

Dinheiro & Trabalho:

Quando pensar em dinheiro e negócios, você precisa descobrir primeiro o que o motiva, que o leve a construir seu próprio caminho, não seguindo mais os passos dos outros. Seus superiores esperam muito de você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você está um pouco apreensivo agora, porque há uma dúvida sentimental girando em sua cabeça, você se pergunta o que essa pessoa sente por mim? A resposta está nos fatos, não tanto nas palavras, observe como ela age e com esses elementos em suas mãos e sua grande intuição, você encontrará as respostas que procura.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

É hora de pensar em algum tipo de evolução em sua carreira, se você ainda não fez algo. Não há mais desculpas. Seria ótimo se tirasse proveito dos seus estudos universitários que lhe custaram tanto esforço e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você irá desfrutar de um dia especial com seu parceiro. Vai querer estar perto de sua paixão o dia inteiro. Não fique em casa. Saiam com os amigos para um restaurante alegre e desfrutem de uma conversa interessante e uma boa comida. Atreva-se a quebrar a rotina diária.

Dinheiro & Trabalho:

O crescimento estará com você em finanças. Todas as dificuldades serão resolvidas, você alcançará mais do que imagina. Aprenda a separar as coisas e deixar suas emoções fora do trabalho e assim conseguir tomar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Publicidade

Amor:

Este é um dia de surpresas emocionais, particularmente na área de compromissos que podem ocorrer inesperadamente. O amor toca sua porta na figura de alguém que você, gosta em silêncio há algum tempo. Uma pessoa capaz de mudar sua vida em dias felizes.

Dinheiro & Trabalho:

De uma maneira completamente surpreendente, você receberá uma proposta de trabalho muito interessante. Já lhe acontece que, quando menos espera, descobre que alguém pensa em você. No seu… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Há um assunto que você quer comunicar ao seu parceiro, mas ainda não se atreveu a fazê-lo. Um jantar romântico pode ser o cenário ideal para você de uma vez por todas falar tudo o que está em sua cabeça e fazer aquele pedido. A reação dele será boa, não perca mais tempo.

Dinheiro & Trabalho:

Se uma intuição interior que você não pode explicar o leva a comprar algo aparentemente inútil, mas com valor futuro, não perca a oportunidade porque está em um ciclo positivo para negócios e perspectivas de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

É sua hora de mostrar seu amor àquela pessoa que tanto o atrai. É alguém do seu passado amoroso que retorna à sua vida. Mas, espere um pouco, não deixe as ilusões decolarem até que você saiba em que terreno pisa.

Dinheiro & Trabalho:

O que você tem em suas mãos é uma boa quantia de dinheiro que acabará sendo uma realidade. Verá que algumas pessoas estarão predispostas a ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Tem um novo projeto… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Há tranquilidade e paz no amor do casal, o diálogo recomeça com uma naturalidade surpreendente e você acredita que não pode pedir mais nada da vida. É assim que um bom recomeço da história enche seu coração. Finalmente entendeu onde estavam os erros e em quais você teve culpa.

Dinheiro & Trabalho:

Se você está sem trabalho e procurando uma oportunidade de emprego a partir do próximo ciclo que está prestes a começar em alguns dias, muitas portas se abrirão e você terá à sua disposição diferentes opções que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

…

Leia também: