Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (28/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira, 28 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você pode ter dúvidas sobre se deve cortar ou continuar com o seu parceiro, não tome decisões precipitadas das quais você possa mais tarde se arrepender. Não peça a ele que confie em você quando você é o primeiro que não confia em ninguém.

Dinheiro & Trabalho:

Passar despercebido no trabalho implica um alto risco. Se você não se tornar necessário, ou melhor ainda, essencial, seus superiores concluirão que sua presença não é justificada. Seja mais atuante, não fique

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Não evidencie sua angústia ou seus medos sobre o amor. Para que tudo aconteça livre e espontaneamente, encontre a paz interior, o resto cairá pelo seu próprio peso. Um amor muito antigo retorna e você começa a reviver momentos felizes.

Dinheiro & Trabalho:

Felizmente, você receberá o dinheiro que precisa a tempo de resolver um determinado problema que o tem deixado angustiado ultimamente. Em breve também, você recuperará qualquer investimento que tenha feito

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

É difícil quando se gosta de alguém, mas no amor, não se deixe guiar pela angústia. Não perca o controle de suas emoções, apenas com uma atitude serena e confiante você vai conquistar quem você está interessado.

Dinheiro & Trabalho:

Cuidado com os prazos que você não pode controlar no trabalho. É necessário estabelecer regras claras entre todos, evitando assim mais atrasos. Você não será capaz de evitar certos contratempos derivados dessa

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Uma intuição ou premonição, dirá a você o que você deve dizer ao enfrentar uma pessoa que até há relativamente pouco tempo era um completo estranho para você e agora está se tornando alguém importante em sua vida e que pode ser mais que um bom amigo.

Dinheiro & Trabalho:

Apenas um esforço constante e dedicação, garante o retorno do seu investimento nesse novo negócio paralelo ao seu trabalho atual. Ser racional é a melhor atitude que você pode ter no campo profissional. Não

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Seja honesto, seja direto na vida e no amor. Não faça joguinhos sem sentido com a pessoa que você gosta, que ela não sinta que você se aproveita de algumas das atitudes dela para tentar impressioná-la. Ela deve gostar de você e não de uma personagem criada por você.

Dinheiro & Trabalho:

O ardor de certas atitudes não é o suficiente, é necessário fazer movimentos inteligentes que façam você ganhar dinheiro. O momento de expressões grandiloquentes passou, agora se espera coisas

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Essa pessoa ainda é um enigma para você, mas o amor está próximo. Não tenha medo de conhecê-la em situações que revelam a verdade de suas intenções. Ela vai entender e aceitar o que você propõe, porque você é honesto de forma convincente.

Dinheiro & Trabalho:

Não exija coisas que você não está disposto a oferecer na profissão. Seja coerente com suas idéias e ações, uma imagem de coerência e estabilidade será seu melhor trunfo, sua melhor carta de apresentação. Sua iniciativa

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Não reaja exageradamente quando ocorre um conflito sentimental no casal. As coisas podem ser resolvidas em um ambiente de coerência e igualdade, desde que não haja vitimização ou supervalorização de certas atitudes.

Dinheiro & Trabalho:

Você gostaria de ter os recursos para resolver de uma vez por todas as questões pendentes em sua economia. Não fique impaciente, tudo em seu momento e se ficar ansioso não conseguirá nada em particular. Você se

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Não permita que pessoas que supostamente querem o melhor para você influenciem sua vida amorosa. Tome suas próprias decisões, escolha seu próprio caminho, você também tem o direito de cometer erros, mas com essa pessoa que você gosta, não há como errar.

Dinheiro & Trabalho:

Você está passando por seu melhor momento na profissão. Nos próximos dias você vai conhecer pessoas que podem mudar o rumo de sua vida profissional para muito melhor. Mantenha a calma e faça valer seu

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Coisas boas estão prestes a acontecer no amor. Sua vida vai dar uma mudança positiva, aproveite para não cometer os erros do passado com essa nova pessoa em sua vida. Concentre-se no que é verdadeiramente importante para o seu futuro relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Antes de se lançar em uma parceria num negócio pouco explorado, é necessário colocar seus assuntos em ordem e depois consultar um especialista no assunto. Não faça algo ousado sem antes se informar, por mais

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Uma série de eventos que denotam a fragilidade do seu relacionamento amoroso o farão repensar até que ponto é viável permanecer nessa união. O mais insignificante faz desencadear um conflito. Momento de reavaliar e decidir o que é melhor.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá o dinheiro que está procurando há tanto tempo. Não fique impaciente, pouco a pouco a sua economia se reestrutura e fortalece. Conflitos será a ordem do dia no trabalho. Fique no meio, em uma posição o

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Depois de um entusiasmo inicial e ilusões, típicas do seu signo, surgem decepções que impedem um vislumbre de um futuro amoroso com essa pessoa. Por enquanto, é melhor que você não faça planos ou abrigue esperanças.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro que ainda permanece incerto logo estará em suas mãos, mas não se apresse e aja com moderação. Você terá que escolher um caminho diferente para o atual na profissão. O desafio será complicado pelos

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você tem um futuro maravilhoso no amor. Você conseguiu tocar o coração de quem você estava tão interessado, de uma maneira graciosa e espontânea, grandes surpresas virão a sua vida carregadas de aventura e paixão.

Dinheiro & Trabalho:

Este é o momento preciso para apostar no crescimento financeiro. Uma atitude conservadora não o levará no caminho do triunfo, para vencer, você terá que arriscar mais, acreditar nas suas habilidades para fazer o dinheiro

