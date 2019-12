Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (24/12/2019) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (24/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você terá que enfrentar um momento muito temido para qualquer pessoa do seu signo, expressar seus sentimentos para aquela pessoa que entrou no seu coração. Ela o colocará entre a espada e a parede e pedirá que lhe diga tudo o que sente por ela. E mesmo que essa ideia lhe dê calafrios e queira fugir, não terá escolha a não ser falar. O bom é que será recíproco e formarão um belo casal.

Dinheiro & Trabalho:

Você está determinado a encontrar soluções no lado errado. Não se prenda a suas próprias decisões ou esquemas mentais rígidos. Existem situações imprevistas em seu trabalho que exigirão sua originalidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Você pensou que encontrou a pessoa certa no amor, mas a realidade mostrará algo muito diferente. Essa pessoa esconde mais coisas do que revela, tenha cuidado, você poderá se machucar por não querer enxergar a realidade.

Dinheiro & Trabalho:

Preste atenção à sua intuição, confie nos impulsos que lhe dizem para avançar, pois nestes últimos dias de setembro, a sorte está ao seu lado e o encherá de motivações brilhantes. Boas oportunidades estão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você tem diante de si a possibilidade de viver um dia de muita sorte na companhia de seu parceiro. Tome especial cuidado com os pequenos detalhes e lhe dê tudo o que ele precisa para se sentir seguro ao seu lado. Sentirá que esse aspecto de sua vida faz sentido para se tornar algo muito importante. Uma mudança pode estar próxima, e isso é algo que paradoxalmente melhorará muito o relacionamento com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho:

A atitude mental com a qual você encara sua vida financeira será o fator decisivo para o seu sucesso, porque assim atrairá dinheiro e prosperidade para você. Você quer fazer o seu trabalho da melhor maneira possível… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

No amor, um estágio positivo começa. Tudo vai melhorar, uma oportunidade interessante entrará em sua vida e você terá que estar preparado para recebê-la, portanto, deixe o passado para trás e dedique-se totalmente ao presente.

Dinheiro & Trabalho:

Neste dia, acordará um pouco ambicioso. Você estaria disposto a receber algumas aulas de coaching para progredir mais rapidamente em seus negócios, já que nada o impressiona e, de fato, seu espírito é muito… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Seu parceiro colocará sobre a mesa uma aventura um tanto extravagante e você terá que parar para pensar. Estará com vontade de aderir à proposta, porque no final você o ama. Juntos, encontrarão um bom compromisso e a honestidade será recompensada. Falem com o coração na mão, cheio de emoção e verdade.

Dinheiro & Trabalho:

É óbvio que você pretende ganhar dinheiro, por isso abra sua mente para o futuro, não se permita uma visão estreita quando se trata de negócios. Use da sua criatividade. Surge uma possibilidade de fazer uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A sua versatilidade será o fator que o ajudará a recuperar um terreno sentimental que você pensou ter perdido porque disse o que não deveria em um momento ruim. Você pode corrigir e, ao fazê-lo, se sentirá bem, atraindo novamente esse amor à sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

Quando uma pessoa como você deve tomar uma decisão importante no trabalho, o mundo pode entrar em colapso. É importante que considere todos os fatores que afetam sua posição. Somente dessa maneira será… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Agora as estrelas recomendam que você se mantenha firme. As próximas semanas permitirão que faça mais coisas malucas, mas hoje está fazendo exatamente o que é necessário para poder tirar umas férias românticas com seu parceiro em algum momento. A paciência é a palavra chave de hoje.

Dinheiro & Trabalho:

A partir de agora você começará a perceber diferentes alternativas econômicas que até agora não havia considerado e que darão ótimos resultados. Revise-as porque podem ser muito promissoras e, embora… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Vocês precisam trabalhar mais para o futuro do seu relacionamento. Adaptar-se de maneira inteligente às mudanças nas atuais condições será uma grande ajuda para o seu amor prosperar e se fortalecer a cada dia.

Dinheiro & Trabalho:

Você está em um bom momento para novas ideias de projetos e novas maneiras de gerar dinheiro, será muito bom se começar a trabalhar duro nesse sentido, não deve se desmotivar se fizer algo que não resulte… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Neste dia, tudo pode ser perfeito. Se você planejar bem tudo o que está pensando, estará com as baterias carregadas para oferecer ao seu parceiro uma das datas mais românticas que vocês viveram nos últimos tempos. Aproveite esta sensação de estar ao lado de uma pessoa que o ama com todo o seu ser.

Dinheiro & Trabalho:

Estabeleça novas metas, você se sentirá tranquilo se começar a tomar medidas concretas para limitar suas despesas, reduzir seu orçamento adicional e fazer com que as pequenas economias no final do mês… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Aproveite o tom de amor que o rodeia para declarar seu amor a alguém que parece difícil de conquistar, mas que você agora descobre guarda sentimentos recíprocos em relação a você. Se aproximam dias cheios de amor que você deve viver ao máximo com essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

Se, no futuro, você quiser encontrar uma maneira de encontrar novos horizontes profissionais, comece a lançar as bases agora. Não será fácil, mas há uma enorme possibilidade de você conseguir. Só assim verá que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

A sedução não é necessária que ocorra com o corpo, hoje você terá facilidade especial para fazê-lo com palavras. Sabe como usá-las para produzir efeitos surpreendentes no seu parceiro. Há momentos em que você pode fazer algo pelo que ele é apaixonado ou simplesmente fazer com que se encaixem alguns elementos significativos no casal.

Dinheiro & Trabalho:

Você receberá um prêmio justo na profissão por causa de um trabalho valioso, bem feito e que tem tudo para levar você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Desfrutar e compartilhar com os amigos é excelente, mas não 24 horas por dia. Separe um tempo seu, para seu parceiro, sem telefone, visitas ou interferências. Somente vocês dois e desfrutem do seu mundo interior e da sua tranquilidade.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje, as relações de trabalho podem ser um pouco tortuosas e difíceis. Felizmente, você saberá como se libertar e expressar claramente o que não funciona. Poderá esclarecer conflitos com colegas e poderá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

