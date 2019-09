Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (28/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (28/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

No amor, um estágio positivo começa. Tudo vai melhorar, uma oportunidade interessante entrará em sua vida e você terá que estar preparado para recebê-la, portanto, deixe o passado para trás e dedique-se totalmente ao presente.

Dinheiro & Trabalho:

Vá em frente, sem medo, com todos os projetos que você tem em mente, pois serão apresentadas propostas que o levarão a um sucesso retumbante. Você terá que redirecionar seus esforços na profissão porque, devido… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você se sentirá totalmente identificado com uma nova pessoa apaixonante. Haverá um momento de transformação afetiva, interna e externa. Esteja preparado para a felicidade, pois isso vai afetá-lo positivamente nesse novo relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

No lado financeiro tudo conduz à ação, a aproveitar as oportunidades que surgem para que o dinheiro volte em abundância à sua vida. Confie na sua capacidade regenerativa e criativa no trabalho. Deixe os maus momentos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Se você está solteiro ou não, descobrirá uma atração inexplicável por alguém que até agora não chamou em nada sua atenção. Este período astral que envolve seu signo representa a iniciativa que você deseja para poder expressar o que você sente àquela pessoa. Não se intimide porque você será bem-sucedido.

Dinheiro & Trabalho:

Este é um ciclo de surpresas econômicas, porque a energia está ativando sua intuição e dizendo o que é certo, para onde ir e como fazer o que é necessário para aumentar suas finanças, que começam a se fortalecer. No… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

É necessário deixar de lado os preconceitos arrastados da infância e empreender com mais frescor as oportunidades que estão surgindo em sua vida sentimental. O amor sorri para você, mas também quando aparece, você o deixa escapar.

Dinheiro & Trabalho:

A vibração que está por perto ajuda você a direcionar sua energia na direção certa para encontrar novas alternativas de aumentar o dinheiro de maneira constante. Prepare suas malas porque quando uma gerência se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você está preso demais por suas preocupações e isso o afasta do amor. Tem que haver uma profunda transformação dentro de você, o mundo permanecerá o mesmo lá fora, é você quem deve mudar para fortalecer a união com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

A sua capacidade de controlar as finanças é clara. O curso foi definido e você não deve se desviar um milímetro, tudo será bem-sucedido porque você desenvolveu um plano vencedor. A energia presente em sua vida exalta… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Lembre-se de que no amor você também colhe o que semeia, portanto, preste mais atenção à sua alma gêmea. Caso contrário, você estará sozinho em muito pouco tempo. Encontrar a felicidade não depende do acaso, é um processo direcionado e consciente.

Dinheiro & Trabalho:

Você precisa de renda extra? Não se preocupe, o dinheiro chegará a tempo. Talvez agora você não tenha os recursos necessários, mas isso não significa que sempre será assim. Sua disposição no trabalho garantirá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Hoje, mais do que nunca, aja com a elegância e distinção que caracteriza o seu signo. Aproveite o seu relacionamento, não o estrague com comentários negativos ou atitudes inoportunas. A vida a dois é preciosa e deve ser vivida sem problemas ou complicações.

Dinheiro & Trabalho:

Você está prestes a receber uma renda inesperada, algo que está procurando há muito tempo e não sabia como para resolver alguns problemas pendentes. Preste muita atenção a sua intuição ou… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No amor, tenha cuidado com essa pessoa que conheceu recentemente porque tem o hábito de esconder coisas básicas num relacionamento. Embora seja verdade que todos devemos proteger nossa privacidade, há coisas elementares que devem ser ditas.

Dinheiro & Trabalho:

Um dinheiro pendente chega no momento certo e o pagamento esperado resolve um problema que estava causando dores de cabeça. Algo novo está acontecendo ao seu redor e terá fortes implicações… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você precisa mudar para que o amor volte. Se você dominar e resolver seus conflitos mais profundos, a vida abrirá portas, facilitará situações, conspirará a seu favor. Tire um tempo para avaliar profundamente como você tem se relacionado e o que sempre cobram de você.

Dinheiro & Trabalho:

Não se preocupe com uma falta temporária de dinheiro. Você sairá muito bem de uma situação econômica difícil. As atividades de trabalho que estão sendo apresentadas agora exigem uma alta dose de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

O amor está girando e, se você insistir, derreterá os corações mais difíceis e trará paixão à sua vida, entrando em uma verdadeira primavera de alegria e romance. Daí que alguém atravessa seu coração, que não é feito de pedra como alguns proclamam.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá recursos para enfrentar uma situação econômica imprevista e poderá resolver problemas financeiros pessoais e familiares; o melhor de tudo é que, se você precisar de dinheiro extra, também poderá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

No seu relacionamento amoroso, nada está perdido, tudo depende da confiança que tenham um no outro. Analisando como chegaram à situação atual, não será fácil consertar as coisas, mas o importante será que ambos tenham vontade de fazê-lo.

Dinheiro & Trabalho:

Um poderoso magnetismo entra em sua vida financeira e, com essa boa onda ao seu redor, você receberá informações de alguém próximo com notícias muito positivas e a possibilidade de assinar um contrato lucrativo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Prepare-se, pois, essa pretensa insensibilidade afetiva não o beneficiará. Evite esconder seus sentimentos e tente mostrar mais o que você sente por essa pessoa que você gosta. Não há razão para agir assim no amor. Atreva-se e desfrute de um novo amor.

Dinheiro & Trabalho:

A atitude mental com a qual você encara sua vida financeira será o fator decisivo para o seu sucesso, porque assim atrairá dinheiro e prosperidade para você. Você quer fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

