Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (26/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia desta sexta-feira, 26 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

Amor: Não dê ouvidos aos comentários negativos que têm origem na inveja e na maldade e que de vez em quando rondam a sua vida. O amor sorri para você e você deve se proteger e divertir completamente. Sua felicidade com seu parceiro pode incomodar algumas pessoas.

Dinheiro & Trabalho: Bons ventos sopram no campo profissional. Você vai conseguir o que você propõe, não duvide de sua capacidade, os outros já sabem que podem esperar o melhor de você. Evite adotar reações impulsivas quando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Publicidade

Amor: Para que haja novamente amor em sua vida, é melhor parar de remoer o passado e continuar. Entende-se que você precisa de explicações concretas e definitivas sobre o que aconteceu em seu relacionamento anterior, mas na prática, isso não faz diferença agora.

Dinheiro & Trabalho: A falta de informação é o seu pior inimigo se você quiser executar corretamente seu trabalho. Encontre respostas onde quer que você ache que pode encontrá-las. Boas oportunidades serão apresentadas no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Ainda resta muito para chegar a uma solução no amor. Os primeiros passos foram dados, mas ainda não é suficiente. Você sabia o que poderia acontecer com aquela pessoa apaixonada. Você foi avisado a tempo, então mexa-se e mostre a ela suas intenções.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você sente que não é suficientemente valorizado pelo seu trabalho. Comece mudando sua própria atitude, qualquer elogio ou reconhecimento virá se for merecido. Não deixe nada lhe distrair do… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor só está acontecendo em você, essa pessoa não sente o mesmo, não corresponde a suas tentativas de conquistá-la. Tenha força suficiente para aceitar a verdade, tenha um propósito para tirar você dessa ilusão e parta em busca do verdadeiro amor.

Dinheiro & Trabalho: Sempre haverá obstáculos a serem superados na profissão. Sua missão é sempre fazer parte da solução e nunca fazer parte do problema. Toda a sua capacidade será colocada em jogo para alcançar o melhor… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Publicidade

Amor: Ações impulsivas podem afetar o futuro do seu relacionamento amoroso. A presença inesperada de uma pessoa mudaria muitos planos, você teria que ser firme em seus sentimentos, se você pretende continuar com seu parceiro atual. Faça a coisa certa.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças e negócios, você tem que ser persistente, como uma gota que perfura a rocha. Só então você será capaz de vencer seus concorrentes, caso contrário, ninguém vai se lembrar de você. Certas atitudes… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Você tem algo muito importante para dar ao seu parceiro, mas às vezes você não tem a mesma sensação vindo dele. Repensar o futuro, ousar ver as coisas de forma diferente no amor, o ajudará a decidir se esse relacionamento tem futuro.

Dinheiro & Trabalho: Exija um melhor ambiente na profissão, você sabe que, conforme vai, não haverá sucesso. As condições devem ser favoráveis, não só para o desempenho do seu trabalho, mas para que projetos futuros… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não confunda amor com amizade porque, ao fazer isso, você pode pensar que alguém está sentimentalmente interessado em você quando a verdade é outra coisa. Se você é guiado pela sua intuição e não apenas pelas aparências, você fará a coisa certa.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Seja cauteloso nas finanças. Evite movimentos repentinos, especialmente se você não tiver informações completas sobre o que pretende fazer com seu dinheiro. Você deve ter certeza de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A ilusão e esperança em seu relacionamento amoroso renascem. Tudo aquilo pelo que vocês sofreram no passado, ficou para atrás, o futuro é promissor, sonhos se tornam realidade. Aproveite porque há uma onda de realizações pessoais ao seu redor.

Dinheiro & Trabalho: Você vai garantir sua posição financeira. Sucesso em tudo o que tem a ver com dinheiro, aproveite o momento. É necessário dedicar tempo à solução de questões pendentes na profissão. Há pessoas que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

Amor: Você e seu parceiro são um só, apaixonados e certos do futuro a dois. As decisões que vocês tomam em comunhão os ajudarão a compensar os erros que cometeram sem querer. Hoje é uma noite perfeita para celebrar o amor fazendo algo especial e diferente.

Dinheiro & Trabalho: Sua situação financeira só melhorará quando você começar a reconstruir alianças. Você verificou que, por conta própria, você não vai muito longe, portanto, você vai precisar da ajuda de todos aqueles que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicidade

Amor: Não se apegue àquele que oferece tão pouco amor. Essa pessoa só semeia dúvidas ao seu redor, proteja-se de possíveis sofrimentos. Os planetas estão tecendo uma agradável surpresa em sua vida amorosa e permitirão que você refaça seu panorama sentimental.

Dinheiro & Trabalho: Não se guie por augúrios ou previsões de pessoas que buscam arrastar os outros para sua negatividade. Você tem a possibilidade de prosperar e progredir em tudo o que faz e essa boa disposição se estende à sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: O amor deixou de ser um sonho para você e se torna algo que você desfruta com uma nova pessoa. Não dê crédito a um murmúrio associado a ela e que não é real. Guie-se por seus sentimentos e tudo será esclarecido em tempo hábil.

Dinheiro & Trabalho: Hoje uma mulher em uma posição de poder será muito importante para você. Essa mulher pode ser uma colega de trabalho ou chefe. Talvez seja alguém que não pertence ao seu ambiente de trabalho. Em qualquer… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor: Este é um momento interessante no amor, porque no relacionamento com sua parceira não haverá limites para a sua imaginação. Sua união de amor tem tudo para ter sucesso, sua parceira lhe oferece sentimentos sólidos, com bases que durarão.

Dinheiro & Trabalho: Não desanime por um contratempo no seu trabalho, porque se você o fizer de maneira natural, terá adquirido experiência e conhecimento para realizar as tarefas designadas. Talvez as circunstâncias o levem a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries