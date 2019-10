Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (25/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (25/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Hoje você vai pensar em como mudar certas atitudes para melhorar seu relacionamento amoroso. Desejará compartilhar novas atividades ou viajar para um lugar diferente com seu parceiro. Se você é solteiro, pode ser que a.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho está evoluindo e o faz de uma maneira tal, que leva você a grandes mudanças. Agora pode aceitar novos desafios e fazê-lo de forma a terminar ganhando muito dinheiro graças a eles. Você é alguém que chegou… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Hoje você pode estar pensando no seu amor e planejando uma noite íntima, mas isso pode não ser possível, pelo menos até tarde. Algumas forças além do seu controle podem exigir sua atenção ou a do seu parceiro. Espere tudo acabar e aproveite o resto da noite.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro que tem no banco deve começar a aumentar, mas em nenhum caso pode diminuir. Você terá que controlar perfeitamente tudo o que gasta durante esses dias, caso contrário sofrerá as consequências de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

É possível que hoje sua grande responsabilidade no relacionamento fique evidenciado. Você é um daqueles que, quando se compromete, cumpre tudo com firmeza e coragem. Precisa saber que seu parceiro reagirá da mesma maneira aos problemas e que ele o defenderia do mundo inteiro, se fosse necessário. Os Astros o estão beneficiando tudo o que tem a ver com o amor e o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Um tempo de grandes oportunidades espera por você no trabalho. Chegou a época do ano em que novos projetos chegam à sua mesa que podem acabar se materializando em uma ou mais tarefas de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje os astros fortalecerão seu amor pelo seu parceiro, suas aspirações serão cumpridas. Por outro lado, seu relacionamento tomará uma direção inesperada, no entanto, essa mudança será para melhor, não tenha medo e flua com o que a vida lhe traz. Se as coisas não forem tão rápidas quanto deseja, não fique angustiado. Tudo chega na hora certa.

Dinheiro & Trabalho:

Em qualquer escritório, o tempo gasto em tarefas prioritárias deve ser bem planejado. Se você deixar que pequenas distrações diárias comecem a lhe fazer mal, nunca poderá avançar no que realmente importa. Sempre… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

No horizonte, pode se ver uma viagem na companhia de seu parceiro. De fato, a partida será em breve e você estará animado. Durante o curso desta viagem, alguns eventos surpreendentes aparecerão e, portanto, resultarão mais do que umas simples férias. Certifique-se de estar bem e disposto, não se reprima com o que deseja e divirta-se.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro que você recebe do seu trabalho é algo que não deve deixar que seja usado de maneira inadequada. Se possui contas comuns em casa, evite que seu salário seja o primeiro a sair. A parte proporcional à renda… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Vai liberar a pressão emocional que há em seu coração. Seus sentimentos serão intensos podendo fazê-lo chorar por qualquer motivo, seja através de um filme que assista na televisão ou por notícias tristes que vê ou lê na imprensa. Sua calma não será a mais brilhante do universo, mas você lembrará que está vivo, que sente. Não se deixe levar pela pressa, mesmo que nos momentos de intimidade com seu parceiro a sua imaginação seja acentuada.

Dinheiro & Trabalho:

Você não deseja ter um emprego convencional e concentrará seus esforços em ter uma relação de emprego que seja benéfica para ambas as partes. Não seria aconselhável que tivesse um vínculo que não fosse… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você tende a ser muito prático em sua vida pessoal. Precisa que seu parceiro seja estável e independente. Mas às vezes você não o entende. Hoje você vai querer ser um pouco mais carinhoso com ele. É um bom dia para permitir-se privacidade e compartilhar muito amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem que ser mais constante no trabalho. Deve ter em mente que existem algumas tarefas que não são realizadas sozinhas e que representam outra maneira de não deixar de lado aquilo que deseja alcançar. Não espere que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Neste dia deve dar prioridade à pessoa amada. Surpreenda-o com uma noite romântica, aposte no diálogo e, se houver alguma discrepância ou controvérsia entre vocês, encontre uma rápida solução. Aproveite para fortalecer o amor com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

É melhor ter uma conta zerada e não dever nada a ninguém do que ter uma ampla variedade de créditos. Embora, aos olhos do mundo, você tenha tudo para ter sucesso, a realidade é que poderá estar perdendo uma série… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Aproveite o dia para brindar-se com tudo o que seu coração deseja. Sua imaginação pode transportá-lo para um mundo completamente novo, onde você será a estrela principal. Viva suas próprias fantasias. Seu fogo interior está aceso, faça bom uso desse poder e desfrute de bons momentos com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Não há espaço para erros; quando uma pessoa diz que concluirá completamente suas tarefas, deve fazê-lo. A desvantagem de ter sócios é que você sempre deve depender diretamente dessas pessoas. Se perceber… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Será um momento importante no plano sentimental. É muito possível que as influências energéticas das estrelas o tenham aberto a um novo conceito no amor, onde o ciúme ou o controle não existam mais. Sentirá como o vínculo amoroso é fortalecido diante dessa nova maneira de viver e sentir o relacionamento. A liberdade e a confiança farão fluir uma nova corrente magnética que os unirá ainda mais.

Dinheiro & Trabalho:

Ouça atentamente o que seus colegas de trabalho lhe dizem. A intuição contra alguns aspectos do seu dia-a-dia é algo impossível de ignorar. Você pode estar esperando que algo aconteça que o faça reagir, às vezes… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

O terreno amoroso continua sendo muito favorável. Você sente como se não tivesse vivido o verdadeiro amor até agora, pois a conexão com seu parceiro será reforçada nestes dias. Perceberá como a harmonia, a comunicação fluida e a cumplicidade retornam às suas vidas. O casal será fortalecido, incentivando contatos íntimos e gosto de estarem juntos.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, entregar as coisas no prazo e fazê-lo da melhor maneira possível é algo altamente recomendado. Você poderá ter que fazer alguns ajustes no seu dia a dia para poder consegui-lo. Como uma pessoa especializada… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Os astros preveem que momentos apaixonantes serão os protagonistas do dia. O amor está em sua vida com mais presença do que nunca. Os dois vão se beneficiar dessa energia. Vai perceber como o silêncio que os separou um pouco dará lugar a uma comunicação mais fluida, da qual compartilharão experiências e vivências juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Atender a muitos clientes ao mesmo tempo não é uma forma muito boa para se trabalhar, isso não é recomendado. Embora você ache que acaba ganhando mais dinheiro, a realidade é que esse fato não ocorre, muito… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

