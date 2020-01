Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (24/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (24/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Esta é um dia para ser inesquecível, pois o que acontece hoje transformará sua vida íntima e sentimental em geral. As coisas vão dar certo e o que estava ausente, separado ou distante retorna ao seu lado. Você está em um ciclo de muitas definições sentimentais.

Dinheiro & Trabalho: Se algo não estiver funcionando bem no seu trabalho, é apropriado tentar consertá-lo, mas se você não puder fazê-lo sozinho, não deixe seu orgulho colocá-lo em uma situação embaraçosa e peça ajuda se precisar… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje você vai perceber pela reação dela como os problemas com a pessoa amada não eram tão graves e tinham uma solução. A partir deste momento tudo muda para sempre. As situações que lhe causaram inquietação e nostalgia permanecerão no passado.

Dinheiro & Trabalho: Sua perseverança, autoconfiança e o otimismo que você coloca em seus esforços conseguirão barrar a estagnação atual e avançar a seu favor. Um toque de fortuna devolve prosperidade a você e o dinheiro esperado surge… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você estava triste pensando que o amor não era mais para você, agora uma ilusão renasce novamente e você começa a se interessar por quem é atraído por você e juntos descobrem muitos interesses em comum. O amor, simplesmente, está no ar para você.

Dinheiro & Trabalho: Como você sabe por experiência própria, você é um líder nato e isso o ajudará a realizar um trabalho em equipe no qual os membros precisam participar com todo o entusiasmo possível. Nunca se esqueça de que suas… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Este é um dia imprevisível e você pode ficar um pouco zangado com uma pessoa que lhe interessa e que arrisca a lhe deixar esperando em um encontro romântico já agendado com antecedência. Controle-se, antes de julgar, preste atenção ao que ela diz.

Dinheiro & Trabalho: Este é um ciclo de observação em seus assuntos financeiros. Embora pareça que as coisas do dinheiro estão em um impasse, você verá que não é assim e em poucos dias você começará a obter bons resultados… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você esperava um cenário mais favorável e espetacular no amor, mas o que aconteceu também não é ruim. Aprenda a apreciar as coisas boas que a vida lhe dá, a felicidade não tem apenas uma face e se manifesta de diversas maneiras. Você é amada e isso é o que importa.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa acelerar as coisas no campo financeiro. Ganhar dinheiro dependerá do dinamismo e diversificação que você imprimir nos seus negócios e atividades profissionais. Diante dos problemas que aparecem no… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É aberta uma fase de atração e conquista. Não perca a oportunidade, aproveite um encontro que de repente aparece, uma aventura romântica que agora surge e que talvez não se repita e que pode se transformar em algo mais sério. Depende de você.

Dinheiro & Trabalho: Embora não seja visto assim por você, tudo está bem e estão previstos desenvolvimentos financeiros favoráveis. O dinheiro entrará de maneiras diferentes e aumentará gradualmente. Hoje, comece o seu trabalho… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje tenha muito cuidado com as tentações de amor, porque uma pessoa comprometida vai avançar o sinal e se você não descobrir suas reais intenções, poderá se envolver em algo que o prejudicaria emocionalmente.

Dinheiro & Trabalho: Você está cheio de idéias frutíferas, mas se você não se organizar bem e colocá-las para trabalhar de maneira direta, não verá resultados concretos. Você uma capacidade enorme de atrair dinheiro, mas às vezes você… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não se preocupe por causa dessas discussões recentes porque você e seu parceiro trocarão sentimentos de amor que tornarão o relacionamento mais forte. A fluidez dos afetos sempre foi a resposta, o bom é que ainda não é tarde para perceber que faz bem aos dois.

Dinheiro & Trabalho: Você está preparado para grandes coisas em nível profissional. Você aprendeu com seus erros, o passado deixou lições imperecíveis que o ajudam a entender melhor o presente, mas passar despercebido no trabalho… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você vive um estágio de desinteresse no amor, há questões que fazem você se sentir amarrado, sem saída. Você não sabe lidar com seu parceiro todos os dias e isso pode levá-lo a terminar sua jornada juntos. Antes de chegar a isso, procure colocar as cartas na mesa.

Dinheiro & Trabalho: No ciclo que começa agora será fácil conseguir tudo em finanças. Analise realisticamente todas as possibilidades que você tem para atingir seus objetivos e mantenha o foco neles. No trabalho, faça as coisas de acordo como… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não se comprometa antes de ouvir seu coração. Você tem a intuição e a força do seu sexto sentido para descobrir sinais de amor em uma pessoa que se aproximou de você como amigo, mas que busca um relacionamento mais íntimo. Analise o que pode acontecer com essa amizade.

Dinheiro & Trabalho: Projete-se com uma visão de futuro. Não economize no visual porque vai precisar participar de uma reunião em alguns dias em que será decidido seu futuro econômico. O investimento que você faz agora nesse sentido dará… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você entra no estágio ideal para reiniciar um relacionamento amoroso interrompido, senão, é hora de sair de casa, circular onde você pode compartilhar melhor sua vida. Use seus encantos para conquistar quem lhe interessa e você verá como não há muro que resista.

Dinheiro & Trabalho: Há uma questão financeira e profissional que começa a virar a seu favor. Você receberá uma oferta maior que o esperado. Você está em um momento importante da sua vida econômica e o melhor… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um momento de reflexão em sua vida amorosa. Pergunte ao seu ser interior se você está genuinamente interessado nessa pessoa ou se é apenas um capricho ou uma ilusão do momento e, ao responder a si mesmo, aja, mas não se iluda ou engane a outra pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Seja confiante em si mesmo e poderá criar qualquer coisa que visualizar, apesar de encontrar obstáculos ao longo do caminho. As armadilhas de hoje em seu trabalho se tornarão estímulos poderosos para subir na… Continue lendo o signo Capricórnio

