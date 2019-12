Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (25/12/2019) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (25/12/2019). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Começou uma fase de intensos encontros apaixonados e, se você é solteiro há um romance à vista. Se você está comprometido, explore algo novo, decida dar aquele passo ousado que interromperá a rotina do amor. Aproveite todos os momentos para ser feliz, retire as preocupações da sua cabeça.

Dinheiro & Trabalho:

Você precisará ser criativo diante de certos atrasos no trabalho. Encontre maneiras novas e melhores para resolver seus problemas. O conhecimento adquirido por você demonstrará todo o seu valor em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Seus sentimentos estarão calmos hoje, e sentirá uma tranquilidade sem limites no seu coração. Aproveite este dia harmonioso em questões sentimentais junto com seu parceiro. Pode conciliar as relações íntimas com a vida familiar, sabendo dividir o tempo para cada um.

Dinheiro & Trabalho:

Você faz seus superiores mudarem de ideia graças aos seus dons naturais. Recebeu o contrato que lhe traz estabilidade econômica. Ainda bem. Não quer admitir, mas estava extremamente preocupado. No… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Boas notícias para o seu relacionamento amoroso. Ambos chegaram a uma situação em que apenas o que constrói o futuro é importante. Com tranquilidade e paz, tudo pode ser alcançado no amor. Você não recebe nada com angústia, sem sentido, tudo está em seu lugar.

Dinheiro & Trabalho:

Antes de tomar qualquer decisão sobre mudanças em sua carreira, seja honesto consigo mesmo e pense bem primeiro. Aproveite o tempo para fazer uma lista de seus sucessos e fracassos. Dessa forma, você pode… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você está no melhor momento da semana para gerar bons sentimentos para o casal. Vocês dois se entenderão tão bem que poderão ter a chave da verdadeira felicidade. Poderá encontrar no seu parceiro uma segunda oportunidade que lhe permitirá crescer e superar qualquer mal.

Dinheiro & Trabalho:

Envolver-se em um projeto ou negócio sem a garantia mínima de sucesso abalaria um pouco sua situação financeira. Agradeça e decline do convite. Afaste-se de qualquer conflito no trabalho, de problemas menores… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você se sentirá totalmente identificado com uma nova pessoa apaixonante. Haverá um momento de transformação afetiva, interna e externa. Esteja preparado para a felicidade, pois isso vai afetá-lo positivamente nesse novo relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Projete o sucesso em sua atitude e sua forma de falar, e assim suas palavras e ideias serão recebidas com entusiasmo. Ficará surpreso quando lhe derem um pouco mais de liberdade do que o esperado para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Deixe que hoje funcione como um lembrete da importância do amor. Deve perceber que o amor é evidenciado em sua maneira de ver o mundo. O amor é uma semente dentro de você. Quanto mais vê amor nas pessoas ao seu redor, mais receberá a bênção de sua luz radiante.

Dinheiro & Trabalho:

Quanto mais você consultar outras pessoas, mais opiniões diferentes ouvirá, o que dificultará a tomada de decisão. Em algum momento, você deve parar de pedir conselhos e começar a olhar para dentro, tentando… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você entrará em um estágio diferente em seus relacionamentos, porque agora entende melhor a necessidade de ouvir com mais atenção o seu parceiro, até mesmo percebe o que ele diz por trás do silêncio, assim evitará mal-entendidos e a comunicação será mais fácil.

Dinheiro & Trabalho:

Um toque de boa sorte envolve você recuperando o dinheiro que considerou perdido e tendo em suas mãos novamente os recursos necessários para realizar seus negócios financeiros. No campo profissional… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Ter alguma cumplicidade com seu parceiro é algo que você sempre vai precisar. Sentir que vocês dois estão vivendo da mesma maneira um sentimento comum é uma sensação que gostaria que durasse para sempre. Estão vivendo um relacionamento muito bom.

Dinheiro & Trabalho:

Se você se sentir frustrado hoje, não será por não ter tentado. Em questões de trabalho, às vezes tudo corre bem e às vezes é preciso ter um pouco de paciência. Espere o melhor nos próximos dias, pois trabalhou duro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

O amor é real quando você não se deixa levar por desconfianças ou ideias negativas. Não colocar seu coração em um relacionamento que promete muito, é dizer não à sua felicidade. O que uma vez floresceu retorna e você deve desfrutar disso sem receios.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, você precisa saber como controlar suas emoções. É a única maneira de ter um desempenho adequado, visando uma promoção futura. Antes de dizer a alguém como proceder, verifique com quem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Terá que procurar fórmulas para separar a vida familiar da vida em casal. Observe que o primeiro assume o segundo e você não tem privacidade. A Lua pede que você encontre uma ilha para fugir, metaforicamente, com seu parceiro. Vocês merecem um refúgio de paz. Aproveitem, porque amanhã eles não terão aula!

Dinheiro & Trabalho:

Sua economia hoje tenderá a se equilibrar, de modo que você começará uma nova etapa que durará até o final do mês, onde a estabilidade financeira será novamente o protagonista de sua vida. No aspecto profissional… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Não deixe a rotina tomar conta do seu relacionamento, você precisa de um pouco de imaginação para que não fique entediado. Hoje é um bom dia para fazer algo original e ver que tipo de possibilidades de amor existem além do que vocês já experimentam em conjunto.

Dinheiro & Trabalho:

Está previsto um dia rico em mudanças em seus projetos econômicos. Você tem muitas ações à vista e pode valorizar tudo com uma perspectiva interessante. Terá que lutar com unhas e dentes pelo que lhe pertence… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Seus gestos de afeto são sempre bem-vindos, em suas mãos está a possibilidade de fazer seu parceiro feliz. Carícias que são absolutamente necessárias podem se tornar uma fonte de boas vibrações para o sucesso. Desfrute de essa troca de energia que lhe deixa muito bem.

Dinheiro & Trabalho:

Não se preocupe com uma falta temporária de dinheiro. Você sairá muito bem de uma situação econômica difícil. As atividades de trabalho que estão sendo apresentadas agora exigem uma alta dose de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

