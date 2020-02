Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (26/02) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta quarta-feira (26/02). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você precisa organizar melhor sua agenda para passar mais tempo com seu parceiro. Ultimamente, não fazem muitas coisas juntos, e as consequências estão sendo notadas. A sua cara-metade já está fazendo a parte dele, e agora é a sua vez para se fortalecerem como casal.

Dinheiro & Trabalho: A influência dos astros, fazem você olhar para trás, pois alguns erros do passado voltam a aparecer. Portanto, você não tem vontade de fazer nada arriscado com seu dinheiro, defende a segurança financeira. Também… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você não ficará sem ideias para exteriorizar seus sentimentos. Suas belas iniciativas derreterão o seu parceiro. Abrirá a porta para o entusiasmo, seu amor se estabilizará e seu sexto sentido diz que está no caminho certo. Deve aproveitar esta boa oportunidade.

Dinheiro & Trabalho: Você pode ganhar uma boa quantia em dinheiro se ouvir os conselhos que lhe deram ultimamente. Tente aproveitar ao máximo esse ganho e aprenda as lições que estão ao seu alcance. Está situado em um… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tudo o que você esperava desde a semana passada por parte do seu parceiro chegará hoje, mesmo que a demonstração seja tímida ou lenta. Apreciará a aproximação dos corações. Aproveite a noite para ter momentos românticos.

Dinheiro & Trabalho: São observadas magníficas configurações astrais no seu céu que podem atrair novas oportunidades ligadas ao treinamento profissional. Isto é algo que você nunca subestima, pois sabe o quanto o mundo… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As estrelas fortalecem sua estabilidade emocional e bem-estar espiritual. Você se encontrará mais disponível para o seu parceiro e menos irritante com as trivialidades. Está desfrutando de um excelente processo de maturidade muito agradável. Deixe seu lado mais sexy aparecer.

Dinheiro & Trabalho: Não tente controlar tanto o curso das coisas. No trabalho, você pode ficar obcecado em estar ciente de tudo e, às vezes, desconsiderar suas próprias responsabilidades. Sua mente está se… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você terá o poder comunicativo e persuasivo de sua parte para fazer sua alma gêmea entender que o espaço pessoal é essencial para ter um relacionamento saudável. Seu parceiro vai entender porque ele também poderá retomar velhas amizades. Será um sucesso para o seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Hoje terá a benção das energias astrais para realizar suas tarefas com eficiência e positivismo. Sua mente será muito lúcida e tomará decisões corretas e justas. Se você é um trabalhador independente e… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu coração convida você a se entregar completamente à pessoa amada, e é melhor aproveitar o momento. Ignore aqueles que julgam sua vida do lado de fora, não pare de fazer o que o coração dita, porque só tem essa vida para desfrutar. Deixe que o furacão de suas emoções vire seu mundo de cabeça para baixo.

Dinheiro & Trabalho: Você gosta de ter muito controle sobre seu dinheiro e, às vezes, até perde o sono pensando em mudanças, o que pode cortar e onde investir seus recursos. Precisa de um novo ponto de vista sobre suas… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você se sente muito forte para defender seu relacionamento. Nada parece alterar seu entusiasmo e conseguirá gerenciar com êxito pequenas discussões. Viverá as coisas com muita alegria, não se concentrará nos problemas e estará aberto às propostas que seu parceiro fizer.

Dinheiro & Trabalho: Na sua bagagem, há uma mistura de constância, confiança e motivação, e com essa carga você só pode ser destinado ao sucesso. Saberá como obter sua segurança financeira e será um craque em busca… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje será um excelente dia para os assuntos do coração. O verdadeiro amor triunfará sobre qualquer impedimento que você possa encontrar no seu caminho. Será guiado pelo seu coração. Será um bom dia para ter momentos de paixão com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Com relação à sua economia, está prevista a necessidade de fazer um balanço para equilibrar esse aspecto de sua vida. Por outro lado, você continuará desfrutando de excelente saúde financeira. Deve… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com seu parceiro deverá recorrer ao diálogo para resolver todos os problemas que, mesmo que permaneçam ocultos, podem prejudicar seu vínculo amoroso. Não tenha medo de aprofundar seus sentimentos ou os do seu parceiro. É bom que sejam sinceros e esclareçam seus sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: A previsão da sua economia fala de possíveis alianças. Essas alianças ou acordos, o ajudarão a avançar em direção a novos objetivos financeiros e a alcançá-los. Por outro lado, no local de trabalho, você perceberá… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu coração é um vulcão de sentimentos maravilhosos para os quais não precisa temer. Expressar sua maneira de sentir e mostrar todo seu amor ao seu parceiro lhe dará um grande alívio e você sentirá que nada pode falhar no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Você pode ter que tomar uma decisão sobre sua vida econômica e não tem dúvida de que não será fácil para fazer isso. Há muito em que pensar. As alternativas são diversas e deverá ler e se informar o máximo… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A previsão no amor diz que você viverá grandes momentos, estará muito carinhoso e demonstrativo e o seu parceiro vai adorar. Aproveite este ótimo dia para amar! Por outro lado, no ambiente familiar, os relacionamentos serão bons, tanto que você passará mais tempo na companhia deles do que o habitual.

Dinheiro & Trabalho: Em relação às suas finanças, os astros preveem um momento crucial em que você entenderá que cada ato tem sua consequência. Saber que a vida funciona através de uma cadeia de ação-reação mudará sua… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O número de encontros íntimos com seu parceiro excedeu seus registros pessoais. A paixão e o amor desenfreado começam a afetar seu estado físico. Observa que você precisa desacelerar e passar alguns dias em que o carinho e carícias prevaleçam sobre a vida sexual.

Dinheiro & Trabalho: É hora de se entregar com tudo no campo laboral. Pode parecer dramático, mas você deve deixar de lado as falsas desculpas que inventa para não entrar totalmente em sua vocação. “Hoje não… Continue lendo o signo Peixes

