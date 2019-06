Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (26/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira, 26 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Não pressione o seu parceiro, deixe-o agir naturalmente. Você criou muitas expectativas sobre o relacionamento, mas não as comunicou, não finja acreditar que quem ama você tem que ler seus pensamentos. Não espere, aja.

Dinheiro & Trabalho:

Sua situação melhorará ostensivamente no trabalho. Novas responsabilidades serão colocadas em seus ombros como recompensa pelo seu desempenho, por isso, sempre dê o seu melhor. Você apenas precisa…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Não guarde ressentimentos, não deixe nada pendente, viva o amor com alegria. O passado deve permanecer no lugar, que não faça parte do dia a dia de seu relacionamento amoroso atual para não atrapalhar sua felicidade.

Dinheiro & Trabalho:

Aproveite a situação, não perca uma oportunidade de negócio imbatível. O mundo é dos audaciosos, daqueles que agem como se não tivessem nada a perder, o risco é alto, mas você não deixará sua vida…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Se você está interessado em uma pessoa, não fique quieto. Não tenha medo da rejeição, seja direto e espontâneo, mas acima de tudo natural e sendo você mesmo, assim você verá os resultados do amor chegando em você.

Dinheiro & Trabalho:

No nível financeiro, você saberá como dar a cada um o que merece. Reconhecer os esforços dos outros não é apenas justo, é estrategicamente correto porque garante compromissos e lealdades presentes e futuras…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Na vida e no amor, a dignidade nunca deve ser perdida. Não aceite quem quer que seja para pôr fim à sua solidão. O objetivo central de seus esforços atuais deve ser a sua felicidade com alguém que você goste e principalmente que ame e respeite você.

Dinheiro & Trabalho:

Depois de um período crítico, sua situação financeira começa a melhorar rapidamente, portanto, não é hora de grandes riscos, tudo que você faz deve estar sujeito ao que é possível e seguro. Você alcançará seus…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Atitudes desleais e maliciosas podem afetar gravemente o futuro do seu relacionamento amoroso. Esclareça suas prioridades, determine exatamente o que você espera de seu parceiro e o que você entrega para decidir o melhor.

Dinheiro & Trabalho:

Você exercitará uma espécie de atração sobre os outros, graças à confiança que você inspira e aos seus bons hábitos de trabalho. Esses aspectos da sua personalidade vão ganhar vários aplausos. A…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

No amor, eventos inesperados causarão muita alegria. Você terá a segurança total de ter o afeto de uma pessoa conhecida recentemente. Quer você queira ou não, essa pessoa veio para ficar e fará todo o possível para que isso aconteça.

Dinheiro & Trabalho:

Não fique impaciente porque o dinheiro que você espera virá em breve, isso é certo. As coisas não correm bem se elas se apressam. Você está no limiar de um estágio muito produtivo na sua área profissional e receberá uma…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você se sente aprisionado no amor, preso por uma série de situações complicadas que você não gerou. Defina o curso do relacionamento com o seu parceiro, porque o atual estado de coisas não é bom para nenhum dos dois.

Dinheiro & Trabalho:

Sua capacidade de organização será elogiada no trabalho. Imponha ordem e critérios, deixe uma marca indelével. Não desista, não fuja, corajosamente enfrente os desafios profissionais. Se você estiver disposto a…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Tenha cuidado no amor, vá com os pés bem-postos no chão. Não expresse suas emoções tão abertamente, há algo que ainda não está claro por parte da pessoa que lhe interessa romanticamente.

Dinheiro & Trabalho:

A energia transforma hoje em seu dia de sorte nos negócios, então aproveite-o porque há dinheiro e fortuna esperando por você onde você menos pensa. Você tem a luz verde para obter com sucesso um projeto…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Corrija tudo o que precisa ser corrigido, é a única maneira de novamente haver amor em sua vida novamente. Ser complacente consigo mesmo, não aceitar erros, acreditar que tudo está bem, é uma receita certa para criar algumas rejeições.

Dinheiro & Trabalho:

Não se desespere com os problemas que surgem nas suas finanças porque logo você terá o controle total da situação, quando seus problemas desaparecem. Você se sente preso e desmotivado no trabalho, incapaz…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

É necessário investir no diálogo e entendimento que tudo vai mudar para em seu relacionamento sentimental. Vocês não podem continuar sendo guiados por ideais rígidos que não ajudam, o amor é nutrido por pensamentos livres e positivos.

Dinheiro & Trabalho:

Para ganhar mais dinheiro, encontrar novas maneiras de entender o mercado é urgente. Não se contente com tudo o que aprendeu, porque embora valioso, torna-se insuficiente em certas circunstâncias. Você soube como…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você não pode se imaginar apaixonada por outra pessoa. Você viveu situações tão intensas com uma pessoa de seu passado, que não permite que você se projete no tempo, liberte-se de uma carga emocional tão pesada, permita-se ser feliz de novo.

Dinheiro & Trabalho:

Ainda há muito a fazer em finanças, não desista. Diante de cenários cada vez mais convulsivos, serão necessárias doses maiores de criatividade da sua parte, algo que você tem de sobra. Antes de tomar qualquer…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você percebe claramente a energia do amor que o rodeia e é muito provável que à tarde você esteja ao lado de quem é uma pessoa muito especial para você, agora é você quem tem em suas mãos as rédeas do seu destino sentimental.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem que ser mais cuidadoso com seu dinheiro. Certos gastos envolvem mais perigos do que você pensa, portanto, proteja seus recursos atuais para evitar possíveis contratempos do futuro. Não discuta no…

…..

