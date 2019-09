Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (26/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (26/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Certas atitudes não ajudam no processo de conquista do amor. Tenha muito cuidado com seu comportamento, a maneira como fala, pois poderá ser mal interpretado e causar o afastamento de uma pessoa interessada em você.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

O sucesso financeiro dos sonhos ocorrerá, tudo acontecerá com rapidez e força. Suas decisões do passado provarão ter sido um caminho seguro e verdadeiro. Você é atraído pela tecnologia moderna e pelas grandes mudanças… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Publicidade

Mostre-se calmo e confiante durante o processo de conquista do amor. Tudo lhe será útil se você jogar bem suas cartas porque essa pessoa ainda está com dúvidas sobre suas reais intenções, portanto, dependerá de você que elas desapareçam.

Dinheiro & Trabalho:

É óbvio que você pretende ganhar dinheiro, por isso abra sua mente para o futuro, não se permita uma visão estreita quando se trata de negócios. Use da sua criatividade. Surge uma possibilidade de fazer uma viagem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Não se apegue a quem você não lhe interessa, os sentimentos não são impostos, não perca seu tempo. A pessoa em que você está interessado não reagirá às suas insinuações, o amor é outra coisa bem diferente, seja paciente e preste atenção ao seu entorno.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Quando pensar em dinheiro e negócios, você precisa descobrir primeiro o que o motiva, que o leve a construir seu próprio caminho, não seguindo mais os passos dos outros. Seus superiores esperam muito de você no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Ser paciente e tolerante um com o outro será o começo do sucesso no amor. Seu relacionamento precisa de muito pouco para melhorar as coisas, o importante é que ambos sejam absolutamente autênticos e sinceros.

Dinheiro & Trabalho:

Você descobrirá oportunidades de desenvolvimento financeiro em muito pouco tempo. Siga seus sonhos, impulsos e palpites e veja como você ganha mais dinheiro. Persevere no esforço e a recompensa virá. Você pode ser… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Publicidade

Amor:

Não adianta procurar desculpas, seu relacionamento amoroso precisa de um encontro direto com a verdade. Ambos precisam se acalmar, apenas quando tiverem harmonia, estarão em posição de recuperar a paz no amor.

Dinheiro & Trabalho:

Perseverança e paciência serão recompensadas em finanças. Você encontrará a chave para crescer, e com ela sua prosperidade estará sob controle. No trabalho, diante de uma nova situação, você sabe que está certo, mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Publicidade

Mesmo que ainda as coisas não funcionem com essa pessoa pela qual você está apaixonado, algo ainda é possível. Uma amizade sincera pode preencher lacunas, mesmo que não seja o que você esperava no momento, mas o romance às vezes começa dessa maneira.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, você precisa saber como controlar suas emoções. É a única maneira de ter um desempenho adequado, visando uma promoção futura. Antes de dizer a alguém como proceder, verifique com quem você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você está angustiado demais com o seu futuro sentimental, mas não recebe nada de bom com essa atitude. Fique calmo, deixe que apenas coisas boas surjam de dentro de você e a vida fará o resto, porque você passa a irradiar confiança, beleza e amor.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Não deixe suas emoções atrapalhar sua vida hoje. Seu humor pode estar oscilante, mas seus pensamentos são claros. Não deixe que seus sentimentos o distraiam do importante trabalho analítico que você está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No amor, você precisa mudar sua atitude. Não se deixe dominar pela inércia e pelo marasmo, seja proativo na busca da felicidade. Dessa maneira você verá tudo com mais objetividade, sem paixão ao decidir algo, mas mantendo esse fogo e dando aquele toque vibrante à sua vida íntima.

Dinheiro & Trabalho:

Sua situação de emprego tenderá a melhorar. Você entendeu sua verdadeira posição dentro da organização e essa será sua principal vantagem, seu principal poder. Você faz as coisas bem e isso será reconhecido… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Publicidade

Amor:

No amor, a elegância em todos os sentidos sempre triunfará sobre a estridência. É melhor você ser modesto em termos de certas expressões, manter um estilo discreto que o tornará mais interessante para a pessoa que você gosta.

Dinheiro & Trabalho:

Dilemas resolvidos satisfatoriamente na profissão. As posições antagônicas darão lugar a um entendimento mútuo que fará com que todos sejam vencedores, o crescimento será inevitável graças a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Publicidade

Uma notícia que você recebe neste dia o deixará muito feliz, pois nela descobrirá as possibilidades de reiniciar um relacionamento que você pensava ter acabado. Você está entrando em um estágio único em que será capaz de diferenciar sentimentos de emoções, realidades e desejos.

Dinheiro & Trabalho:

É importante que você pense muito bem antes de aceitar um emprego que lhe será oferecido com um bom aumento no salário. Avalie tempo de deslocamento, de descanso e possibilidade de crescimento. No trabalho… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Você pensou que encontrou a pessoa certa no amor, mas a realidade mostrará algo muito diferente. Essa pessoa esconde mais coisas do que revela, tenha cuidado, você poderá se machucar por não querer enxergar a realidade.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Se houve problemas econômicos recentes em sua casa, agora a boa notícia é que você está em um bom caminho para se recuperar e o dinheiro começa a circular. Durante esse dia, você experimentará uma sensação… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Boas notícias para o seu relacionamento amoroso. Ambos chegaram a uma situação em que apenas o que constrói o futuro é importante. Com tranquilidade e paz, tudo pode ser alcançado no amor. Você não recebe nada com angústia, sem sentido, tudo está em seu lugar.

Dinheiro & Trabalho:

Seus esforços darão bons resultados e suas finanças melhorarão muito. Continue investindo, economizando, eliminando compras desnecessárias e principalmente deixando sua energia dinâmica levá-lo ao local onde… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

…

Leia também: