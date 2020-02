Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (25/02) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta terça-feira (25/02). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Uma mudança de atitude é tudo o que você precisa para encontrar o caminho da felicidade, porque, se continuar pensando em uma decepção do passado, não poderá viver seu presente. Mesmo se você se sentir triste, deve virar o livro de sua vida e encarar sua realidade de uma maneira renovada. Cada dia é diferente e nos dá a possibilidade de começar de novo.

Dinheiro & Trabalho: Um revés temporário ensinará você a cuidar melhor seu dinheiro, não tome isso como um fracasso, pois faz parte do processo de crescimento no qual você está entrando agora e que em poucos dias trará abundância… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É hora de assumir compromissos, ceder, se necessário, e chegar a um acordo com seu parceiro. É o seu tempo de amor, então viva sua realidade e não insista em algo que não faz sentido e só causa dores de cabeça. Hoje se você quiser chegar a um acordo sentimental com seu parceiro, não conseguirá o que procura tendo uma atitude intransigente.

Dinheiro & Trabalho: Seu senso psíquico agudo permitirá que você descubra onde começar um novo negócio e obter resultados muito favoráveis. Elimine o que não combina com você e afaste-se de pessoas maldosas, para manter sua… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O que aconteceu no passado não precisa se tornar um impedimento para sua felicidade hoje. Tome as pessoas como elas são, e não como você quer que elas sejam. Coloque os pés no chão e evitará decepções sentimentais. Não confunda realidades com desejos nem se envolva em falsas promessas.

Dinheiro & Trabalho: No decorrer dos próximos dias você terá a oportunidade de conhecer pessoas de negócios cuja prosperidade é contagiosa e o ajudarão a crescer junto. Se algo der errado no seu trabalho, não pense que “o mundo… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Aceite as explicações honestas de seu parceiro, esqueça o assunto e siga em frente com sua vida, principalmente se isso tiver a ver com um caso de amor ou uma discussão por causa de outra pessoa. Você tem recebido amostras inequívocas do quanto você representa para ele.

Dinheiro & Trabalho: Você está no caminho certo quando se trata de ganhar dinheiro. Para obter resultados concretos, você deve insistir em seus planos e não se desconcentrar com questões de pouca relevância. Você sabe como… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O planeta do amor está em seu elemento e essa energia, junto com a natureza do seu signo, o ajudará a oxigenar o seu relacionamento, algo que você precisa para reavivar o interesse sexual do seu parceiro e fortalecer sua vida amorosa.

Dinheiro & Trabalho: Aproveite este novo ciclo que começou ontem para fazer mudanças significativas em sua vida profissional. É hora de avaliar o que você alcançou em sua vida, como superar o que você precisa para melhorar e… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você está sem um parceiro e está preocupado com essa situação, é hora de agir para não perder um encontro amoroso ou uma oportunidade para sair com alguém hoje ou amanhã. Cultive essa nova amizade porque possivelmente terá surpresas agradáveis.

Dinheiro & Trabalho: Abra bem os olhos e os ouvidos para tudo o que vê e ouve neste dia, porque se você teve problemas econômicos, verá como inicia um ciclo de soluções financeiras e o que o incomoda é relegado a segundo plano até… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Existe uma pessoa magnífica, com belas qualidades humanas que deseja ser seu amigo e que há tempos procura sua companhia e tem mostrado sutilmente seu interesse por você, mas não se declara porque você a sobrecarrega com ressentimentos do passado.

Dinheiro & Trabalho: Você deve se adaptar às mudanças que estão acontecendo agora em sua vida profissional, tanto em horários quanto com novos chefes, administração ou condições de trabalho. Felizmente, seu signo com seu caráter… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Durante o dia de hoje, você está exalando entusiasmo e sensualidade, algo muito bom para sua vida íntima, porque para manter o frescor de seu relacionamento, você deve colocar aquele toque de originalidade que é tão necessário para desfrutar e fortalecer plenamente os laços que o unem ao seu parceiro. Esta é a sua noite, você tem a lua em seu elemento!

Dinheiro & Trabalho: Tome qualquer revés econômico como lição e não se arrependa ou culpe ninguém pelas dificuldades que possa ter. A partir de agora você ficará à frente de suas dívidas e obrigações vencidas, uma vez que não haverá… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A coisa mais significativa durante este ciclo é a versatilidade. Você conhecerá uma pessoa muito interessante e entenderá que não faz sentido insistir em algo que já terminou e com essa atitude positiva e realista você alcançará o amor junto à essa nova pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Algo que o preocupou começa a ser resolvido de maneira adequada e você encontra soluções inovadoras que o estimularão a mudar o que você estava pensando que dificilmente teria uma solução. Você está prestes… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não desanime com um revés no amor, mas sim regozije-se ao aceitar o que é: uma boa experiência para não errar da próxima vez com essa pessoa que tanto gosta, porque na vida não há falhas, mas lições a aprender. Ela é especial e você deve entender isso.

Dinheiro & Trabalho: Você vai receber muito em breve uma espécie de parceria com profissionais que desejam montar um pequeno negócio por conta própria e buscam sua cooperação. Nesse ciclo inicial, você não terá que… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você colocar os olhos em alguém que não lhe corresponde da mesma maneira, não desanime, a vida continua. A partir de agora você enfrenta a vida com uma nova atitude e é isso que a mudança fará: seu otimismo atrairá a pessoa certa para você!

Dinheiro & Trabalho: Se você espera por boas notícias relacionada a dinheiro, neste dia você terá essas boas novas com possibilidades de um bom lucro de algo que você já tinha dado como perdido. A realidade que você tem agora à… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há boas notícias a caminho e perspectivas maravilhosas que não apenas alegrarão seu dia, mas também lhe trarão o amor que tanto anseia. É previsto um dia de encontros e uma vida social ativa, onde pode haver algo muito positivo esta noite.

Dinheiro & Trabalho: É importante que você cuide de tudo o que acontece ao seu redor, das mensagens que recebe e das novas situações que surgem porque o momento atual exige dinamismo, ação e flexibilidade em sua maneira de… Continue lendo o signo Peixes

