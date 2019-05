Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (24/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira, 24 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você ama essa pessoa e decidiu reconstruir sua vida com ela, faça-o. Se ao mesmo tempo você tiver outras idéias sobre o seu relacionamento, tome suas próprias decisões agora que você tem a Lua acentuando sua sensibilidade. Faça as coisas como deveria, como seu coração dita e não como os outros querem que você aja.

Dinheiro & Trabalho: A sorte sorri para você e todos ao seu redor percebem isso. Você está por cima, aproveite essa tendência para fazer tudo o que você se propõe em qualquer nível. A confiança em você aumenta durante as primeiras…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você tem um parceiro, aproveite-o e não o sobrecarregue com constantes conversas pessimistas. Se você não o tem e está no processo de se apaixonar, não o afaste com um rosto fechado e comentários infelizes, que, a propósito, não têm nada em comum com sua natureza sorridente e gentil.

Dinheiro & Trabalho: Nessa situação o destino não existe. Situação financeira que muda de repente, fruto do seu esforço. O que acontece com você acabará tendo seu significado revelado mais tarde. Em geral, este é um bom…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este dia poderia evocar memórias nostálgicas do passado e se você não está vivendo um relacionamento estável agora você pode se sentir melancólico. Você receberá um convite agradável de alguém especial que você não deve dispensar.

Dinheiro & Trabalho: Cerque-se de profissionais preparados com os quais você possa traçar de forma mais clara seu futuro financeiro. Prepare-se porque a sorte logo vai lhe sorrir. Hoje no trabalho quando parece que você conseguiu…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Para você, este é um dia de negociações em que você e seu parceiro estabelecerão limites saudáveis ​​para o relacionamento. O que é seu e o que pertence ao seu parceiro? O que vocês compartilham e o que pertence somente a você? Quando você descobrir as respostas para essas perguntas, saberá respeitar a individualidade num relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Ultimamente praticamente nada tem funcionado para você. Mas sua série de derrotas acabou e logo a vida profissional vai começar a sorrir para você novamente. Hoje é dia de contra-atacar com toda a sua energia e…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Aja com decisão e coragem porque nesses momentos reaparecem situações passadas que podem causar instabilidade sentimental se você é alguém divorciado ou separado. O que acabou, já é história. Não deixe nada nem ninguém lhe tirar de suas decisões já tomadas. Se você é solteiro, se prepare porque o amor está a caminho.

Dinheiro & Trabalho: Depois de todos os males que você passou, uma boa perspectiva financeira finalmente espera por você. Durante esse tempo, você ficará mais seguro do que nunca. Uma excelente ideia que surge de manhã pode…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você tende a ser um pouco confuso sentimentalmente e muito provavelmente você está negando a si mesmo uma inclinação ao amor por essa pessoa, justificando-o como amizade. Verifique seu coração, por que sofrer em silêncio e negar a si mesmo a felicidade?

Dinheiro & Trabalho: A fortuna é atraída por boas intenções e objetivos claros. Muitas vezes você afastou o dinheiro de você porque desconfia demais ou tem atitudes pessimistas ou desconfia de todos. Tente se abrir mais para as…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Os nativos do seu signo podem se sentir um pouco estressados ​​hoje na tentativa de equilibrar o trabalho, as necessidades pessoais e os desejos do parceiro. Talvez ele esteja apenas tentando passar mais tempo com você, mas ele pode lhe dar uma sensação de sufoco. Respire fundo e diga a ele o que você precisa fazer.

Dinheiro & Trabalho: Suas idéias criativas são muito bem estruturadas, mas você deve fazer tudo dentro de uma linha de organização e disciplina, porque a desordem não leva a nada. Você tem muitos recursos para melhorar suas…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O relacionamento que você tem deve ser cuidado e não administrado como uma empresa, isto é, não insista no que incomoda seu parceiro, aprenda com seus erros passados ​​e aja com mais tato quando se trata do amor entre duas pessoas.

Dinheiro & Trabalho: Existem aspectos astrais muito bons em sua vida profissional e financeira que você começará a notar a partir de hoje. Você está cercado por sentimentos de confiança em suas possibilidades econômicas e as boas…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sua necessidade de se conectar a um nível mais íntimo não é possível apenas com mensagens de whatsapp. Dê um passo adiante. Marque um encontro. Você vai ficar surpreso e feliz com a resposta da outra pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Tenha especial cuidado para não reagir de forma exagerada a um comentário crítico que fizeram relacionado ao seu trabalho ou profissão. Em vez de ficar incomodado, ouça-o, valorize-o e tome as…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você se sente seguro no amor e recupera o que parecia estar em perigo. Você está no tom emocional de sua vida sexual, porque você tem muitas fantasias e devaneios que deve compartilhar com seu parceiro, para adicionar um toque de variedade no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma oportunidade excepcional de apresentar seus pontos de vista e seus colegas e superiores prestarão muita atenção ao que você diz. Neste ciclo atual tudo é possível, você só precisa de paciência para…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje, tudo tem a ver com você, de tentar se definir no relacionamento. É importante sempre tentar ser quem você é, não importa quem é a pessoa que você está namorando. Cultivar o equilíbrio é, em primeiro lugar, sua responsabilidade. Esteja ciente de que você pode manter seus parâmetros.

Dinheiro & Trabalho: Um golpe de sorte causará uma entrada súbita e necessária de dinheiro em sua conta corrente. Aproveite sem excessos. Se você tiver que tomar uma decisão importante, pela manhã é a hora certa. Durante a tarde…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Para os nativos do seu signo, hoje pode ser difícil entender seus verdadeiros sentimentos. Ontem, você pensou que sabia como se sentia em relação a alguém especial, mas agora você não tem tanta segurança. Aproveite o tempo que você precisa para descobrir seus verdadeiros sentimentos. Uma vez descobertos, faça o que o seu coração diz.

Dinheiro & Trabalho: O destino tem uma grande surpresa para você que virá a qualquer momento. Deixe-se levar e não pense nas consequências que isso poderia ter. Você pode se sentir vítima do esquecimento por causa de certas…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

