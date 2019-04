Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (28/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo, 28 de abril de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje você é atraído por pessoas cercadas por um misterioso halo. Você recupera o gosto pelo erotismo e pela paixão. Antes de iniciar um novo relacionamento, você deve pôr um fim ao atual. Não se engane sobre a escolha, porque você pode se machucar.

Dinheiro & Trabalho: Começa uma fase ideal para avançar em todos os seus objetivos, aplicando grandes mudanças no local de trabalho. Assuma riscos sem ter medo, porque tudo ficará bem. Seja paciente se as questões…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você tem certeza do que sente, deve dizê-lo. A sinceridade é algo que essa pessoa irá valorizar muito em você. Os medos desaparecem. Você está em posição de desenvolver um relacionamento romântico único e verdadeiro.

Dinheiro & Trabalho: Prepare-se, já que um estágio desfavorável está prestes a terminar. Em pouco tempo, aproxima-se um bom momento para fechar negócios ou assumir novas funções no local de trabalho. Por isso, também a partir de…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Aceitar o que o outro tem para dar será um grande passo no amor. Não busque a perfeição, valorize o desejo de ser melhor. Você terá esse dia com muita energia para dar vazão aos sentimentos e desejos que estão presos no seu interior.

Dinheiro & Trabalho: Você terá que tomar decisões, procurar novas estratégias para materializar seus objetivos econômicos. Procure clareza mental. Bom momento para fazer um pequeno investimento, a presença positiva de…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você quer um relacionamento mais intenso, você deve dizer isso claramente. Você não pode viver sem cumprir seus desejos. Se você está solteiro, a arma mais poderosa neste dia será sua simpatia e sua compreensão. Coloque-as em prática com aquela pessoa que tanto lhe interessa e deseja conquistar.

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para reconsiderar seus planos de médio prazo, viajar a negócios, para estabelecer novos contatos e adquirir novos conhecimentos para sua profissão. As decisões tomadas agora serão lucrativas para…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Suas preocupações de trabalho estão afetando seu parceiro. Faça o seu melhor para controlar seus nervos e não machucar quem você ama, agindo assim você receberá o toque mágico do afeto, da compreensão e do carinho que ele proporciona.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho começa a melhorar lentamente. Não se desespere, tudo vai se ajeitar gradualmente e com o seu próprio esforço. Hoje, conflitos inesperados podem surgir com colegas de trabalho. Evite reagir…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O cuidado com que você mantém a sensibilidade e demonstração de amor com aquele que ama é o seu maior tesouro. Quando surgirem problemas entre os dois, a primeira coisa que você tem que fazer é enfrentá-lo. Abrir seu coração que tudo ficará mais fácil.

Dinheiro & Trabalho: Desde que você não faça compras desnecessárias, este dia vai valer o dobro. O que você economiza hoje permitirá que você faça bons investimentos no futuro. Hoje parece ser um dia cansativo, leve as coisas…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um dia especial para tentar melhorar o diálogo com o seu parceiro, um dia onde haverá momentos de fortes paixões. Dê-se completamente. Caem as paredes que pareciam inexpugnáveis, algo novo excita você e suga toda sua energia.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você terá muito claro que todo o tempo de sacrifício será recompensado em breve. Você fez uma grande aposta para o futuro e será recompensado por isso. Mas não permita que seus impulsos o…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje as emoções são intensas. Seu sex appeal estará em volta de você. Você receberá uma indireta de alguém inesperado. Pense cuidadosamente antes de escolher o que fazer. Mas não pense muito, é sempre melhor beijar, abraçar e se deixar amar.

Dinheiro & Trabalho: Por incrível que lhe pareça, hoje talvez você consiga um novo emprego ou novas oportunidades surjam hoje. Você tem uma boa base financeira para fazer uma mudança desse tipo. Nada do que acontece hoje que…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje há um estado todo especial em relação aos seus relacionamentos amorosos. Você terá uma grande necessidade de companhia e você se sentirá mal se ficar sozinho. Você será atraído por uma pessoa que antes não conseguia chamar sua atenção. Você ficará muito curioso sobre seus encantos.

Dinheiro & Trabalho: Seja prudente em transações financeiras e entrar como sócio em alguma sociedade, não arrisque, especialmente se você não conhece todas as pessoas envolvidas. Outros podem recriminar sua cautela e…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Bom período para declarar seu amor sem preconceito ou medo. Rancores e ressentimentos são descartados da sua mente. Lembre-se que a imposição não é a melhor maneira de levar um relacionamento, porque situações complicadas podem surgir para ambos.

Dinheiro & Trabalho: Você será reconhecido por pessoas de outras empresas interessadas em você, aproveite essa oportunidade que traz novas propostas de crescimento pessoal. O progresso profissional e financeiros nesse…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você vai se sentir muito ansioso para mostrar suas afeições para aquela pessoa diretamente e sem rodeios. Você vai viver um relacionamento mais intensamente com estabilidade e otimismo. Bons tempos, você será capaz de cortar com a rotina que o domina.

Dinheiro & Trabalho: Não se surpreenda se nos próximos dias você for convidado a se candidatar a um cargo de chefia, porque você é reconhecido por sua força e perseverança no trabalho. Conecte-se com pessoas influentes, porque…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Mova-se com facilidade, comunique seu entusiasmo. As manifestações afetivas serão bem recebidas pela pessoa que você ama. A harmonia retorna ao relacionamento e recuperam o prazer de estarem juntos. Você aumenta as demonstrações de afeto.

Dinheiro & Trabalho: Há tendências estimulantes no seu horóscopo que favorecem viagens de negócios e os primeiros esboços mostram que você será bem-sucedido junto com a sensação da vertigem que o novo lhe proporciona. Se você está…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries