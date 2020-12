Horóscopo do Dia: previsões de hoje (24/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (24/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Está prestes a começar o romance que tanto deseja com alguém que não sai da sua cabeça. Seja mais ousado e comece a enviar sinais para conquistar o coração dessa pessoa. Para…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, a parte econômica estará intimamente ligada à criatividade. Essa sua capacidade de criar oportunidades o ajudará bastante no plano material. Quanto ao campo profissional, você precisará refletir para… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sem querer descobrirá que a pessoa que gosta também está interessada em você. Isso o ajudará a entender e decidir que essa é a pessoa certa que deseja ao seu lado. O momento é de…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral e econômico, a partir dos próximos dias, tudo será excelente. É possível que você concorde com esse aumento que tanto esperava ou que obtenha um grande reconhecimento sobre seu… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Novos caminhos se abrem no campo do amor. A vida irá surpreendê-lo porque terá a oportunidade de ter ao seu lado a pessoa que não sai de sua mente. O que tanto desejava, vai se…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode ficar um pouco perturbado ou ansioso sem conhecer bem o caminho que deve seguir com relação à uma proposta que deve receber para trabalhar, ou em uma nova empresa ou em um projeto que pode… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua vida sentimental ficará muito interessante, terá uma boa oportunidade para conhecer o amor dos seus sonhos. Essa pessoa terá o mesmo interesse por você. No início será uma…

Dinheiro & Trabalho: Seu compromisso e dedicação lhe trará grande satisfação em seu desempenho profissional. Não pare de aproveitar todas as suas habilidades para executar muito bem o que lhe é solicitado. O sucesso será alcançado… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Finalmente, após um período sozinho, sentirá o amor batendo nas portas do seu coração, pois alguém espetacular será atraído pela sua maneira de ser e seu poder de sedução. Fale…

Dinheiro & Trabalho: Na área laboral, agora começa a ficar claro o que precisa fazer para superar os obstáculos que podem surgir, pode superá-los com vontade e determinação. Este é o momento em que seus sonhos se materializam, mesmo… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se deseja conquistar alguém, não fique muito nesse caminho de cortejar e não avançar. A pessoa que realmente vale a pena para o seu coração está ansiosa para que você mostre um certo.

Dinheiro & Trabalho: Na sua área, será capaz de superar os obstáculos que surgem com a vontade e decisão que não faltam em você. É o momento de juntar seu conhecimento com a sua intuição na hora de levantar novas oportunidades de… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Com a pessoa que ama provavelmente mostrará todo o seu encanto, falarão sobre o futuro e, acima de tudo, abrirão seus corações para compartilhar sentimentos. Aproveitará este…

Dinheiro & Trabalho: Os astros criam um campo de energia que contribui para superar as circunstâncias que o incomodavam, o que você temia será resolvido favoravelmente e as dúvidas serão esclarecidas. Aproveite essa experiência com… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A possibilidade de ter ao seu lado uma pessoa que realmente o faça feliz é o que está prestes a se tornar realidade. Todos os seus interesses girarão em torno de este sentimento. É muito…

Dinheiro & Trabalho: Você pode ter tudo o que deseja no campo laboral e financeiro, mas para chegar ao topo da montanha, terá que se esforçar muito, hoje nada é fácil. Por mais que deseje ter sucesso, terá que mostrar suas habilidades e… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se alguém realmente lhe interessa, lute pela sua felicidade, você não pode desistir do que nunca teve. A sintonia que existe com essa pessoa quando os dois se encontram ou passam…

Dinheiro & Trabalho: No campo econômico, a Lua excita sua imaginação e ajuda você a ter iniciativas e ideias brilhantes para fortalecer suas finanças. No entanto, deve ter muito cuidado antes de iniciar algo para o qual não esteja preparado… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No campo sentimental, muitas vezes é importante tomar a iniciativa. Antecipe os movimentos da pessoa que você tanto gosta, seja esperto, fique sempre um passo à frente e não…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito laboral, a maneira como você trabalha será admirada por muitos colegas. Conseguir se desenvolver no home office, é algo que fará com que se sinta muito bem. Na sua casa poderá obter os mesmos resultados… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As estrelas estão lhe preparando nos próximos dias uma nova vida no campo do amor. Alguém com sentimentos nobres pode entrar em sua vida, abra sua mente e seu coração, pare de…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, seu futuro vai ficando cada vez mais claro, você será presenteado com novas possibilidades no campo de trabalho. Nestes dias poderá ter mais de uma oportunidade para aumentar sua renda. O único… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Falar abertamente com quem lhe interessa e que não sai da sua mente, é o que está desejando agora. Não fique muito tempo pensando e parta para conquistar o amor dessa pessoa…