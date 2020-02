Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (27/02) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta quinta-feira (27/02). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você é uma pessoa que geralmente gera, na mesma proporção, amor e ódio. Para você é fácil passar de uma parte para outra sem fazer nada. Suas palavras são mais poderosas do que imagina, mas tome cuidado porque vai entrar em sua vida alguém muito parecido.

Dinheiro & Trabalho: Reforce o que funciona melhor quando se trata de expectativas de negócios e atividades paralelas que possam aumentar sua renda. Não insista em projetos ou atividades que tiram seu tempo dos objetivos principais… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje você precisa tomar muito cuidado com o ciúme que pode fazer você ver coisas que não existem e que não têm relação com a realidade. Tire um tempo para se acalmar, organize suas idéias e você verá que tudo não passa de insegurança e fantasia da sua parte.

Dinheiro & Trabalho: Você inicia algo novo e, se ainda não começou, está prestes a iniciar. A melhor notícia é que você será capaz de assumir qualquer nova responsabilidade com toda a experiência que caracteriza seu signo. É uma oportunidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O tempo que você investe em seu relacionamento precisa ser maior. O amor requer atenção quase imediata. Você dedica muito tempo do dia ao trabalho, questões pessoais e não se preocupa com seu parceiro, em desfrutar bons momentos a dois. Depois não reclame.

Dinheiro & Trabalho: Sua situação financeira começará um novo ciclo de prosperidade a partir do momento em que você faça ajustes entre o que deve gastar, investir e economizar. No trabalho, depois de algumas mudanças e possibilidades… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você se valoriza, aumenta sua autoestima e poder de atração, com isso você pode atrair pessoas que até agora não faziam parte de suas expectativas no amor. Pense nisso, porque agora é o melhor momento para conseguir que o amor se estabeleça definitivamente em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma vantagem importante em finanças porque alguém que deseja a sua melhoria e precisa de seu conhecimento irá lhe propor uma parceria de negócios. Aceite sem pensar duas vezes. Você está perdendo um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sem ter motivos para tal, a pressão que você exerce sobre o seu parceiro pode ser esmagadora. Tenha muito cuidado na maneira como você se relaciona com ele. Nem sempre um casal vai na mesma direção, isso não significa falta de atenção ou interesse em você.

Dinheiro & Trabalho: A vibração que prevalece hoje em seu horóscopo é ideal para você ser guiado por suas intuições e, seguindo-as, você irá diretamente para o lugar onde a prosperidade espera por você, atenda à sua voz interior… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje você está irresistível e faz sua vida emocional ficar intensa e apaixonante, aproveite esta situação ao máximo porque algumas pessoas se aproximarão, mas você tem que ser cuidadosa. Não confie apenas nas aparências, porque isso dura pouco.

Dinheiro & Trabalho: Embora as coisas não pareçam funcionar como você espera em termos de procura de emprego, não desista porque essa fase termina, e um novo processo se aproxima de você trazendo o que você profissionalmente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A maneira como você se conduz no relacionamento neste novo ciclo, pode terminar com a paciência de seu parceiro. Às vezes quer algo, mas num outro momento muda de opinião. Nada que você não consiga equilibrar e lidar para a felicidade dos dois.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro chegará muito em breve, pois neste momento há um portal em sua vida que o levará a realizar tarefas que nunca havia realizado, mas que trazem abundância e prosperidade financeira. Todas as questões… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje promete ser um dia apaixonante e com grande intensidade, mas lembre-se de que você deve sempre cuidar de sua vida amorosa com mais atenção, delicadeza e deixar de lado imposições ou pressões que são tão características de seu signo.

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de dinheiro, esteja alerta porque está previsto um estágio altamente produtivo e o que agora preocupa você logo entrará na história. Você está em um estágio positivo e saberá o que fazer para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você deve pensar bem, porque se um amor do passado voltar à rondar sua vida, deve reservar algum tempo para avaliar se o interesse é real ou apenas uma fantasia dos dois para reviver algo que já aconteceu e que ficou no passado. Desfrute apenas de bons momentos.

Dinheiro & Trabalho: Você ficará espantado ao descobrir outra maneira de aumentar sua renda e se surpreende por não ter encontrado isso antes. Aplique essa ideia original e você ficará maravilhado com os bons resultados financeiros… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Sem querer, ao conhecer uma nova pessoa, você entrará em um momento da sua vida cheio de promessas e possibilidades em relação ao amor. Hoje você poderá sentir os primeiros sinais dessa nova energia, assim que se aproximar dela. Você fica sem ação, deixe-se levar.

Dinheiro & Trabalho: Começam a surgir facilidade para alcançar seus objetivos em finanças. O caminho está livre e à medida que você for avançando os resultados irão aparecendo, algo sem fim. Novas e melhores oportunidades surgirão em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você já sente que um período de grande intensidade está se aproximando, porque quando está perto de uma pessoa específica, suas expectativas e vontade de ficar com ela aumentam. Não vai demorar muito para encontrar uma maneira de se declarar e ela aceitar.

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá inspirado e motivado a propor algo diferente no local em que trabalha. Não seja inibido, porque essa é a qualidade que seus empregadores e colegas mais apreciam e lhe dão muito sucesso. A sua experiência… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Quando você se apaixona por alguém, irradia felicidade e isso torna sua atração ainda maior. Agora que você está prestes a iniciar um novo relacionamento, aqueles que não lhe deram atenção, agora querem sair com você. Simplesmente sorria e ignore.

Dinheiro & Trabalho: Hoje podemos afirmar que você está no caminho certo! O que você pensou que não seria possível é resolvido em um piscar de olhos e o dinheiro, nos próximos dias, entra em suas mãos de maneira abundante e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

