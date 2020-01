Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (25/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (25/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seus sentimentos e fantasias mais íntimas aparecerão fortemente neste dia. Vai querer extravasar sua imaginação no plano da sexualidade. Seu parceiro será seu cúmplice em todas as suas aventuras. Aproveitem o momento pelo que estão passando.

Dinheiro & Trabalho: Assegure-se de apoiar seus colegas de trabalho cumprindo o que prometeu. Se você não puder manter a unidade desta maneira, atente para você e seus colegas. Juntos, vocês serão poderosos. Por outro lado… Continue lendo o signo Aquário

Publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje é um dia muito favorável para passar com a pessoa que você ama. Romantismo, amor, comunicação, harmonia, estão à flor da pele e desfrutará do amor dela como nunca antes. Pense em fazer algo diferente com seu parceiro, que tal um novo restaurante?

Dinheiro & Trabalho: Um evento que começou a se manifestar há duas semanas culminará com um retumbante sucesso o que o deixará muito feliz. Vai fazer um grande barulho, o que provavelmente vai gerar algumas invejas. Prepare-se… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se quiser manter seu relacionamento e seu parceiro, tente se comportar. Não deixe que uma explosão emocional surja de repente, atrapalhando a comunicação no casal. Portanto, mantenha a calma, tenha o controle de suas emoções e, assim, seu relacionamento continuará sem problemas.

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho uma palavra-chave para você é “compromisso”. Você tem sido muito teimoso sobre um problema nos últimos dias. Agora você deve dar para poder receber. Tente ceder em vez de insistir que tudo seja… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Talvez você se sinta neste dia mais sexual que o normal, fazendo que seu parceiro se sinta feliz. Vai sentir alguma mudança nele, mas é graças à reviravolta que você está tomando. Se há algo que sabe fazer, é liberar sua imaginação e fazer a pessoa que está com você sentir prazer.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa pôr ordem em sua vida e se organizar de uma vez por todas. Comece priorizando de maior a menor importância tudo o relacionado com seu trabalho e com a parte econômica. Estará indo para… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você pode receber uma surpresa agradável por parte do seu parceiro, o ambiente amoroso que o rodeia trará alegria e felicidade à sua vida. Não estrague o momento por sua ansiedade. Mantenha a calma e curta bons momentos com ele.

Dinheiro & Trabalho: Você não deve confrontar pessoas que só usam mentiras como uma arma. Afaste-se daqueles que, com sua toxicidade, envenenam o ambiente de trabalho. Lidere seu time para o sucesso, mostre que você merece ser… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Grandes satisfações com o seu parceiro. Vocês conseguiram manter um equilíbrio emocional, não faltando diálogo nos conflitos, o que ampliou o amor precisamente para emergir vitorioso de todas as crises. O relacionamento triunfará se as coisas estiverem claras para ambos.

Dinheiro & Trabalho: Hoje seu ambiente profissional pode ser perigoso para o seu desenvolvimento. Observe os que estão ao seu redor, fique alerta diante de movimentos que não foram expressamente autorizados. Não fique ansioso… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Suas emoções se tornarão mais intensas. Seja grato ao seu parceiro, pelo sacrifício e tudo o que ele faz por você, coloque-se em seu lugar e reforce seu vínculo, dando-lhe uma satisfação especial e o reconhecimento que ele merece.

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho está tudo bem, continue melhorando seu desempenho profissional. Tenha cuidado com alguns colegas, evite comentários ruins que não levam a nada de bom. A notícia que está esperando, com o resultado… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Tudo indica que seu relacionamento está em um momento formidável. Você precisa prestar um pouco de atenção em si mesmo, saber quais são seus sentimentos e ser capaz de expressá-los ao seu parceiro. Seria muito bonito para ele se você tivesse um gesto romântico.

Dinheiro & Trabalho: Você é um excelente trabalhador e isso lhe deu uma boa reputação em sua empresa. Algumas pessoas precisam de sua ajuda para realizar pequenas coisas. Dê-lhes o seu apoio. Se quiser fazer alguma mudança em seu… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Sorria! Hoje você está com uma áurea irresistível e isso significa que a pessoa que você gosta quer ver você de novo, portanto, tente causar uma boa impressão, pois pode ser um dia selvagem cheio de surpresas românticas. Aproveite seu bom momento no amor.

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para se arriscar com esse projeto que estava guardado. Você será bem-sucedido e sentirá a auto realização. Quanto à parte financeira, está se mantendo muito bem. Sabe como administrar… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A intimidade é algo necessário para qualquer casal. Chegam aqueles momentos da semana em que a paixão dos dois aflora. Sem ela, dificilmente poderia entender o que significa o verdadeiro amor. Não espere que chegue inesperadamente, prepare tudo para passar momentos especiais.

Dinheiro & Trabalho: Hoje terá muito trabalho adicional, mas será bem-sucedido e não precisará de nenhuma ajuda. Na parte financeira tenha cuidado com as despesas para que não sejam excessivas. A fase pela qual está passando já… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor ainda é importante e um dos objetivos a ser preservado. Não tenha medo de explorar o seu corpo e o da pessoa que você ama, deve sempre haver aquele jogo íntimo entre pessoas que se amam e desejam, devem se jogar com tudo à paixão.

Dinheiro & Trabalho: Talvez seja um ótimo dia para tomar decisões importantes em seu trabalho. Você procurará melhores oportunidades. Pode ser convidado para um projeto que irá beneficiá-lo e no qual terá bons dividendos. Tenha… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não deixe que os erros cometidos com seu parceiro afetem o relacionamento que vocês têm agora, é importante que peça desculpas e hoje é um bom dia para isso. Uma conversa franca permitirá que as coisas comecem a fluir sozinhas entre vocês, deixando o relacionamento mais consolidado.

Dinheiro & Trabalho: Embora você não espere por isso, há uma boa possibilidade de mudar de emprego e com isso, estará na linha de partida, começando tudo de novo. É hora de se comprometer a dar um passo adiante em sua… Continue lendo o signo Capricórnio

…

Leia também: