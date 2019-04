Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (24/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira, 24 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Os constantes conflitos podem ser uma causa de estranhamento no amor. Se você quer que o relacionamento continue, é necessário que muitas coisas mudem. Você deve fazer mais da sua parte se quiser que as coisas mudem no amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você está se aproximando da solução final no trabalho. Suas decisões foram cuidadosamente fundamentadas, a antecipação gerada por uma previsão precisa faz com que sua marca pessoal seja marcante e… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Sua vida amorosa é envolvida com um tom de alegria e se houve uma separação recentes, em breve você começará a viver novamente um romance intenso. Tudo é possível agora porque tudo estará em ordem.

Dinheiro & Trabalho:

O sucesso profissional estará com você, que conseguiu convencer pessoas do seu círculo profissional e estranhos sobre uma grande e generosa ideia. Você receberá o apoio entusiástico daqueles que… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Enfrente a vida e o amor sem medo. Você tem tudo a seu favor para conquistar a pessoa que lhe interessa, apresente-se com os olhos erguidos e com o coração na mão, seja corajoso e acredite na sua conquista.

Dinheiro & Trabalho:

Liberte-se do jugo imposto por terceiros no trabalho, que apenas procuram parar seu progresso. Um futuro brilhante espera por você na profissão. Tudo de bom que está por vir exigirá sua capacidade máxima. Muita… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

No amor, não há nada que você possa fazer para seduzir essa pessoa de quem você tanto gosta. Se as coisas não funcionaram antes, agora é que elas também não vão, portanto redirecione seus esforços para alguém que dê sinais que também gosta de você.

Dinheiro & Trabalho:

A família pode se tornar um obstáculo para ganhar dinheiro. Tome as decisões que você tem que tomar, sem consideração, sem se deixar influenciar pela chantagem emocional. Na profissão, seus planos podem… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No amor, alguns problemas podem afetar seu relacionamento. Ambos têm dificuldade de se adaptarem, porém, tenham em mente que o que os separa é insignificante, comparado aos sentimentos que os unem.

Dinheiro & Trabalho:

Mostre o que sua iniciativa é capaz de alcançar na profissão. Você tem recursos suficientes para impressionar, eloquência, grandeza de visão, eficácia na entrega. A falta de precisão em suas ações pode causar… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você está deixando suas verdadeiras intenções no amor muito expostas. Seja mais sutil, nessas horas a discrição é sempre uma boa companheira, a elegância no agir sempre oferece os melhores resultados.

Dinheiro & Trabalho:

Na profissão, não tenha medo. Sua clareza de idéias e uma forte análise situacional serão suficientes para afirmar sua posição. Mesmo assim você terá que controlar certas atitudes no trabalho. Evite ser visto como… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você está confundindo as prioridades no amor. Uma ênfase excessiva no físico apenas o levará para longe do que é verdadeiro, do que de fato importa num relacionamento. O equilíbrio entre a beleza, o caráter e o sentimento é o que você deve levar em conta.

Dinheiro & Trabalho:

Há uma possível Viagem relacionada à profissão. Período de desenvolvimento e expansão. Não é hora de ficar ansioso com as finanças. Tudo vai melhorar se você se concentrar em suas vantagens, em… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você está em condições de fazer o que é necessário para conquistar a pessoa que você está interessado sentimentalmente. Tudo estará a seu favor, mas você terá que controlar suas emoções e ser um estrategista.

Dinheiro & Trabalho:

Eventos futuros de grande importância comercial podem exigir dinheiro que você hoje ainda não tem. Tome precauções e comece a poupar. No trabalho é necessário que você peça e delegue responsabilidades, você não… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você não terá ninguém apaixonado se a desconfiança continuar a invadir você. Você tem que se livrar de más lembranças do passado. Ficar preso em uma zona de lembranças e idealismos só vai te machucar, procure avançar na sua vida sentimental.

Dinheiro & Trabalho:

No campo profissional, uma comunicação clara e precisa é necessária para que você possa desenvolver sua atividade normalmente. Surgem idéias arriscadas, mas interessantes em finanças. É possível ganhar muito… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Você tem que ser preciso e correto no processo da conquista amorosa. O simples e direto pode não ser o mais genuíno ou criativo, mas garantirá melhores resultados. De repente, o que a outra pessoa quer é isso mesmo, que você seja objetivo e direto.

Dinheiro & Trabalho:

Ajustes e mudança necessária nas finanças. Você terá que redobrar os esforços para superar a situação atual, que com planejamento e disciplina, se resolve rapidamente. No trabalho, todas as tarefas confiadas… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

No amor, é necessário que você aposte em mudanças definitivas. Preocupe-se com o futuro do seu relacionamento. Paz e harmonia estarão com você, mas você terá que continuar lutando para reavivar os sentimentos que estão adormecidos.

Dinheiro & Trabalho:

Você alcançará seus objetivos financeiros na medida em que não se desviar do objetivo e fazer o que precisa para ser bem-sucedido nos seus negócios. No trabalho, aja com calma ao tomar decisões. Suas ações… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você não pode agir por imposição no amor, mesmo quando você tem boas intenções. Uma ação inteligente será recompensada em amor. Se você deseja capturar o interesse dessa pessoa, analise seus gostos, investigue suas preferências.

Dinheiro & Trabalho:

Faça a coisa certa nas finanças. O fim não justifica os meios. Começa um ciclo de consolidação e realização de projetos no trabalho. Sua posição se torna mais sólida, há crescimento, avanços e muitas pessoas estarão… Continue lendo o signo Áries